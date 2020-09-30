Икота, зевота, чихание, слезы, потягивания... Что организм хочет нам сказать на языке тела?

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С нами такое происходит! А мы даже и не задумываемся, почему? Например, лежим себе в ванне, размокаем, а пальцы в это время становятся сморщенными. Или икаем мы, пьем воду мелкими глотками и не знаем, почему? На все наши «почему» и «зачем» отвечает великолепный кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии медицинского факультета РУДН Алексей ЗУДИН. Итак, какими «словами» с нами разговариваем тело?

1. Зеваем

Причина зевоты — гипоксия, это когда мозгу не хватает кислорода. Именно поэтому нам требуется не простой, а форсированный вдох (сильный и глубокий), во время зевка мы вдыхаем воздуха гораздо больше, чем при обычном вдохе. Дыхательные пути раскрываются и большое количество кислорода быстро попадает в кровь. Почему мы зеваем, когда хотим спать и когда просто устали? От усталости в тканях накапливается избыток углекислого газа, та же самая гипоксия, опять нужен кислород. Еще мы зеваем, когда скучно и нужно делать то, что не хочется. И это объяснимо. Когда мы работаем «через не хочу», устаем гораздо быстрее. И снова усталость и зевота, чтобы добыть кислород.

А знаете, почему зевота «заразна»? Кто-то зевнул, и вслед за ним все начинают зевать. Психологи говорят, что эта «зараза» досталась нам от предков, все зевали как по команде с древних времен, когда племя первобытных людей укладывалось спать одновременно. Правда, это пока теория.

2. Чихаем

В носовой полости скапливается пыль, слизистая сохнет и раздражается, раздражаются нервные окончания и происходит «чих» - резкий выдох, который помогает «выбросить» все лишнее из носа, чтобы никакой мусор не попал в носоглотку и дальше. Защитная реакция. Кстати, скорость выдыхаемого воздуха во время чихания — 130 км в час. Если человек чихает два-три раза подряд — ничего страшного. А вот если больше 10 раз подряд, это уже проблема. Скорее всего, на слизистой носа отек. Организм воспринимает отек как раздражитель и пытается от него избавиться, «вычихнуть». Но отек от этого не уходит. Если чихаете много раз подряд, попробуйте капнуть сосудосуживающие капли, они помогут снять отек.

3. Потягиваемся

Хоть что-то мы можем контролировать! Потягиваемся по собственному желанию. Почему такое желание возникает? Так организм готовит мышцы к физической нагрузке. Разминает, разогревает. Вы следили за кошками? Они никогда сразу не встают после сна. Они сначала потягиваются всеми своими лапами, восстанавливают кровообращение перед тем, как сделать шаг. Потягивание не только «будит» с утра. От усталости в мышцах накапливается молочная кислота, и чтобы ее «разогнать», нужно потянуться, растянуть мышцы, так же как и после тренировки.

4. Икаем

Маленькие детки икают, когда мерзнут, когда хотят пить или когда переели. У взрослых людей икота — сигнал, что в пищеварении что-то не так. БЫвает, что икота начинается у тех, кто выпил что-то горячительное. Чаще всего мы икаем, если слишком много съели. И не просто много, а жадко и быстро. Хватаем большие куски, плохо жуем и этим самым раздражаем блуждающий нерв. Это один из черепно-мозговых нервов, он идет от головного мозга вдоль глотки и пищевода к диафрагме и желудку. Когда большие куски пищи идут по пищеводу, они раздражают блуждающий нерв, а он шлет сигналы мышечным волокнам пищевода и желудка, вызывая спазмы — «ик», «ик». С помощью этих спазмов организм, как и во время чихания, старается избавиться от отека слизистой пищевода.

Как победить икоту? Зависит от причины. От «пьяной» икоты спасет питье холодной жидкости мелкими глотками, от икоты-переедания может спасти и задержка дыхания. И тот, и другой способ тормозит раздражение блуждающего нерва. А вот пугать икающего точно не стоит! Этот способ лечения икоты точно не утвержден медиками.

5. Засыпая, вздрагиваем

Иногда мы успеваем это почувствовать, когда, проваливаясь в сон, вдруг резко просыпаемся, потому что руки-ноги сами по себе дернулись. Это нормально, хоть и неудобно. Дело в том, что дыхание успокаивается, пульс замедляется, мышцы расслабляются, и организм как бы пугается, что мы можем заснуть... совсем. И этим самым «вздрагиванием» мозг будит нас, чтобы возобновить нормальное дыхание, чтобы оно не было слишком редким. Такой вот постоянный контроль.

6. «Старенькие пальчики»

Когда долго лежим в ванне или что-то моем, подушечки пальцев становятся сморщенными. Дети любят рассматривать рисунки на «стареньких пальчиках». В интернете ходит «легенда», мол эти рисунки на коже появляются, чтобы пальцы ног и рук в окружении воды стали более цепкими и не поскользнулись — это вроде протектора на зимней резине у машин, для лучшего сцепления с дорогой. На самом деле, все гораздо проще. Кожа подушечек пальцев и пяток в четыре раза толще, чем на других участках тела. Поэтому она лучше впитывает воду и «разбухает».

7. Мурашки

«Гусиная кожа» возникает когда нам холодно, но еще бывает, что музыка или фильм впечатляют «до мурашек». Объясняется все просто, и снова наследием древних. Они, как мы помним, были волосатыми. И когда наши предки мерзли или пугались, шерсть на их теле вставала дыбом (для тепла, пушистости и устрашения). Шерсть за века выпала, так что теперь дыбом у нас встают просто пупырышки-мурашки.

8. Слезы

Почему текут слезы, когда в глаз попадает соринка, многие знают. Этот рефлекс смывает грязь и защищает глаз от царапин и повреждений. А вот почему нам хочется рыдать от боли и эмоций, ученые до сих пор не выяснили. Ходят легенды, что слезы обезболивают, снижают напряжение коры головного мозга, но... пока это лишь догадки.

9. Краснеем

Сосуды расширяются, кожа краснеет. Если жарко, то это происходит от температуры. А бывает ведь еще от стыда, радости, любви и так далее. Сосуды действительно реагируют на эмоции. Эмоции — это изменение концентрации гормонов в крови (в их числе и адреналин), в ответ на это изменение сосуды кожи расширяются, и мы краснеем. Кто-то краснеет сильнее, кто-то слабее — все зависит от генов.

Тот же механизм срабатывает, когда мы бледнеем, только в этом случае сосуды сжимаются.

10. Потеем

Потоотделение — это нормальная реакция на жару. Чтобы охладить кожные покровы, организм выделяет жидкость, она испаряется с поверхности тела и забирает с собой избыточное тепло.