Самые тупые преступники в мире: грабители вынесли из банка $250 тысяч и сделали «селфи» с деньгами

Грабители сделали «селфи» с украденными деньгами Фото: Instagram

В октябре 2015-го года жителя штата Огайо Джона Моргана окрестили «самым тупым преступником в мире» и, пожалуй, до сих пор никто не смог его превзойти. Казалось бы, 27-летний громила продумал налет на местный банк до мелочей: при ограблении мужчина прятал лицо под капюшоном толстовки, а чтобы его не опознали по голосу, не произнес ни слова. Просто отдал записку с требованием денег кассиру и пригрозил пистолетом. «Улов» оказался впечатляющим: Джон вынес из банка 250 тысяч долларов.

Угодившие ему в руки тугие пачки «зеленых» настолько вскружили Моргану голову, что он принялся делать селфи с долларами. «Иди сюда, детка, сфоткаемся на память», - предложил он своей подружке, 24-летней Эшли Дубье. Блондинка отказываться не стала и с удовольствием снялась в объятиях любимого. Радостные снимки парочка опубликовала на своих страницах в соцсетях.

«Иди сюда, детка, сфоткаемся на память», - предложил Морган своей подружке Фото: Instagram

По ним-то полицейские и вычислили предполагаемых грабителей банка. А когда сравнили лицо парня на фото с описанием налетчика, поняли: надо брать! Не успели Джон и Эшли потратить первые купюры, как на их запястьях защелкнулись наручники.