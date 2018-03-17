Восемь самых модных в мире диет

СЕГОДНЯ 02:54 2018-03-17T02:54:06+03:00

Что на самом деле кроется за отказом есть после шести вечера, сыроедением, питанием «инь и янь» и меню по крови, рассказывают последние исследования ученых из разных стран

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Вот восемь самых популярных в мире диет (согласно опросам диетологических ассоциаций из Европы, США и России). Попробуем разобраться, на каких функциях организма они базируются и так ли полезны, как утверждают их изобретатели.

1. Не есть после 6 часов вечера

Наверное, это самая популярная диета за всю историю диетологии. Причем, установка «не есть после 6 часов» – не предел. Некоторые используют ее разновидность «не есть после 5 часов» (о фанатиках модификации «не есть после 4 часов» и говорить страшно). Запрет на еду после шести объясняют тем, что вечером организм уже не занимается пищеварением. То есть, все, что попало в нас после шести, просто застревает в желудке, и как только мы заснем, откладывается в виде жира. Кроме того, физическая активность вечером заметно падает, потому все калории остаются с нами.

На самом деле

Органы пищеварения работают даже тогда, когда человек спит, и, более того, в покое пища усваивается лучше, чем при активной работе. Причем ночью в основном усваивается жировая ткань. Так что принципы этой диеты не имеют ничего общего с реальным метаболизмом человека. Кроме того эта диета никак не соотносится с одним из самых главных постулатов здорового питания - дробности приемов пищи, то есть еда небольшими порциями 5-6 раз в день.

Привычка не есть после шести, воспринимается организмом как голодание, и он тут же тормозит процесс метаболизма и откладывает жиры, чтобы запастить энергией на совсем уж черный день. Профессор кафедры клинической иммунологии Жан Клод Мельшиор в своем исследовании продемонстрировал, что перерывы между едой более 12 часов (даже в условиях ночного сна) практически на 80% снижают эффект лечения пациентов с ожирением и избыточным весом. Кроме того, при длительных перерывах в еде желчь застаивается, образуя камни в желчном пузыре. Так что строго запрещая себе притрагиваться к холодильнику после 6 вечера, вы рискуете испортить пищеварительную систему и заработать холецистит.

2. Низкоуглеводные диеты

Уже из названия понятно, что смысл той диеты – снижение в рационе питания углеводов, которые являются основным источником быстрого получения энергии. По мнению сторонников этой диеты, получая углеводы, организм игнорирует расщепление жиров, которые затем благополучно откладываются на наших боках. Под запрет попадают продукты с высоким содержанием сахара: конфеты, концентраты соков, сиропы, мед. Кроме того убираются продукты которые содержат крахмал, муку, и сахарозу. В общем, с хлебом и картошкой лучше попрощаться.

На самом деле

Действительно, продукты, содержащие простые углеводы, могут способствовать ожирению, однако не больше, чем обычные жирные продукты. По мнению доктора медицинских наук Роберта Ф. Кашнера, теория, на которой базируется низкоуглеводная диета, основана на ложной информации, гласящей, что расщепление углеводов полностью блокирует расщепление жиров.

На самом деле и то и другое происходит в четком балансе. Кстати, при тренировках или при активной жизни углеводы являются наиболее предпочтительным средством восстановления энергии, и, кроме того, они жизненно важны для работы мозга. И еще, данные, собранные студентами университета Калгари, показали, что молодые люди, которые чаще едят жирную пищу, более подвержены стрессу и сердечно-сосудистым заболеваниям. В общем, все хорошо в меру.

Кстати, в этой же части стоит упомянуть и низкожировую диету, которая является зеркальным отражением низкоуглеводной. Объяснение, почему к такой диете следует относиться с осторожностью, то же самое: баланс, баланс, баланс.

3. Кремлевская диета (диета Аткинса)

Одна из самых распространенных диет является разновидностью низкоуглеводной диеты. Основной принцип кремлевский диеты в том, что кроме ограничения жиров и углеводов при полном раздолье белковой пиши, каждому продукту присваивается определенный балл, и питаться надо так, чтобы не превысить дозволенное количество очков в день. Баллы можно найти в специальных таблицах и чисто арифметически составлять любой рацион, не превышающий допустимых значений. Если вы хотите похудеть, нельзя, набирать боле 40 очков, чтобы сохранять вес – не набирайте более 60 очков и так далее. Максимальный эффект похудения достигается при разнообразном рационе, составляемом из допустимых, в основном белковых продуктов.

На самом деле

Действительно, белок – строительный материал нашего организма, и польза его неоспорима. И действительно при помощи той диеты можно похудеть. Однако диета, состоящая из белка, причем набираемого в рацион путем арифметического подсчета очков, не так уж и безопасна для здоровья. В процессе переваривания белка образуются вредные вещества, которые в норме разрушаются в печени и выводятся через почки.

