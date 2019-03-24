В каждом из нас дремлет чудовище, сгубившее Жанну Фриске! Но не у всех оно просыпается

Смерть певицы многих заставила задуматься о раке и его самой, пожалуй, роковой разновидности - глиобластоме. Наиболее частой и агрессивной форме опухоли мозга. Откуда берется этот коварный недуг, является ли диагноз окончательным приговором, не подлежащим обжалованию в небесной канцелярии или человек в силах противостоять ему…

Сразу заговорили о проклятье «Ночного дозора», где Фриске дебютировала как актриса. Дескать, фильм разбудил злые силы. Долго, однако, нечисть пробуждалась. Опухоль у Жанны обнаружили ровно через 9 лет после премьеры блокбастера, в 2013 г. Странно также, что силы тьмы ударили по «своей». Фриске, играя ведьму Алису, фактически рекламировала нечисть. Да и роль-то была далеко не главной в блокбастере. Впрочем, эту нечисть не понять. И проще всего списать онкологию на нее. Или на судьбу.

Другая версия - страшную болезнь провоцируют гормоны беременности. У Фриске глиобластому диагностировали спустя три месяца после рождения сына Платона, когда начались головокружения. У супруги Константина Хабенского, сыгравшего в «Ночном дозоре» главную роль светлого мага Городецкого – в 2007 году, во время беременности. Анастасия отказалась от лечения ради здоровья будущего ребенка. Впрочем, онкологи такую связь отвергают. Более того, по статистике глиобластома чаще поражает мужчин. Как Валерия Золотухина, сыгравшего в «Дозоре» вампира. Он сгорел за несколько месяцев в 2013 г. Правда, в его случае грешили не на «нечистую роль» в роковом блокбастере, а на то, что и в 70 каждое утро подолгу стоял на голове. Эту йоговскую асану актер практиковал лет сорок. Кровь приливала к мозгу…

Сразу заговорили о проклятье «Ночного дозора», где Фриске дебютировала как актриса. Дескать, фильм разбудил злые силы

Некоторые удивляются, мол, на лечение Фриске собрали почти 2 миллиона долларов! Но в США, Германии ее не смогли спасти. Разве только ее? Анастасии Хабенской сразу после рождения сына Ивана сделали две операции, химиотерапию в московском НИИ имени Бурденко. (В конце 90-х здесь спасали от этой же болезни супругу бывшего члена политбюро Егора Лигачева Зинаиду Ивановну. Увы…) Опухоль продолжала расти. Хабенский отправил жену в Лос-Анджелес. В лучшую частную клинику. Говорят, актер потратил на лечение любимой супруги полтора миллиона долларов. Гонораров за фильмы не хватало. Ради денег пришлось сниматься в рекламе. Не помогло. Анастасия сгорела за океаном через год. Ей было всего 35! Так что стопроцентной гарантии исцеления не дают ни в США, ни в Германии, Израиле… Слишком коварна эта опухоль мозга.

Смерть певицы многих заставила задуматься о раке и его самой, пожалуй, роковой разновидности - глиобластомеФото: Евгения ГУСЕВА

Мудреную эзотерическую версию, почему Жанна Фриске ушла в расцвете лет, дал экстрасенс Александр Литвин. Что-то про набор энергий, зашифрованный в дате рождения… Даже вникать не стал.

Скорее поверю доктору медицинских наук, профессору Питсбургского университета (США) Давиду Серван-Шрейберу:

«Рак дремлет в каждом из нас. Наши тела, подобно телам всех живых организмов, постоянно производят дефектные (поврежденные) клетки. Из-за этого и образуются опухоли. Однако в наших телах есть и целый ряд механизмов, которые способны распознавать такие клетки и препятствовать их развитию. Вот что я выяснил: хотя все мы носим в себе дремлющий рак, каждый из нас наделен телом, рассчитанным на противодействие процессу разрастания раковой опухоли. Дело каждого из нас - использовать защитные механизмы нашего тела. Другие народы делают это намного лучше нас.

