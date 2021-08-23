Какой отравой мы дышим в салоне автомобиля

Климатическая система автомобиля так часто является причиной беспокойств для его водителя. Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

НЕ БЕНЗОЛОМ ЕДИНЫМ

Недавно в сети распространилась информация, будто сразу после запуска двигателя (в оригинале - «заводки машины»), нельзя включать кондиционер. Потому что в салоне автомобиля якобы находится многократно превышающее допустимый уровень количество бензола, токсина, «который поражает почки, кости и печень». А кондиционер якобы «выбрасывает» весь бензол из нагретого пластика. В качестве аргумента автор использует фразу «согласно исследованиям». И действительно, есть англоязычный источник American Cancer Society, в котором указывается на проблему. Концентрация вредного бензола в припаркованной на солнцепеке машине, по их данным, может краткосрочно увеличиваться в 40 раз относительно допустимой. Поэтому перед поездкой машину рекомендуют сначала проветрить.

В реальности люди в салоне автомобиля действительно вынуждены дышать всякой дрянью. И источников ее - несколько. Условно разделим их на три группы.

1. Неметаллические материалы отделки.

Пластик панели и руля, ткани обивки, лаки и т. д. Помимо сильнейших канцерогенов - упомянутого уже бензола и формальдегида - содержатся там ароматические углеводороды, спирты, альдегиды, эфиры. В России такими исследованиями никто толком не занимается, а за границей их проводят. Например, Союз охраны природы и окружающей среды Германии выявил аж 50 различных летучих органических соединений. А американская организация Ecology Center регулярно составляет свой рейтинг самых «ароматных» автомобилей и говорит о сотне вредных соединений, из которых состоит пресловутый запах нового автомобиля, способных вызвать различные заболевания и даже рак. Ксилол, толуол, фенол, формальдегид, ацетон, амины, альдегиды, хлориды…

Приводить здесь результаты их рейтингов лишено смысла - они оценивают автомобили американского рынка, там свои материалы, свои поставщики автокомпонентов. Тут все индивидуально. И о концентрациях говорить тоже бесполезно, потому как машина не находится в замкнутом пространстве, многое зависит и от окружающей среды.

2. Атмосфера.

В салоне машины циркулирует тот же самый воздух, что и за бортом. Он ведь с улицы берется. Что есть там - об этом спросите у экологов. Само собой, они начнут вам говорить о выхлопных газах. Особенно, если вы стоите в пробке. Более всего - в сухую безветренную погоду. Все, что вылетает из выхлопной трубы впереди стоящего автомобиля, залетает к вам в салон. Тут к химикам ходить не нужно, мы с вами сами все это чувствуем. Герметичность резинок уплотнителей и наличие салонного фильтра большой погоды здесь не делают. Даже угольные фильтры, которые, по рекламным заверениям, нейтрализуют вредные вещества, полностью с этой работой не справляются, уж поверьте собственному носу. За старым КАМАЗом приходилось ездить? Тут даже самый густой сигаретный дым станет незаметным. Эксперты компании «Авиа Космические технологии» говорят, что эффективность очистки воздуха серийно выпускаемыми для систем вентиляции и кондиционирования автомобиля фильтрами не превышает 2-5%. Эти фильтры хорошо улавливают разве что крупные частицы пыли. А ресурс работы угольных фильтров по нейтрализации целого ряда веществ составляет от нескольких часов до нескольких суток. Как часто вы салонный фильтр меняете, помните?

Большая концентрация токсичных веществ, содержащаяся в выхлопных газах автомобилей, вызывает аллергию, бронхиальную астму, дерматиты, интоксикацию, прогрессирующие поражения центральной нервной системы, печени, почек, мозга, половых органов, летаргию, синдром Паркинсона, пневмонию, подагру, рак... А еще увеличивается риск возникновения головной боли, замедления реакций, раздражения слизистых оболочек, бронхита, эмфиземы, сердечно-сосудистых заболеваний. Список долгий, включать или не включать кондиционер - какая тут разница, когда все это повсюду?

Согласно американской медицинской статистике, ежегодно в США 1500 человек погибают из-за отравления окисью углерода (суициды не в счет), из них 500 случаев - во время движения автомобиля. А из-за отравления отработанными газами в больницы обращается несколько сотен тысяч человек. То есть выхлопной трубы нужно бояться, а не включенного раньше времени кондиционера.