Однако, согласно стандартному справочнику по потребностям организма в питании, суточная норма белка - 1,5 грамма на каждый килограмм веса, то есть максимум 100-120 граммов мяса на человека. Так что при чрезмерном потреблении белковой пищи эти системы принимают на себя серьезный удар!

Кроме того, в мясе нет клетчатки, которая необходима для работы кишечника, и нет многих микроэлементов, нужных нашим клеткам. Можно возразить, что Кремлевская диета не запрещает другие продукты, но таблица баллов не позволит вам особого разнообразия. В общем, если решите прибегнуть к кремлевской диете – поговорите сначала с врачом, достаточно ли у вас для нее здоровья.

4. Раздельное питание

Раздельное питание основано на представлениях о совместимости продуктов и вредности некоторых сочетаний. Понятие о совместимости основано на представлениях об особенностях переваривания в желудке разных продуктов, их разной усвояемости и неблагоприятном влиянии на здоровье человека смешанной пищи. Например, нельзя есть одновременно белки и углеводы, потому что для их переваривания требуются различные условия: кислая среда для белков и щелочная для углеводов. И так далее.

На самом деле

В принципе в самой идее раздельного питания нет ничего плохого. Организм способен привыкнуть ко всему, однако, польза от такой диеты весьма спорная. По словам диетолога Светланы Фус, раздельное питание не имеет смысла уже потому, что физиология человека настроена на потребление смешанных продуктов — ферменты которые выделяются пищеварительными органами имеет смешанную структуру и работают все сразу независимо от того, что мы съели.

Утверждение что для белков нужна кислая среда, а для углеводов – щелочная (что в принципе верно) совершенно не учитывает универсальные регулирующие системы желудка, которые отлично справляются с поставленными задачами. Кроме того в природе не существует продуктов, которые состоят только из белков, жиров и углеводов. Почти везде присутствуют самые разные компоненты, так что раздельное питание никак не может иметь практического смысла, оставаясь скорее теоретическим измышлением.

5. Сыроедение

Варить, жарить, парить или тушить продукты нельзя – при температуре выше 30 градусов почти все полезные вещества уничтожаются. Кроме того древний человек никогда не ел поджаренную и вареную пищу, и прекрасно себя чувствовал, так что сырая пища наиболее естественна для организма человека. Такова основная мысль сторонников сыроедения. Впрочем, они допускают сушеную еду без добавления солей и приправ, например сухофрукты, вяленое на солнце мясо, пророщенные крупы (особенным уважением пользуется пшеница). Однако, при этом – никакой плиты!

На самом деле

На самом деле такая точка зрения имеет право на жизнь. Действительно, овощи и фрукты очень полезно съедать свежими, однако употреблять в пищу только овощи, фрукты ягоды орехи и семена - это не совсем то, подо что «заточен» желудок человека. Нам необходимо мясо, причем, конечно, сушеное или засоленное тоже может подойти, однако термальная обработка, во-первых, активирует некоторые из полезных веществ, а во-вторых, нейтрализует вредные вещества и убивает микроорганизмы, которые поселяются в мясных продуктах, как бы их ни хранили.

Врачи–диетологи считают переход на полное сыроедение крайностью, и предлагают любителям сырого готовить на огне хотя бы 40% продуктов: мясо или рыбу, картофель. Разумеется, можно разработать 100% сырое меню, которое не принесет вреда здоровью, однако жители мегаполиса могут позволить себе есть сырыми примерно 10% продуктов, купленных в магазине, из-за вредных веществ, которыми их обрабатывают при выращивании, транспортировке и хранении.

Молочные продукты, продающиеся в городском магазине, в той или иной степени уже подвергнуты термической обработке и многие из них содержат искусственные химические вещества. Сухофрукты и орехи, которые продаются в магазине высушены термическим способом и уж точно не на солнце. И еще — термальная обработка не влияет на калорийность пищи. Поэтому никакой потери в энергетической ценности продуктов, от того что вы немного проварите их перед едой, не произойдет. Впрочем, тут уже на любителя.

6. Диета «Светофор»

Диета для тех, кому не хочется считать калории. Изначально была основана на разделении продуктов по цвету (красный – мясо, арбуз, красный перец; желтый - лимон, банан; зеленый - укроп, зеленые яблоки и так далее) но, в виду очевидной абсурдности, принцип был заменен. Теперь красный цвет - это продукты, которые однозначно запрещены для употребления, желтый - продукты которые изредка можно включать в рацион, зеленый – продукты которые надо употреблять в первую очередь.

В итоге диета представляет собой низкокалорийное меню с большим количеством овощей и ограниченным количеством нежирных источников белка, и фруктов и запретом жиросодержащих продуктов. Очень похоже на рекомендации по здоровому питанию.

