Необычные способы быстро заснуть и хорошо высыпаться: Тревоге - отбой!

Для спокойного сна человеку необходима температура воздуха в 17 - 18 градусов, не выше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1. Представьте себе стрелки часов

Что делать. Прежде всего надо помнить, что вы боитесь не проспать. Вы боитесь опоздать - на поезд, самолет, важную встречу. Вот с этим страхом и надо бороться. И готовиться не к тому, чтобы не проспать, а к тому, чтобы проснуться бодрым. Есть простой психологический прием: представьте себе стрелки часов, которые показывают необходимое время, визуализируйте эту картину во всех подробностях и четко определите, что именно в это время вы и проснетесь. Ваша решительность растворит страх. Засыпайте спокойно, вы отлично проснетесь в нужное время - наши биологические часы сами следят за временем. Главное, не мешать им страхами и паникой.

Чего не делать. Ни в коем случае нельзя использовать слово «надо»: «Завтра в пять утра мне НАДО проснуться бодрым и веселым». Говорите себе о пробуждении, как об уже совершенном факте. Любое «надо» и «должен» порождает новый невроз.

2. Полетайте в облаках

Что делать. Главная задача - отключить себя от сознательных и неприятных мыслей о завтрашнем дне. Наилучший способ - летать, разумеется, силой воображения. Начинать воображаемый полет лучше с твердой поверхности и в знакомом открытом месте, которое вам не трудно представить, например, с крыши дома или с середины поля на даче. Отрывайтесь от земли и летите прямо вверх, четко представляя себе, как с высотой меняется картина знакомого ландшафта. Уже почти достигнув облаков, меняйте траекторию и устремляйтесь вперед. Вы можете лететь высоко, низко, не важно, главное чтобы вы хорошо представляли себе иллюзию полета. В организме в этот момент происходят чисто физиологические изменения. Сначала у вас начнет захватывать дух - это высвобождается адреналин. Он изменит ваше физиологическое состояние, расширит сосуды головного мозга, увеличит количество глюкозы в крови, стимулирует проникновение необходимых аминокислот в клетки. Все это повысит сопротивляемость к стрессовой ситуации. А дальше случится главное - после адреналина организм выбросит в кровь гормон сна мелатонин, который вызовет чувство успокоения, понизит вашу тревожность и в конце концов усыпит вас лучше всякого снотворного.

Чего не делать. Есть мнение, что обдумывание проблем перед сном может навести на оригинальное решение. Это не так. Мозг перед засыпанием чаще всего подбрасывает обманки, то есть мысли, которые на ночь глядя кажутся гениальными, а утром оказываются полной ерундой. Так что решать проблемы лучше утром, на свежую голову и за чашкой горячего кофе.

Фото: Анна ЛАТУХОВА

3. Нарисуйте домик

Что делать. Готовиться ко сну заранее. Простой и надежный способ вытеснить из сознания негативные мысли - рисование. Для этого не нужны мольберт и палитра, сойдет карандаш и клочок бумаги. Дело не в том, что вы вдруг «настроитесь на позитивные мысли», просто движение руки требует сосредоточения, и ваш мозг переключится с проблем на кончик грифеля. Рисовать при этом можно что угодно - домик, дерево или даже заштрихованный квадрат. Изображайте что хотите, только делайте это тщательно. Всего 10 минут рисования принесут пользу.

И почитайте перед сном. Уже в постели. Книга рисует в голове отвлеченные картины, которые вытесняют мысли о неудачном дне и переводят мозг в состояние покоя. Так как эмоционально вы не сильно связаны с сюжетом книги, очень скоро картинки начнут расплываться, и вы спокойно уйдете в сон. Только читать лучше «бумагу»: блики на айпаде будут раздражать глаза и нервную систему.

Чего не делать. Смотреть перед сном телевизор. Кино - это уже законченная картинка, она не оставляет работы вашему воображению. Вы будете глядеть в экран, но негативные мысли никуда не денутся, то есть вы просто зря потратите время.

КСТАТИ

Мы привыкли к тому, что в квартире температура 22 - 24 градуса. В тепле мы чувствуем себя комфортнее. Однако доказано, что для спокойного сна человеку необходима температура воздуха в 17 - 18 градусов, не выше. Так что держите окна спальни открытыми, дайте простор свежему воздуху. Если у вас одна комната, придется перед сном открыть форточку и немного померзнуть. И, кстати, согреваясь под одеялом, заснуть получится намного быстрее.