Виды рака, поражающие жителей западных стран, например, рак груди, толстой кишки или простаты, в США и Европе встречаются в 7-60 раз чаще, чем в Азии. Однако статистические данные показывают, что количество предраковых микроопухолей в простате мужчин-азиатов, умирающих в возрасте до пятидесяти лет не от рака, а от других заболеваний, почти такое же, как и у западных мужчин. Значит, в образе жизни азиатов есть что-то такое, что препятствует дальнейшему развитию этих микрообразований. С другой стороны, уровень заболеваемости раком среди японцев, которые переселились в Америку, уже через одно-два поколения становится таким же, как и у американцев. Значит, что-то в нашем образе жизни ослабляет защиту от этой напасти».

Эти строки написаны не беспристрастным профессионалом. Они выстраданы болью, отчаянием и диагнозом как у Фриске. Глиобластома!

В октябре 1992 года психиатр изучал в Питсбургском университете механизмы мышления человека. С помощью МРТ (магнитно-резонансного томографа). Как-то «подопытный » студент не пришел на эксперимент. Давид сам лег под высокоточный сканер. Внезапно коллега прервал опыт. «Давид, в твоем мозге что-то есть!» На снимке в правой области предлобной коры отчетливо просматривался круглый шар размером с грецкий орех.

«Первая мысль – что это? В этом месте вряд ли могла находиться одна из тех доброкачественных опухолей, что иногда фиксируются у испытуемых: менингиому или аденому гипофизарной железы я тоже отверг. Более вероятно, учитывая локализацию – киста или инфекционный нарыв, вызываемый венерическими болезнями или СПИДом. Но у меня отличное здоровье… Серьезность того, что мы только что обнаружили, отрицать было невозможно. На поздней стадии злокачественная опухоль мозга может убить человека через 6 недель без лечения… И через 6 месяцев с лечением. Я не знал, на какой стадии была моя опухоль, но я знал статистику.» Ему был 31 год. Жанне Фриске глиобластому диагностировали в США в 39 лет… Тоже с помощью МРТ. У неожиданно занемогшего Золотухина вначале врачи подозревали болезнь Альцгеймера. Но МРТ показал все ту же глиобластому. Увы, неоперабельную. «МРТ головного мозга - эффективный способ ранней диагностики, показывает любые объемные образования даже в глубинных структурах мозга,» - говорит консультант «Комсомолки» врач-нейрохирург Игорь Борщенко.

Первая реакция на диагноз «рак» - невозможность в это поверить, - пишет Давид Серван-Шрейбер

«Первая реакция на диагноз «рак» - невозможность в это поверить, - пишет Давид Серван-Шрейбер. - Когда мы пытаемся вообразить нашу собственную смерть, разум восстает, как будто смерть может прийти только к другим. Толстой отлично описывает это в повести «Смерть Ивана Ильича» . Как и многие другие до меня, я узнал себя в этой истории.» (Прототипом главного героя повести был брат нобелевского лауреата Ильи Мечникова Иван, умерший от рака – Ред.).

Операция на мозге, химиотерапия… Давид тогда целиком полагался на коллег - онкологов. Выйдя из больницы, вновь занялся психиатрией. Проходил регулярные обследования. Казалось, все вернулось в норму. Через несколько лет нейробиолога пригласили в индейское племя, изучать духовные практики шаманов. Отнесся он к ним скептически. Старая шаманка лет девяноста положила руки на голову Давида, на мгновение сконцентрировалась: «Здесь что-то не так. У тебя было что-то серьезное, и оно возвратилось. Но ты не беспокойся, у тебя все будет хорошо.» Однако Давид забеспокоился, хотя за три месяца до того очередной медосмотр ничего не нашел в мозгу. Пошел к специалистам, не дожидаясь следующего планового обследования. Шаманка не ошиблась. Рецидив.

