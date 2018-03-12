Владимир Вернадский: предсказал появление интернета

СЕГОДНЯ 16:03 2018-03-12T16:03:34+03:00

155 лет назад родился ученый, чья теория о ноосфере дала почву для многих коммунистических идей и лозунгов [видео]

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Владимир Иванович Вернадский (1863 - 1945) стал основоположником сразу нескольких наук, связанных с геологией и химией. Именно он сформулировал термин «биосфера», на котором основана вся современная экология. Также Вернадский создал учение о ноосфере, которое сильно повлияло на советскую идеологию и философию.

Вернадский родился 12 марта 1863 года в Санкт-Петербурге, в семье либеральных дворян. Его отец был потомком запорожских казаков, а мать происходила из старинного русского рода.

В детстве у Вернадского было слабое здоровье, поэтому в 1868 году его семья оставила Петербург с его плохим климатом и переехала в Харьков. В то время этот город был одним из научных центров Российской империи, и Владимир получил хорошее образование в Харьковской классической гимназии.

Когда Вернадскому исполнилось 13 лет, его родители задумались о будущем сына. Высшее образование решено было получать в Петербурге, и семья возвращается обратно. Последние школьные годы Владимир проводит в Первой Санкт-Петербургской гимназии.

В 1881 году Вернадский поступает на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. В те годы там преподавали светила науки - Менделеев, Докучаев, Бутлеров.

Менделеев помог Вернадскому осознать, что химия - это основа всех естественных наук. А Докучаев привил интерес к геологии и почвоведению. Докучаев предполагал, что почва - это особое единое тело, и Вернадский в будущем разовьет эту идею в своем учении о биосфере.

А пока, под влиянием таких профессоров, Владимир изучает минералогию и геологию. Он активно занимается научной работой и ведет исследования. Но при этом не забывает и об общественной жизни.

В студенчестве ученый предпочитал вести просветительскую работу, в отличие от сокурсников-революционеров

1881 год - это переломный момент для всего университетского образования в Российской империи. От взрыва бомбы погибает император Александр II. А ведь именно студенты всегда были разносчиками вольнодумия и новых идей... И власти начинают вести реакционную политику в области образования. Дисциплина ужесточается, за любую провинность теперь можно было распрощаться с альма-матер, профессоров и ученых сменяют администраторы-управленцы... Конечно, студенты не могли не отреагировать на это!

И Вернадский тоже реагирует на происходящее - в своем стиле. В отличие от многих современников он не оказался втянутым в подпольные кружки и не связался с будущими террористами. Владимир публикует острые статьи о судьбе университетского образования в популярной газете «Русские ведомости», отстаивает автономию высшей школы и ее независимость от государства. В отличие от большинства остальных студентов он предпочитал вести просветительскую работу - а не революционную.

В 1885 году Вернадский получает ученую степень кандидата, а через год он женился на Наталье Егоровне Старицкой, дочери члена Государственного совета. Они прожили вместе 56 лет «душа в душу и мысль в мысль». Сын, Георгий Владимирович, впоследствии стал известным исследователем русской истории, дочь, Нина Владимировна Вернадская-Толль, выбрала профессию психиатра.

Сын ученого стал историком, а дочь выбрала профессию психиатра

В 1890 году Владимир Иванович переезжает в Москву - преподавать на кафедре кристаллографии и минералогии Московского университета. Можно считать, что к этому времени ученый остепенился и подрастерял студенческий пыл... Но просветительский дух он сохранит на всю жизнь.

В Москве Владимир Иванович преподавал 20 лет, и за это время он много ездил на геологические практики со студентами. Он одним из первых начинает вести исследования радиоактивных месторождений. Занимается химией элементов - позже эти работы дадут старт новым направлениям в геохимии и биохимии.

Одновременно с этим Вернадский каждое лето ездит в свое родовое имение Вернадовка в Тамбовской области. Там он открывает школы, больницы, библиотеки и общественные столовые. И постепенно все больше и больше втягивается в политику.

В 1904 - 1914 годах Вернадский активно участвует в земских съездах. Под их давлением правительство вынуждено вводить права и свободы, создать Конституцию и учредить первый парламент - Государственную Думу. Так что Вернадского можно считать одним из отцов российской демократии...

Сперва Владимир Иванович был сторонником конституционно-демократической партии - кадетов. После Февральской революции 1917 года он становится министром народного просвещения при Временном правительстве. Но уже в октябре происходит переворот. К власти приходят большевики, и Вернадский под угрозой ареста бежит на Украину.

Там он продолжает свои исследования и создает Украинскую академию наук. Затем переезжает в Крым, преподавать в Таврическом университете, а после становится его ректором.

