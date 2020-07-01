Лечение экстремальными температурами: как баня продлевает жизнь, а гипертермия борется с раком

Во всем мире набирают популярность методы лечения экстремальными температурами: криогенные, когда тело человека или отдельные места на теле охлаждают, и гипертермические, связанные с повышением температуры. «Давно замечено, что такие манипуляции «бодрят» иммунитет, укрепляют резистентные силы организма, повышающие устойчивость к стрессам и заболеваниям», - пояснил «КП» доктор медицинских наук, врач-невролог, руководитель проекта «Экология мозга» Алексей Данилов.

ХОЧЕШЬ ДОЛГО ЖИТЬ? ПАРЬСЯ!

Среди «нагревательных» методов оздоровления, доступных большинству, - баня. Ученые продолжают исследовать этот популярный способ проведения досуга и открывают все новые уникальные эффекты. Сразу оговоримся: ни в коем случае не стоит забывать о противопоказаниях, в первую очередь - серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях. Для тех, у кого они есть, поход в баню может обернуться приступом или обострением болезни. А вот у относительно здоровых граждан с помощью парилки, наоборот, есть шанс заметно снизить риск заболеваний сердца и сосудов.

Очередные обнадеживающие исследования провели ученые из японского института Тояма (Токио). Добровольцы посещали баню - регулярно, до 5 раз в неделю, а эксперты наблюдали за состоянием участников эксперимента. Через некоторое время провели контрольные замеры показателей здоровья и поразились. Оказалось, что:

1) у всех без исключения добровольцев улучшилась работа сердечной мышцы;

2) параметры крови показали снижение риска образования тромбов;

3) прошли депрессивные проявления, улучшилось настроение и восприятие окружающего мира.

Профессор Такаши, руководивший исследованием пояснил, что при кратковременном сильном повышении температуры в мозге включаются специальные механизмы адаптации, которые, в свою очередь, ведут к подъему настроения, повышению тонуса сосудов и улучшению работы сердца. «В конечном счете регулярное посещение бани продлевает жизнь», - радует ученый.

ТЕМПЕРАТУРА, РАЗРУШАЮЩАЯ ОПУХОЛИ

- В странах Европы, США и Японии этот метод сейчас входит в официальные стандарты лечения онкозаболеваний, - рассказывает доктор медицинских наук, профессор Владимир Шевченко. - Суть общей управляемой гипертермии заключается в том, что организм пациента быстро и безопасно нагревают до так называемой «биологически переломной точки» - 43 – 43,8 градусов. Это максимальный предел, который может выдержать человек. При такой температуре большинство патологических клеток - раковых или поврежденных вирусом - например, хронического гепатита В или С, разрушается. В то же время здоровые клетки сохраняют жизнеспособность, а общие защитные силы организма, иммунитет после такой резкой встряски серьезно стимулируется.

В России этот метод в официальные стандарты лечения пока не входит. «Полноценным лечением серьезных заболеваний мы занимаемся в международной клинике болгарской Варны», - поясняет профессор Шевченко.

ОТ ЛЕЧЕНИЯ ДО ОМОЛОЖЕНИЯ

Согласно международным данным, гипертермия позволяет бороться с онкологическими новообразованиями, хроническими вирусными гепатитами, туберкулезом, бронхиальной астмой, артритами и даже улучшает состояние больных с ВИЧ. «Как-то мы лечили здесь, в болгарской клинике 50-летнюю женщину с онкологическим заболеванием в сфере гинекологии, а потом она рассказала, что родственники и знакомые поразились: «Ты удивительно помолодела!», - вспоминает врач-анестезиолог, кандидат медицинских наук Елена Быкова. Выяснилось, что наряду с разрушением новообразований гипертермия может давать побочный эффект: общее омоложение организма. При сильном нагревании «сгорают» не только опухолевые и пораженные вирусом клетки, но и другие неблагоприятные комплексы, накопления токсинов в организме, поясняют врачи. Вместо этих вредных соединений образуются новые здоровые белки, поэтому, в том числе, улучшается состояние многих тканей внутри организма и внешний вид кожи.

«УСИЛИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВ»

В то же время стоит учитывать, что столь сильное нагревание это немалый физический стресс для наших органов, отмечают эксперты. Процедура общей управляемой гипертермии проводится путем погружения в горячую ванну. Для защиты от теплового шока и управления процессом согревания пациенту проводят общую анестезию и подключают к искусственной вентиляции легких.

В общем, как самостоятельная антиэйдж-процедура метод, пожалуй, выглядит слишком экстремальным. А вот при борьбе с раком, когда перестают помогать другие средства, гипертермия выглядит куда более оправданной. «Международная клиническая практика показала, что данный метод снижает резистентность (устойчивость) опухолевых клеток к лекарствам и за счет этого ощутимо повышается эффект от химиотерапии», - поясняет профессор Шевченко.