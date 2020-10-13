Звезды, которых прославил Playboy

Жизнь этих девушек после появления на страницах эротического журнала изменилась навсегда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Съемка в Playboy можно сказать грудью прокладывала дорогу к славе многим прекрасным и умным девушкам. «Комсомолка» решила вспомнить, кому именно.

Начнем, конечно, с любимицы Хью Хефнера и самой запоминающейся блондинки Playboy Памелы Андерсон. Обладательница знаменитой груди впервые оказалась на обложке Playboy в 1989 году в 22-летнем возрасте. После чего получила предложение сняться в сериале «Спасатели Малибу». Постеры со знойной красоткой в красном купальнике были в комнате каждого американского тинейджера и можно сказать автоматически включили ее в десятку самых сексуальных женщин планеты. Кстати, недавно Памела повторила ту знаменитую съемку, правда, в другом мужском журнале. Борец за права животных стала самой «возрастной» девушкой месяца.

Постеры c Памелой были в комнате каждого американского тинейджера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любимица Хью Хефнера и самая запоминающаяся блондинка Playboy Памела Андерсон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева селфи, эпатажная модель и самая известная женщина в мире – мадам Ким Кардашьян в 2007 году стала девушкой декабрьского номера Playboy. Спустя пару месяцев компания Bongo Jeans объявила ее своим рекламным лицом. И только потом уже появилось реалити-шоу имени ее самой и селфи как образ жизни. При таком раскладе Хью Хефнер может претендовать на процент от всех доходов предпримчивой супруги Канье Уэста. Но он не жадный.

Ким Кардашьян на обложке Playboy. Фото: SPLASH NEWS

Президент модной марки Guess Пол Марсиано предложил Анне Николь Смит сняться в рекламе после того, как увидел ее на обложке Playboy. Так, девушка из забытого городка в Техасе в один момент стала знаменитой. После пышногрудая блондинка снялась в комедии Тима Роббинса "Голый пистолет 33 и 1/3". Было еще собственное шоу и съемка в телесериалах. Возможно, блондинка до сих пор украшала бы собой обложки знаменитых журналов, однако в возрасте 39 лет она умерла.

Благодаря Playboy, девушка из забытого городка в Техасе в один момент стала знаменитой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начиная свою карьеру в жанре бурлеска Дита фон Тиз и не думала пробивать свою дорогу к славе через съемку в эротическом журнале. Но все ее начинания: производство подтяжек, корсеток и чулок в винтажном стиле, съемка в журналах в образах звезд 30-40- х годов не давала того « звездного выхлопа». И тут ей позвонил Хью Хефнер. Все по канонах голливудской сказки! Съемка 1999 и 2001, потом "на бис" 2002 года и о Дите фот Тиз заговорили во всем мире, а ее образу стали подражать сотни тысяч поклонников. Страшно подумать, что было бы если основатель Playboy не позвонил.

Не будем лукавить, фотосессия для 24-летней Шарлиз Терон 16 лет назад в самом знаменитом журнале мира не стала судьбоносной, но уж точно выделили начинающую звездочку среди сотен таких же в конкурентном мире Голливуда. К тому времени актриса снялась в «Адвокате дьявола» и в «Жене астронавта», в ролях после которых предложения от режиссеров должны были буквально посыпаться на актрису, но почему-то телефон в доме красивой уроженки ЮАР молчал. Зато предложение вдруг поступило из Playboy (хотя почему вдруг?!) и длинноногая блондинка согласилась стать девушкой месяца. Дальше была роль в «Правилах виноделах» да и вообще началась сладкая жизнь. Интересно, если у актрисы обод с ушками?!

Дита фон Тиз на обложке мужского журнала №1. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шарлиз Терон появилась на обложке в 1999 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото той обложки Playboy, где Синди Кроуфорд стыдливо прикрывает грудь, топ-модель до сих пор хранит под стеклом у себя дома. Правда, в ящике стола, чтобы не увидели дети. А может зря, красоту нельзя прятать, тем более, после съемки в 1988 году для эротического журнала ее гонорары за выход на подиум подскочили почти в двое. Еще раз экс-супруга Ричарда Гира появилась в глянце Хью Хефнера в 1995 году, и снова сорвала аплодисменты. Тираж был выкуплен весь. К слову, в 2013 году основатель Playboy предложил манекенщице повторить «успешный эксперимент», но модель отказалась. Причина оказалась до банальности проста: мол, у Синди подрастают дети, и она не хочет, что они видели ее обнаженной.

Синди, у детей есть интернет! Они уже видели! А поклонники всего мира расстроились, эх!

Фото той обложки Playboy, где Синди Кроуфорд стыдливо прикрывает грудь, топ-модель до сих пор хранит под стеклом у себя дома. Фото: GLOBAL LOOK PRESS