3. Запах тела.

Сами водители и пассажиры тоже являются причиной загрязнения воздуха. Уже начали смеяться? Тогда вспомните, как вам дышится, если с головой накрыться теплым одеялом. В машине, конечно, пространства больше, но и кузовное железо воздух не пропускает. Если у вас хорошая новая иномарка с исправными резинками уплотнителей, да циркуляцию воздуха в салоне включить, вы находитесь уже в почти герметичном пространстве. И начинаете вдыхать то, что уже выдохнули.

То есть двуокись углерода, а также окись углерода, аммиак, углеводороды, альдегиды, кетоны, спирты и что там еще перечислено в учебниках анатомии и физиологии. И не думайте, что это пустяк, поверьте собственным глазам. Едва включаешь систему рециркуляции воздуха, стекла изнутри начинают запотевать почти мгновенно. Обычный дыхательный объем взрослого человека - половина литра, багажник седана - это 500 л. Тысяча выдохов - и вы полный багажник наполняете углекислотой. Да еще и с примесями, это у кого как вчерашний день прошел. Конечно, дышат люди все же не в багажниках, но так проще понять, салон не на много больше по объему, особенно если дышать в нем возьмутся пятеро.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Бояться нужно не бензолов»

- Эта плата за цивилизацию неизбежна. Если вы здоровы, то ваш организм хорошо очищается, иммунная система проводит собственную детоксикацию. А человеку достаточно прогуляться на свежем воздухе и пить много воды, - говорит Людмила ЛАПА, врач-терапевт высшей квалификации, биофизик.

- Сейчас нет доказательств, что все эти бензолы и фенолы в микроколичествах плохо влияют на наше здоровье. Потому что такие научные работы не проводились. Я, по крайней мере, о таких не слышала. Даже если в салоне машины есть превышение предельно допустимых концентраций, это длится непродолжительное время, вы же не целый день сидите в машине. Гораздо большим фактором риска является другой. Вы же знаете, что весной обычно происходит обострение различных заболеваний. Мы можем думать, что это из-за машины или кондиционера, но на самом деле это аллергии и интоксикации из-за растений, и люди себя чувствуют гораздо хуже именно на свежем воздухе. А концентрации иных веществ в машинах не страшны еще и потому, что автопроизводители контролируют эти явления. Нужно всего лишь по регламенту проводить замену фильтров. Вот воздух вы поменять не сможете, остается только обращаться к врачам. Аллергия сейчас хорошо лечится, нужно только этим заниматься.

СТРАНА СОВЕТОВ

Что имеем в остатке? Главной угрозой для автомобилиста, если говорить о вредных веществах, являются не столько токсины пластиков отделки, сколько выхлопные газы. Задраивать люки бесполезно - временно и незначительно снизив проникновение ядов извне, вы начнете потреблять те, что внутри салона. Так что формулируем

ПЯТЬ СПОСОБОВ МЕНЬШЕ ДЫШАТЬ ЯДАМИ, НАХОДЯСЬ ЗА РУЛЕМ

1. Постарайтесь меньше стоять в пробках, особенно в сухую безветренную погоду. Понимаем, сложно, но иногда можно отказаться от автомобиля.

2. Не нужно ездить следом за чадящими фурами, лучше перестроиться, обогнать или хотя бы отстать. Если же перед вами дымящий монстр - закройте поступление воздуха извне. Но лишь на то время, пока не уедете подальше от той выхлопной трубы.

3. Чаще меняйте салонный фильтр, пылесосьте салон, не пользуйтесь агрессивными ароматизаторами. Если разлили напиток или рассыпали еду - уберите все следы начисто.

4. Пользуйтесь качественными омывателями стекла, не возите без надобности в машине техжидкости, пахучие или заведомо токсичные вещества.

5. Паркуйте машины в тени. Не включайте кондиционер сразу на всю катушку, едва открыв разогретую на солнце машину. Сначала просто включите вентиляцию и откройте окна - потоки воздуха выгонят горячий и «ароматный» воздух наружу, температура в салоне сравняется с температурой снаружи. Вы же можете пока постоять минуту-другую рядом, а потом садитесь, поднимайте стекла и включайте кондишн.