«Узнать, что у тебя рак – это шок. Ты чувствуешь, что предан и жизнью и собственным телом. Но узнать о рецидиве – катастрофа. Такое чувство, что чудовище, которое ты считал побежденным, никуда не исчезло. Оно шло, прячась, за тобой по пятам, и в конце концов снова настигло тебя. Значит, теперь так будет всегда?»

Вновь операция, химия, облучение. Доктор решил больше не надеяться на коллег, а всерьез взялся за изучение онкологии, ее современных тенденций. Чтобы исцелить себя и других. «Мне потребовались месяцы разысканий, чтобы прийти к пониманию того, как я могу помочь своему телу защититься от рака. Весь массив имеющихся научных данных, если рассматривать их в совокупности, показывает ключевую роль наших природных защитных механизмов в битве против рака. Благодаря принципиально важным встречам с другими врачами и специалистами, уже работающими в этой области, мне удалось применить всю полученную информацию и к моему случаю.

Абсолютно неразумно пытаться лечить рак без высших достижений современной медицины: хирургии, химиотерапии, радиотерапии, иммунотерапии, к которым в скором времени прибавится и молекулярная генетика. Вместе с тем совершенно неразумно пренебрегать естественной способностью нашего тела защищаться от злокачественных опухолей! Мы можем использовать эту естественную защиту либо для предотвращения болезни, либо для улучшения результатов лечения.

Есть четыре подхода к исцелению. Каждый может осуществить их на практике и задействовать тело и разум, чтобы создать свою антираковую терапию.

Защита от неблагоприятных изменений окружающей среды, которые способствуют распространению эпидемии рака;

Корректировка рациона питания, чтобы сократить потребление пищи, способствующей появлению рака, и увеличить количество фитосоединений, способных активно бороться с раковыми опухолями;

Исцеление психологических ран, которые подпитывают биологические механизмы, вызывающие появление рака;

Установление таких отношений со своим телом, которые стимулируют иммунную систему и уменьшают воспалительные процессы, провоцирующие рост злокачественных опухолей.»

Под воздействием новых знаний Давид резко сменил образ жизни. Перешел на питание, близкое к вегетарианскому, отказался от рафинированного сахара, белой муки, которые кормят опухоль (См. ниже - "Антираковая диета"). Занялся духовными практиками, физическими тренировками, ограничил пользование мобильным телефоном… Все эти практики, рекомендации он подробно описал в своем мировом бестселлере «Антирак» (у нас вышел в издательстве «РИПОЛ-классик».) Рак отступил. Давид жил полноценной жизнью, написал множество статей в научных и популярных журналах, выступал по миру с лекциями.

В 2010-м - вновь рецидив рака мозга. Возможно, Давид успокоился за долгие безмятежные годы, стал нарушать свои строгие «антираковые» правила. Такое бывает среди исцелившихся. Либо затаившееся чудовище нащупало обходные пути, пробило брешь в обороне…

24 июля 2011 Давид Серван-Шрейбер умер в больнице. Ему было 50. Целых 19 лет он прожил, сражаясь с раком. ДЕВЯТНАДЦАТЬ! Вместо считанных месяцев, которые отводили ему врачи и статистика. И это дает надежду другим.

АНТИРАКОВАЯ ДИЕТА

Нынешнюю онкологическую эпидемию на планете доктор Серван-Шрейбер напрямую связывал с сахарным изобилием. Ссылаясь на открытия нобелевского лауреата Отто Варбурга, многочисленные исследования других ученых, медиков. Если в 1850 году на человека приходилось 5 кг сахара, то в конце ХХ века - уже 70 кг! Сахар «кормит» опухоль. Вместе с белой мукой.

