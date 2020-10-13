Мог ли Мэтт Дэймонд вырастить картошку на Марсе

Насколько реалистичен этот сюжет? Фото: кадр из фильма

Робинзон Крузо провел на необитаемом острове 28 лет в полном одиночестве. Герою Мэтта Деймона, который потерялся на Марсе во время срочной эвакуации космической экспедиции, предстояло по сюжету провести на Красной планете, как минимум, 4 года. А припасов у него оставалось только на месяц. И тогда хитроумные сценаристы надоумили Мэтта разбить внутри жилого модуля огород и засеять его картошкой. Это и позволило ему выжить.

Насколько реалистичен этот сюжет?

Эколог Вигер Уомлинк из Вагенингенского университета (Голландия) является главным специалистом по растениеводству на Марсе. Вот уже несколько лет он проводит эксперименты по выращиванию различных сельскохозяйственных культур в условиях, приближенных к Красной планете. Его цель - вывести в течение ближайших 10 лет сорта растений для посадки на Марсе.

- В принципе, ничего фантастического в фильме нет, - утверждает Уомлинк в интервью университетскому сайту. - Мы делали искусственный марсианский грунт на основе вулканических пород, которые привозили с Гавайских островов. В эту почву высаживали 14 видов растений, и к нашему удивлению они хорошо росли, а некоторые даже зацвели. Как я отношусь к тому, что Мэтт Деймон удобрял почву навозом собственного производства? Это отличная идея! Я бы сам, наверное, так делал. Только нужно все-таки предварительно производить дезинфекцию этого «добра». Меня смутило, что Мэтт получает воду химическим способом из водорода (это вещество служило ракетным топливом). Это можно было сделать гораздо проще - ведь у поверхности Марса находятся большие запасы льда. Достаточно немного поработать обыкновенной лопатой и ты получишь воду для полива. А вот сами растения выглядят совершенно неправдоподобно - мы видим кусты с большим количеством мелких листьев. Это прокол консультантов. Дело в том, что Марс получает гораздо меньше солнечного света, его освещенность составляет только 40 процентов по сравнению с Землей. Солнце на Марсе светит так же, как на Земле во время затмения. А значит, у растений должны быть крупные листья и большие побеги, чтобы иметь возможность для фотосинтеза.

Любопытно, что фильм вышел в прокат спустя всего несколько дней после того, как НАСА объявило о том, что обнаружило на соседней планете жидкую воду. Однако, это открытие не повлияло на наши представления о перспективах сельского хозяйства на Марсе. Ручьи, которые текут на поверхности Красной планеты, совсем не похожи на земные. Это, скорее, мокрая соль, которая сползает по склонам марсианских гор.

А вот идея сценаристов устроить огород внутри жилого блока вполне резонна.

- На открытом грунте в условиях Марса никакие земные растения не могут выжить, - считает представитель НАСА Джим Грин. - Представьте климат, который существует на вершине Эвереста. Если у подножья вы можете наблюдать богатую растительную жизнь, то по мере подъема она сходит на нет. Так вот, на Марсе условия такие же, как на горе, которая в три раза выше Эвереста. Там очень разреженная атмосфера, низкое давление, холод и вдобавок очень слабая гравитация. Какие бы экстремальные генетические технологии мы не использовали для селекции, растения здесь погибнут. А вот в закрытом помещении вполне можно создать подходящие условия для картошки.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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