В это время он начинает изучать «живое вещество» - биомассу растений и животных, их химический состав. Для этого при университете создается специальная лаборатория, в которой изучается роль живых организмов в происхождении минералов. Самый простой пример - это мрамор и известняк, которые получились из раковин и скелетов морских животных. Или янтарь - окаменевшая смола растений. Вернадский приходит к выводу, что в природе все взаимосвязано. Эту систему отношений между животными, растениями, минералами он и назвал биосферой.

1921 год выдался для Вернадского особенно насыщенным. Он с семьей возвращается в Петроград и начинает работу в радиохимической лаборатории. Ему даже удается отправить экспедицию в Сибирь, на место падения Тунгусского метеорита. Но в июле его арестовывают по обвинению в шпионаже. Ситуацию спасают телеграммы Ленину и Луначарскому.

После этого Владимир Иванович начинает сотрудничать с большевиками. Он создает Радиевый институт и возглавляет Комиссию по изучению естественных производственных сил России. Комиссия начинает масштабную разведку недр и создает базу сырья и минералов, которые встречаются на российской территории. Благодаря этим исследованиям позднее был создан план ГОЭЛРО - Государственной комиссии по электрификации России.

В конце 1921 года Вернадского приглашают читать лекции в Сорбонну. Его идеи становятся очень популярны в научной среде. Он не просто рассказывает, из чего состоит земная кора, а говорит про историю появления минералов, судьбу химических элементов и о процессах, которые происходят с атомами. Выходят его книги и научные монографии, и с 1922 по 1926 год Вернадский работает за границей - в Праге и Париже. Но после ученый возвращается в Москву, и с тех пор выезд за границу ему закрыт.

- Душа Владимира Ивановича раздваивалась: научные исследования и родственные связи (сын и дочь его жили в Праге) тянули за границу, но личные интересы и научная работа требовали присутствия в СССР, - вспоминали знакомые академика. - Складывалось впечатление, что Вернадский мало выходил из дому, а только целыми днями принимал посетителей. Он производил впечатление своей удивительной, чрезвычайной эрудицией, широтой научного диапазона... Трудно было бы найти тему или дисциплину, о которой бы он не имел своего собственного мнения, своей теории.

Репрессий ему удалось избежать по нескольким причинам. Даже в те неспокойные времена власти понимали, насколько важно сырье для развития страны. А у Вернадского в этой области был бесценный опыт. Кроме того, ему удавалось избегать проблемных ситуаций благодаря влиятельным друзьям и заступникам из числа политической элиты.

В 30-е годы Владимир Иванович логически развивает свои идеи о взаимосвязях в природе и приходит к концепции ноосферы. Дословно этот термин переводится, как сфера разума.

С точки зрения ученого, это следующий этап эволюции биосферы. Человек стал доминирующим видом и заселил всю планету. Его действия влияют на всю природу, живую и неживую. Движущей силой всего этого является разум. А значит, неизбежно появится единая информационная система, «мыслящая оболочка» Земли. Так что, можно сказать, Вернадский предсказал появление интернета...

Учение о ноосфере - это уже не наука, а философия. Как серьезный научный труд его не воспринимают. Зато оно дало старт многим отечественным философам. И повлияло на коммунистические настроения. Например, идеи о влиянии человека на природу вылились в популярные лозунги «И на Марсе будут яблони цвести» и «Мы реки повернем вспять».

В 1940 году Вернадский начинает исследования урана и ядерной энергии. С началом войны его эвакуируют в Казахстан. Там же скончалась его жена, утрату которой Вернадский тяжело переживал.

«Очень страшно сейчас на Украине, - пишет он в своем дневнике 9 января 1939 года. Колхозы не вошли крепко в жизнь и может быть неожиданность. Особенно учитывая те аресты и произвол, и несправедливость, которые творятся, - может быть, население встретит немцев не так, как этого можно ожидать из наших газет. В Кременчуге - ни одной церкви, в окрестных селах - тоже. Население относится к этому тяжело. В самом городе нет дома, где бы не было арестованных при Ежове. Много арестованных крестьян...»

В 1943-м он возвращается в Москву и получает Сталинскую премию 1-й степени.

До последних дней Вернадский работал над главным трудом всей своей жизни - монографией «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения». Опубликовали ее только через 20 лет после смерти ученого - в 1965 году.

Памятники ученому установлены в Москве, Киеве и в Тамбове.

На протяжении всей жизни Владимир Иванович вел дневники, но значительная часть его записок так и не была издана. Последняя запись сделана 24 декабря 1944 года, за сутки до инсульта:

«Мы подходим к великому перевороту в жизни человечества, с которым не может сравниться все им пережитое. Недалеко то время, когда человек получит в свои руки атомную энергию... Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно даст ему наука? Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия научной работы, научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственными за последствия их открытий. Они должны связать свою работу с лучшей организацией человечества».