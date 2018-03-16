Три совершенно неожиданных причины алкоголизма

СЕГОДНЯ 02:00 2018-03-16T02:00:50+03:00

Эксперты из разных стран постарались ответить на вопрос: почему кто-то может выпивать до старости и оставаться здоровым, а кто-то спивается за пару лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Во многих случаях виноваты не окружение и слабость, а сам организм. Эксперты из разных стран постарались ответить на вопрос: почему кто-то может выпивать до старости и оставаться здоровым, а кто-то спивается за пару лет

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1. Просто добавь гормон

Последние генетические исследования выявили, что многие люди, крепко застрявшие в объятиях зеленого змия, имеют врожденную и наследственную недостаточность гормона адреналина. Есть четкая взаимосвязь между выработкой серотонина, гормона удовольствия, и адреналина, гормона стресса. Так вот, организм тех людей, у которых адреналина производится слишком мало, ищет способ подстегнуть его выработку. Самый простой и доступный способ - алкоголь, который на первых порах действует как антидепрессант и стимулятор адреналина.

На первых порах человек себя действительно лучше чувствует, прямо понимает, мол, пить - вот это мое. Дальше - больше, финал ясен: организм требует больше адреналина, больше алкоголя, появляется зависимость, которая уже едва поддается лечению.

Алексей Царев, врач-нарколог:

- Лечить «адреналинозависимых» алкоголиков очень трудно, ведь спиртное в какой-то мере для них тоже лекарство. Но зато если сделать тест на генетическую недостаточность адреналина, то можно заранее, еще в детстве выявить предрасположенность к алкоголизму и найти для человека другие - более позитивные источники адреналина, например, активные виды спорта, альпинизм, серфинг, байдарочный спорт. Такие люди могут как быстро спиться, так и добиться больших успехов в профессиях, связанных с определенной долей риска и не стать алкоголиками.

2. Страдают «шибко умные»

Оказывается, склонность к алкоголизму идет бок о бок с интеллектом. Такой вывод озвучили одновременно британские и американские ученые в ходе Национального исследования развития детей и подростков. Специалисты наблюдали за группой подростков в процессе их взросления и знакомства с алкоголем.

Затем эксперты протестировали умственные способности ребят, когда тем исполнялось 20, 30 и 35 лет. Ученых интересовало, когда состоится плотное знакомство подростков с алкоголем и во что это выльется со временем, сообщает Discovery News.

И вот уж воистину - горе от ума! - более развитые интеллектуально дети в рамках обоих наблюдений, став взрослыми, употребляли спиртное чаще и больше своих «посредственных» товарищей. Ученые, конечно, брали в расчет и семейный статус, заработок, образование родителей и прочие социальные факторы, которые могли повлиять на пристрастие юношества к алкоголю. Но результаты остались прежними: более умные действительно пьют чаще и больше.

Анатолий Герман, семейный психотерапевт:

- А на Руси и безо всяких исследований это всегда подтверждалось. Возьмите Высоцкого, Блока, Булгакова, Олега Даля... Да практически каждый талантливый человек в нашей стране на определенном этапе испытывал проблемы со спиртным. Возможно, причина здесь кроется в том, что чем выше интеллект у человека, тем острее он чувствует боль, страх, несовершенство мира, страдает от невозможности что-то изменить. Отсюда и склонность к депрессиям, и к увлечению спиртным. Только кому-то тот же высокий интеллект и помогает справиться с проблемой, а кто-то уже не может справиться с зависимостью.

3. Жира и спирта!

Жирная пища повышает риск развития депрессии и алкоголизма, показало новое исследование канадских и испанских специалистов. Группа из психиатров и диетологов шесть лет вела наблюдения за 12 000 человек. Изначально все добровольцы не страдали психическими изменениями. Испытуемые были условно разделены на три группы: тех, кто питается исключительно здоровой пищей, тех, кто иногда позволяет себе фаст-фуд и тех, кто предпочитает питание, насыщенное транс-жирами (это «плохие» трудноусвояемые жиры, которые содержатся в маргаринах, дешевых колбасах, бургерах, картошке-фри).

К концу исследования более тысячи участников пережили (многие неоднократно) приступы клинической депрессии. При этом у поедавших больше всего транс-жиров риск развития депрессии и алкоголизма был на 42% выше, чем у тех, кто не злоупотреблял фаст-фудом. Это позволило сделать вывод: большое количество транс-жиров связано с депрессией и склонностью к злоупотреблению спиртным. А регулярное употребление полиненасыщенных жирных кислот (например, морской рыбы) и натуральных растительных жиров, в частности, оливкового масла, напротив, делало эмоциональный фон более стабильным.

Специалисты Исследовательского института Скриппса (США) клинически подтверлили это опытами над грызунами. Более трех лет они кормили крыс высококалорийной пищей до отвала. В ходе наблюдения за поведением подопытных грызунов, ученые заметили, что реакции маленьких обжор изменились и стали похожи на поведение наркоманов - в поиске “дозы” и “кайфа” после. А при исследовании мозга животных, пристрастившихся к жирной пище, ученые обнаружили изменения в так называемой системе награды мозга, а именно – сокращение допаминовых рецепторов D2. Точно такая же картина наблюдатеся при длительном употреблении алкоголя и героина. Один из авторов исследования нейрофизиолог Пол Кенни рассказал, что полученные данные доказывают: чрезмерное употребление высококалорийной пищи усиливает склонность и к другим «порочным» зависимостям, в частности, алкголизму.

КСТАТИ

Трудоголики - алкоголики?

Специалисты из университета Отаго обнаружили, что если человек работает более 50 часов в неделю (международная норма для пятидневной рабочей недели - 48 часов), то его шансы стать алкоголиком заметно повышаются. Свои выводы эксперты сделали по итогам исследования, в котором приняли участие более тысячи человек обоих полов 1977-1978 годов рождения, которые проживают в новозеландском городе Крайстчерч. Все добровольные участники эксперимента относились к наиболее активной категории граждан, нацеленных на добросовестную работу и продвижение по службе.

Эксперты попытались выявить взаимосвязь между количеством часов, проведенных на работе, и проблемами со спиртным. Оказалось, что увеличение продолжительности рабочего времени прямо связано с более высоким уровнем употребления алкоголя и последующей алкогольной зависимости. Люди, которые в среднем работали дольше 55 часов в неделю, в полтора раза чаще наживали себе проблемы со спиртным, чем их сверстники, не превышающие количество рабочих часов.

Новозеландские ученые объясняют причины этой взаимосвязи довольно просто: люди стремятся снять стресс после долгого выматывающего рабочего дня, что входит в привычку.

На самом же деле проблема не так однозначна. Вот что думает по этому поводу психотерапевт Анатолий Герман:

- Связывать просто рабочие часы и алкоголизм слишком примитивно. Важно другое: почему человек засиживается на работе? Если это связано с какой-то служебной необходимостью (подготовкой важного контракта, проекта, статьи), то это нормально и не должно вызывать никаких проблем со здоровьем. Мы все живем в мире дедлайнов, и наша психика вполне способна к этому адаптироваться.

Но часто трудоголизм - это симптом того, что у человека не все в жизни в порядке, что ему не хочется идти домой, или он слишком рассеян из-за каких-то мыслей, и не может выполнять привычную работу в срок. Тогда злоупотребление алкоголем укладывается в канву его проблем. И получается, что трудоголизм - не причина, а сигнал или сопутствующий фактор алкоголизма.