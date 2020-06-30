Семь самых захватывающих и правдивых гипотез о "Тунгусском метеорите"

По официальной версии, погожим летним утром во вторник 30 июня 1908 года (17 июня по старому стилю) в 7 часов 15 минут Земля столкнулась с огромной глыбой грязного снега и льда - осколком кометы Энке. До поверхности нашей планеты она не долетела - взорвалась в атмосфере на высоте порядка 5 километров в 65 километрах к северу и 20 километрах к западу от села Ванавара - это в районе реки Подкаменная Тунгуска.

Взрыв разнес тело куска кометы в пыль. Поэтому до сих пор никто не нашел каких-либо осколков "Тунгусского метеорита". А вот пыль в избытке обнаружилась в слоях торфа, образованных в 1908 году.

"Тунгусский метеорит" не долетел до поверхности Земли.

Однако, существование официальной гипотезы не перекрыло фонтан неофициальных, которые продолжают поступать. Более чем за век их, по разным оценкам, набралось уже от 50 до 100. Некоторые говорят даже о 120 более-менее обоснованных версий. Вот самые интересные из них.

1. Это - метеорит

Как ни удивительно, но гипотезу о том, что "Тунгусский метеорит" действительно был метеоритом, то есть, и в самом деле упал, сегодня можно считать одной из наиболее завиральных. Ведь за 107 лет многочисленные профессиональные и самодеятельные экспедиции не нашли метеоритных осколков. В районе катастрофы не обнаружено и подходящих кратеров.

Установлено, что метеоритная гипотеза появилась после заметки в газете «Сибирская жизнь» от 12 июля (29 июня по старому стилю) 1908 года.

Корреспондент писал: "В половине июня 1908 года Томске около 8 часов утра в нескольких саженях от полотна железной дороги, близ разъезда Филимоново, не доезжая 11 верст до Канска, по рассказам, упал огромный метеорит. Падение его сопровождалось страшным гулом и оглушительным ударом, который будто бы был слышен на расстоянии 40 верст по прямой линии. Подходивший во время падения метеорита к разъезду поезд настолько был поражен необычайным гулом, что был остановлен машинистом, и публика хлынула к месту падения далекого странника. Но осмотреть ей метеорит ближе не удалось, так как он был раскален. Впоследствии, когда он уже остыл, его осмотрели разные лица с разъезда и проезжавшие по дороге инженеры и, вероятно окапывали его. По рассказам этих лиц, метеорит почти весь врезался в землю, торчит лишь его верхушка, он представляет каменную массу беловатого цвета, достигающую величины, будто бы шесть кубических сажен".

Как объяснял в свое время известный специалист по метеоритам и болидам Виталий Бронштэн в интервью журналу "Ломоносов", заметка из "Сибирской жизни" была первой дезинформацией о "Тунгусском метеорите". И она надолго ввела научные круги в заблуждение. Не сразу выяснилось, что яркий болид все же пролетел, и поезд был, но не пассажирский, а товарный, и не у разъезда Филимоново, а у разъезда Лялька. И никакой серой глыбы никто не видел и тем более не окапывал.

Таким увидел место события исследователь Кулик, который приехал сюда спустя почти 20 лет.

В 1910 году заметку про метеорит перепечатывает отрывной календарь. А в 1921 году она попадает к Леониду Кулику, который становится самым известным исследователем "Тунгусского метеорита". Но и все его попытки найти осколки успеха не имеют.

2. Это - космический корабль

Версию о том, что в 1908 году взорвался инопланетный космический корабль, который шел на посадку, придумал писатель-фантаст Александр Казанцев. Основание - мощнейший воздушный взрыв. Он, как казалось писателю, очень походил на те, которые прогремели в Хиросиме и Нагасаки.

Свою гипотезу Казанцев изложил в рассказе "Взрыв", который был опубликован в журнале "Знание-Сила" более 60 лет назад. Один из героев рассказа - физик-теоретик - утверждает, что взрыв "произошел не в урановом метеорите, а в межпланетном корабле, использовавшем атомную энергию…"

Положа руку на сердце, следует признать: именно благодаря этой версии люди до сих пор интересуются событием более, чем вековой давности. Пришельцы - пусть даже испарившиеся - и подогревают интерес. И одновременно вызывают нескончаемый протест тех, кто в них не верит.

Обложка журнала, в котором был опубликован фантастический рассказ Александра Казанцева.