Нынешнюю онкологическую эпидемию на планете доктор Серван-Шрейбер напрямую связывал с сахарным изобилиемФото: Евгения ГУСЕВА

Но если одни продукты в нашем рационе могут действовать как корм, удобрение для опухолей, то другие содержат драгоценные антираковые вещества. В основном это овощи, бобовые, приправленные оливковым (льняным) маслом, немного натурального сливочного масла, чеснок, травы, специи.

По возможности исключите из рациона:

Сахар (белый, коричневый), мед, всевозможные сиропы, джемы, желе, сладости.

Продукты из белой муки (белый хлеб, булочки, любая другая выпечка, макароны).

Белый рис.

Картофель, особенно - пюре.

Подсолнечное, соевое, кукурузное масло.

Чипсы, снеки, кукурузные хлопья.

Жареная пища.

Молочные продукты промышленного производства.

Свинина.

Красное мясо животных, птицы промышленного содержания, кожа домашней птицы.

Подслащенные напитки (промышленные фруктовые соки, лимонады и т.д.).

Вода из-под крана.

Алкоголь (можно бокал красного вина ).

ЕШЬТЕ-ПЕЙТЕ!

Натуральные нектары агавы, стевии.

Темный шоколад (более 70 % какао).

Зерновой хлеб.

Коричневый рис, индийский рис басмати, овес, пшено, гречка.

Овсяная каша¸ мюсли, любые отруби.

Чечевица, фасоль, горох, бобы, батат (сладкий картофель), маслины.

Оливковое , льняное, рапсовое масло.

Натуральные молочные продукты от коров, питающихся травой, соевые молоко, йогурты, тофу.

Мясо коров, питавшихся травой – 200 грамм в неделю.

Мясо и яйца домашних птиц.

Рыба (особенно скумбрия, сардины, лосось).

Натуральные овощи, фрукты, ягоды, особенно голубика, черника, вишня и малина.

Чеснок, лук, лук-шалот.

Вода с лимоном, тимьяном, шалфеем. Зеленый чай без сахара, он непосредственно борется с раком.

Фильтрованная вода из-под крана.

Один бокал красного вина в день во время еды.

ЧУДО-ЛЕН

Фитоэстрогены в льняном семени смягчают вредное действие гормонов, запускающих рост опухоли. Например, ежедневный прием 30 г этих семян замедляет рост рака простаты на 30-40 процентов, снижает риск метастазов при раке груди. Семена размолоть в кофемолке, смешать с натуральным коровьим или соевым молоком (йогуртом). Порошок можно добавлять в салаты, каши, мюсли…

Даже когда химиотерапия Давида растянулась на тринадцать с лишним месяцев, он каждое утро бегал 20 минут

Беги, больной, беги!

Даже когда химиотерапия Давида растянулась на тринадцать с лишним месяцев, он каждое утро бегал 20 минут. В снегопад и дождь, солнечную погоду. Если не хотелось бегать, все равно выходил. Ради Мишки! Белой немецкой овчарки с глазами орехового цвета. «Когда я просыпался от тошноты, а иногда от животного страха, он приходил и опускал голову мне на колени. Я гладил его до тех пор, пока не начинал чувствовать себя лучше. По утрам он медитировал вместе со мной. Потом потягивался, смотрел на меня , наклонив голову в сторону улицы. Пора бежать! Мне повезло, что у меня была собака. Самое трудное - включить регулярные физические упражнения в повседневную жизнь. Тем более, когда человек изнурен болезнью или лечением. Исследования показали, что физические упражнения действительно помогают телу бороться с раком. Для рака молочной железы эффект наступает после трех-пяти часов ходьбы в неделю с обычной скоростью. При раке прямой и толстой кишки надо ходить в два раза дольше или вдвое быстрее. Либо подобрать упражнения,требующие бОльших затрат энергии. Например, велосипед. Чтобы повлиять на рак простаты, нужно 3 часа бега трусцой в неделю. Либо шесть тренировок по полчаса.

Восточные гимнастики стимулируют энергию тела. Йогу, тай-ци могут выполнять почти все онкобольгные, независимо от состояния.»