На самом деле

Принцип, по которому продукты отнесены к тому или иному «цвету» вообще не понятен. Например, к «красному цвету» отнесен животный жир, но на каком основании? Отсутствие животных жиров ведет к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, и сбоям в эндокринной системе. Более того, жирные кислоты, которые содержатся в «запрещенных продуктах» просто необходимы для работы мозга и гормонального баланса человека. Ведь недаром именно они продаются в аптеках как добавки к еде.

Команда исследователей под руководством доктора Пенелопы Элиас из бостонского университета обследовали 789 мужчин и 1105 женщин и обнаружили: чем меньше холестерина содержится в крови человека, тем больше у него может быть проблем в области мышления и запоминания информации. Также непонятно распределение овощей по спискам и ограничение клубники, черники и голубики - именно эти ягоды считаются компонентами здорового питания. Короче говоря, непродуманность распределения продуктов приведет к нарушению работы организма, ограничению в полезных компонентах и создаст кучу ненужных проблем, которые никак не улучшат вашего здоровья.

7. Диета по группе крови

Эта диета была создана американским врачом-натурологом Джеймсом д'Адамо. По его словам продукты питания не одинаково полезны для людей с разной группой крови. Так как групповые свойства крови связаны с клеточным строением организма, то продукты д'Адамо поделил на полезные, нейтральные и вредные для человека в зависимости от его групповых характеристик. Если исключить из рациона пищу, которая плохо переваривается человеком с переделённой группой крови, то его организм начинает быстро очищаться от токсинов, жировые ткани уничтожаются, и человек худеет быстро и без вреда для здоровья.

На самом деле

Специалисты из университета Торонто (Канада) в течение 6 лет вели исследования пытаясь обнаружить эффективность диет для разных групп крови. Они взяли почти полторы тысячи добровольцев, распредели их по этому фактору, каждую группу поделили н две части. Одна пользовалась диетой по «группе крови» другая - любой другой диетой, взятой случайно (разумеется, с одобрения врачей). После окончания эксперимента выяснилось, что у всех участников улучшились показатели состояния здоровья: снизился уровень холестерина и сахара, артериальное давление, улучшилось общее состояние, однако никакой зависимости от группы крови (впрочем, и любой другой) обнаружено не было. Так что, диета д'Адамо, как и любая разумная диета, вполне полезна, но сверхэффективности, основанной на группе крови, нет и в помине.

8. Макробиотическая диета

Диета, которая, как утверждается, основана на философии даосизма и родилась в китайских монастырях. В ее основе лежит равновесие между энергиями Инь и Янь, а так же понимание что вся пища обладает собственной жизненной силой. Если в рационе преобладает один из видов продуктов, то возникает дисбаланс между энергиями, который не только плохо влияет на человека, но и, не приведи господи, нарушает общий порядок мироздания, что приводит к болезням и ожирению.

На самом деле

Ну что же, чужую религию надо уважать. Вот только применять на себе ее постулаты следует с осторожностью.

Во-первых, рацион питания, который ввели для себя буддийские монахи, целиком связан с их неторопливой и размеренной жизнью, во-вторых, переводить даосизм в плоскость диеты так же глупо как считать книгу «Анна Каренина» сводом правил поведения на железной дороге.

Далее, макробиотическая диета уже не раз исследовалась диетологами и не показала никаких положительных результатов. Более того, эта диета построена на употреблении большого количества клетчатки. Однако ее избыток приведет к нарушению баланса минеральных веществ в организме, вызовет аллергию, которая может выразиться в поносе, рвоте, экземе и даже в астме. Эта диета имеет низкое содержание витаминов группы В, что особенно опасно для детей и подростков.

Ну и наконец, сведения об учении «Инь и Янь» мы получаем из Китая и Японии, а его принципы в разных странах сильно разнятся между собой, и совершенно не понятно, какой из концепций следовать. Так что, наверное, следует подождать пока школы договорятся между собой, а потом уже начинать философские эксперименты над своим организмом.

ВАЖНО!

Можно спорить о вреде и пользе каждой из диет, однако следует сказать однозначно – быстро похудеть без вреда для здоровья невозможно. При скоростном похудении 65% веса уходит за счет белков, то есть мышечной массы.

Человек слабеет, его работоспособность падает. Из-за нарушения гормонального баланса начинается депрессия, организм, в условиях стресса замедляет метаболизм. Скоро диета (если она, конечно, не идет под наблюдением врача) перестает стимулировать похудение, падение веса остановится, а с окончанием диеты организм быстро наберет прежний вес, да еще и с прибавкой. Так что, прежде чем садиться на любую диету – посоветуйтесь с врачом, и только при отсутствии противопоказаний начинайте худеть.

И еще: ограничения в еде помогут, если вместе с этим вы займетесь спортом и начнете сжигать калории на теннисном корте или на беговой дорожке. Активность и движение - непременное условие любой правильной диеты.