Занятно, но гипотезу писателя в 1958 году подтвердили результаты экспедиции Академии наук СССР. Правда, частично. Ученые пришли к выводу, что взрыв действительно был воздушным. А вот остальное - фантастика. Специалисты изучили медицинские документы тех лет, опросили докторов и местных жителей из района катастрофы, самих их обследовали и не нашли никаких признаков лучевой болезни. А они должна были бы быть, если принять версию о взрыве корабля с атомной энергетической установкой.

Кстати, по одной из современных гипотез, космический корабль пришельцев не падал, а наоборот, стартовал из района Подкаменной Тунгусски. Рано включил маршевые двигатели. Их работа и вызвала вывал леса. Такая идея довольно логично объясняет, почему на месте нет обломков и прочих свидетельств посещения нас пришельцами. Они просто улетели, закончив какие-то свои дела.

3. Никола Тесла пошалил

Согласно весьма устойчивой легенде, маг электричества, изобретатель и специалист по передаче энергии на расстояние Никола Тесла весной 1908 года отправил редактору газеты "Нью-Йорк таймс" письмо, в котором якобы были следующие строки: "… даже сейчас мои беспроводные энергетические установки могут превратить любой район земного шара в область непригодную для проживания".

Не исключено, что изобретатель продемонстрировал свои возможности. И передал энергию из США в Сибирь, устроив там взрыв, вызванный мощнейшим электрическим разрядом.

Еще по одной версии, Тесла пытался осветить дорогу путешественнику Роберту Пири, который направлялся к Северному полюсу на собачьих упряжках. Но промахнулся. И перестарался с мощностью освещения.

Кстати, в ночь на 30 июня очевидцы в Канаде сообщали о том, что видели в небе светящиеся облака, которые пульсировали. Подобные свидетельства часто сопровождали и опыты Теслы в его лаборатории в США.

4.Удар из недр

Станислав Смирнов, старший научный сотрудник НИИ точных приборов, действительный член Русского географического общества полагает: сверху ничего не падало. "Тунгусский метеорит" - это явление, источник которого находился под землей.

Ученый отметил особенности того, что происходило 30 июня 1908 года:

1) в небе наблюдались движущиеся в разном направлении светящиеся объекты (шары, столбы, цилиндры), а также разноцветные полосы и круги;

2) были подземные толчки, которые предшествовали началу воздушных взрывов;

3) отмечался мощный тепловой поток, обжигающий людей и деревья;

4) неоднократные воздушные взрывы были связаны с молниями;

5) основная фаза явления продолжалась более 10 минут;

6) явлению предшествовали и после него следовали небесные аномалии над Евразией.

Далее ученый припомнил американских исследователей из Денвера, которые в лабораторных условиях обнаружили, что гранитный куб под большим давлением начинает создавать электромагнитное излучение и на его гранях возникают электрические потенциалы. Смирнов сделал вывод, что из недр должен исходить поток электромагнитного излучения, постоянная составляющая которого определяется огромным статическим давлением, а переменная – тектоническими динамическими нестационарными процессами (трещинообразованием, разломами, сдвигами). Этот поток выходит на поверхность планеты и пронизывает всю атмосферу, вплоть до ионосферы.

К примеру, при землетрясении в Китае 1976 года (рекордном по числу погибших) за 5 часов перед первыми ударами ночное небо на 20 минут осветилось, как днем. А за полчаса мощнейшая вспышка прерывистого света (сначала красного, затем серебристо-голубого и, наконец, ослепительно белого цвета) произвела впечатление атомного взрыва. Множество белых и красных огней были видны за сотни километров. После землетрясения на некоторых участках листья деревьев и огородных растений оказались обожженными.

По мнению Смирнова, поток электромагнитного излучения из недр породил плазмоид в атмосфере - конкретно огненный цилиндр. Из расчетов следует, что его диаметр составлял 200 метров, высота - около километра. Его-то и наблюдали очевидцы.

Недра могут извергать плазменные столбы и генерировать "Тунгусские метеориты".

Полная энергия тунгусского цилиндра составляла более 10 в 17 степени джоулей, что соответствует тротиловому эквиваленту 20 мегатонн. Именно столько нужно для вывала леса в радиусе 30 км.