МОБИЛЬНИК БЬЕТ ПО МОЗГАМ

«Это замечательное изобретение и средство коммуникации, которое я хотел бы использовать без отвращения,- пишет Давид Серван-Шрейбер. - Но электромагнитные поля этого маленького технологического сокровища не лишены опасности. Верно, что подавляющее большинство проведенных эпидемиологических исследований не установило связи между использованием мобильного телефона и раком. Однако большая часть этих исследований фокусировала свое внимание на людях, использующих телефон в течение 5 и менее лет. В отношении табака, например, не обнаруживали связь с раком легких у людей, выкуривающих 5 или даже 10 лет по пачке сигарет в день. Требуется 30-40 лет, чтобы проявился первичный рак. В незначительном количестве исследований, в которых проводилась оценка использования мобильника (более одного часа в день) в течении по крайней мере 10 лет, обнаружено: риск развития рака мозга у этих людей удваивается именно с той стороны, с которой они привыкли использовать телефон.»

Как снизить риск при разговоре по телефону

+ Во время разговора держите мобильник как можно дальше от себя. Электромагнитное поле в 4 раза ниже на расстоянии 10 см и в 50 раз ниже - на расстоянии 1 метра. Чаще используйте функцию «громкой связи», набор оборудования с наушниками, Bluetoothheadset.

+ Держитесь дальше от человека, говорящего по мобильнику.

+ Не носите постоянно мобильник, даже выключенный. Не держите его ночью под подушкой или на столике около кровати. Особенно это касается беременных женщин.

+ Используйте мобильник только для коротких разговоров. Его биологическое воздействие напрямую зависит от времени пользования. Лучше разговаривать по обычным проводным телефонам.

+ Если вынуждены регулярно пользоваться мобильником, меняйте ухо, к которому его подносите. Перед тем, как приложить телефон к уху, дождитесь ответа: электромагнитное поле станет слабее.

+ Избегайте говорить при слабом сигнале или при быстрой езде в машине, поезде. В этих случаях аппарат автоматически пытается подключиться к передаточной антенне, мощность излучения увеличивается.

ОНИ СРАЖАЮТСЯ С НЕДУГОМ

Иван Шаповалов, 49 лет. Бывший продюсер знаменитой группы «Тату».

В 2012 г диагностирован рак мозга. Прошел курс химиотерапии, облучение. Болезнь отступила. Недавно уехал в Китай.

Шерил Сьюзэнн Кроу, 53.

Американская исполнительница, обладательница 9 премий Грэмми. В 2011 г обнаружена опухоль мозга. Проходит лечение.

Джули Сюзанна Чен, 45.

Американская телезвезда, актриса. В 2013 г получила травму во время серфинга. МРТ показал опухоль мозга. После операции сильно упало зрение. Сейчас оно восстанавливается.

МАРТИРОЛОГ

ИХ ЗАБРАЛА ОПУХОЛЬ МОЗГА

Маруся (Марина СИМАНОВСКАЯ), хип-хоп-певица, подруга Децла – 23 года!

Александр НЕПОМНЯЩИЙ, поэт, бард, рок-музыкант – 39.

Элеонор МОНДЕЙЛ, дочь вице-президента США, актриса (сериал «Династия») - 51.

Франсуа ТРЮФФО, актер, режиссер – 52.

Джордж ХАРРИСОН, «битл» - 58.

Валентина ТОЛКУНОВА, певица - 63.

Валерий ЗОЛОТУХИН, актер – 71.

Ив Сен-ЛОРАН, модельер – 71.

Вера МАРЕЦКАЯ, актриса – 72.

Эдвард КЕННЕДИ, сенатор США, брат Джона и Роберта – 77.

Александр ЗИНОВЬЕВ, писатель, философ – 83.

Тур ХЕЙЕРДАЛ, путешественник – 87.

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