5. Гость не от мира сего

Тунгусское тело было из антивещества. Такую гипотезу выдвинул в середине прошлого века американский астроном Линкольн Ла Паз. Основание вполне логичное: отсутствие обломков. По мнению астронома, их не стало, потому что объект из антивещества аннигилировал - самоуничтожился, вступив в контакт с обычным веществом. В результате этого и произошел мощнейший взрыв.

Кстати, гипотезу об антивеществе поддержал лауреат Нобелевской премии по физике Уиллард Либби. А потом и советский ученый академик Борис Константинов из Физико-технического института имени Иоффе.

6. Дыра -маленькая, черная, летающая

Американские физики из отдела теории относительности Университета Техаса Альберт Джексон и Майкл Риан предположили, что "Тунгусский метеорит" был черной дырой. Но не огромной, в которую превращаются звезды, а миниатюрной, весом всего в 10 в минус 10 степени грамм. Такие по теории относительности возможны. Более того, миниатюрными черными дырами в наше время пугали, когда ученые запускали Большой адронный коллайдер (БАК). Мол, может их наплодить и натворить бед, по сравнению с которыми Тунгусская катастрофа покажется маленькой шалостью. Вплоть до засасывания нашей Земли в разросшуюся дыру.

Джексон и Риан утверждали, что микроскопическая черная дыра влетела в планету как раз в районе Подкаменной Тунгуски, а вылетела в Северной Атлантике.

7. Газовая атака

Несколько ученых из разных стран вдвинули гипотезу, согласно которой в 1908 году взорвался газ, вышедший из недр. По расчетам выходило, что по какой-то загадочной причине в районе Южного болота, которое одно время даже считалось воронкой от падения Тунгусского метеорита, вышло около 3 миллиардов кубометров. Подожгла их то ли молния, то ли болид.

ДОСЛОВНО

Тунгусское диво в описаниях того времени и в воспоминаниях очевидцев

Российские газеты так писали об этом явлении:

"17-го июня утром, в начале 9-го утра, у нас наблюдалось какое-то необычное явление природы. В селении Н-Карелинском (верст 200 от Киренска к северу) крестьяне увидели на северо-западе, довольно высоко над горизонтом, какое-то чрезвычайно сильно (нельзя было смотреть) светящее белым голубоватым светом тело, двигавшееся в течение 10 минут сверху вниз. Тело представлялось в виде "трубы", т.е. цилиндрическим… Приблизившись к земле (лесу), блестящее тело как бы расплылось, на месте же его образовался громадный клуб черного дыма и послышался чрезвычайно сильный стук (не гром), как бы от больших падавших камней или пушечной пальбы. Все постройки дрожали. Все жители селения в паническом страхе сбежались на улице, бабы плакали, все думали, что приходит конец мира…В это время в Киренске некоторые наблюдали на северо-западе как бы огненно-красный шар, двигавшийся, по показаниям некоторых, горизонтально, а по показаниям других - весьма наклонно… серия их).» (Газета "Сибирь"/ Иркутск/ 2 июля ст. ст./ 1908 г).

«В Канске Енисейской губернии 17 июня в 9-ом часу утра было землетрясение. Последовал подземный удар, Двери, окна, лампадки у икон - все закачалось. Был слышен гул, как от отдаленного пушечного выстрела. Минут через 5-7 последовал второй удар, сильнее первого, сопровождавшийся таким же гулом. Через минуту еще удар, но слабее двух первых…

В это же время жители Ванавары (65 км от эпицентра) видели в северной части небосвода ослепительный шар, который казался ярче солнца. Он превратился в огненный столб. Земля под ногами качнулась, раздался грохот, многократно повторившийся, как громовые раскаты. Здания дрожали, вызвав панику у населения.» (Газета "Голос Томска" от 15 июля ст.ст.1908 года).

"Тунгусский метеорит" удивил местных жителей.

Местный житель Семен Семенов рассказал ученым: «Вдруг на севере небо раздвоилось (т.е. на небе возникла полоса), и в нем широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка. Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но небо захлопнулось (т.е. полоса исчезла), и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца сажени на три. После удара пошел такой стук, словно с неба падали камни или стреляли из пушек, земля дрожала, и когда я лежал на земле, то прижимал голову, опасаясь, чтобы камни не проломили головы. В тот момент, когда раскрылось небо, с севера пронесся горячий ветер, как из пушки, который оставил на земле следы в виде дорожек. Потом оказалось, что многие стекла в окнах выбиты, а у амбара переломило железную закладку для замка двери.»