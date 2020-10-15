10 сигналов того, что вам не хватает сна

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

От тридцати до сорока процентов взрослых людей по крайней мере один раз в жизни сталкивались с бессонницей. А десять-пятнадцать процентов фактически страдают ее хронической формой. Как не пропустить тот момент, когда окажется, что вы тоже стоите на пороге подобной проблемы?

Запомните эти десять сигналов, и вам никогда не придется обращаться к сомнологу.

ПРИЗНАК ПЕРВЫЙ: СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Это один из первых сигналов. И один из самых главных. При нем вы не можете сосредоточиться, а в какой-то момент и вовсе понимаете, что делаете намного меньше работы, чем раньше. Недостаток сна снижает ваше внимание, настороженность, концентрацию и способность принятия решений.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРИЗНАК ВТОРОЙ: УХУДШЕНИЕ ПАМЯТИ

Если вашему организму не хватает сна, то значит, не хватает и сил для запоминания информации. Так что если у вас есть проблемы с памятью, пора пересмотреть ночной режим. Ведь во время сна это только вы спите - а мозг продолжает бодрствовать и обрабатывать полученную информацию, укладывая ее по разным полочкам памяти.

ПРИЗНАК ТРЕТИЙ: ДЕПРЕССИЯ И РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ

Достаток сна важен и для вашего настроения. А его недостаток связан с симптомами депрессии, раздражительности, нервозности и беспокойства. По данным исследования отдела медицины сна в Гарвардской медицинской школе, при сне в среднем четыре с половиной часа в день, уже через неделю человек сталкивается с умственным истощением.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРИЗНАК ЧЕТВЕРТЫЙ: ОТСУТСТВИЕ ЛИБИДО

Понятно, что если не дать вашему телу достаточно отдыха и времени на восстановление, энергии не будет хватать и на более приятные вещи и дела. Например, на секс. Согласно данным WebMD, лишенные сна люди почти не проявляют никакого интереса к сексу (привет, любители компьютерных игр по ночам!). Кроме того, доказано, что мужчины, страдающие от апноэ во сне, имеют более низкий уровень тестостерона.

ПРИЗНАК ПЯТЫЙ: ПОВЫШЕННЫЙ АППЕТИТ

Пятая причина дать вашему организму больше сна, это повышенное количество калорий, которыми вы упаковываете себя во время бессонницы. Чем меньше вы спите, тем быстрее стрелка вашего веса идет вверх. Все объясняется просто – ночью просыпается жор, и вместо того, чтобы спать, человек плетется к холодильнику. Кроме того, при недосыпании уровень кортизола в крови повышается, это тоже вызывает чувство голода.

По данным опроса 2004 года, люди, которые спят меньше шести часов в день, имеют риск получить избыточный вес или даже ожирение почти на тридцать процентов выше.

Самая полезная еда – утренняя, после сна, потому что в утренние часы интенсивнее всего работает метаболизм и пища идет не в жир на боках, а переваривание.

Фото: RUSSIAN LOOK

ПРИЗНАК ШЕСТОЙ: НЕХВАТКА МЕЛАТОНИНА

Это наш собственный гормон, который вырабатывается в человеческом мозге и отвечает в том числе за циклы сна. В силу некоторых причин – например, с возрастом – он уменьшается, и тогда человек может всю ночь куковать вместо того, чтобы спать крепким сном.

Мелатонин можно купить в аптеке и принимать перед сном. А можно увеличить количество продуктов, которые неплохо заменят его, например, молоко, мед, индейка и другие.

ПРИЗНАК СЕДЬМОЙ: ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ

Вам стало казаться, что временами вы не видите, а «плаваете в тумане»? Неисправность может быть вызвана лишением сна. Когда мозговые клетки недополучают достаточного отдыха, они перестают работать как раньше, и это негативно отражается на качестве вашего зрения. Что делать? Как говорится, ляг, поспи и все пройдет.

Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРИЗНАК ВОСЬМОЙ: ТЯНЕТ ВЫПИТЬ

Ученые проследили четкую зависимость между режимом сна и здоровьем человека. И с удивлением узнали, что нарушенный режим сна или его хроническая нехватка не только способствуют ухудшению общего состояния человека, но и повышают риск пристраститься к употреблению спиртных напитков. А еще «бессоням» значительно сложнее бросить курить по сравнению с теми, чей организм получает достаточное количество ночного отдыха.

ПРИЗНАК ДЕВЯТЫЙ: ПРОБЛЕМЫ С РЕЧЬЮ

В последнее время вы "спотыкаетесь" при разговоре, пытаетесь подыскать правильное слово, путаетесь в речи? Это один из признаков нарушения когнитивных функций.И вполне возможно, что такие нарушения возникли из-за недосыпа. Это вообще приводит к разрушению клеток головного мозга, считают ученые из Penn Medicine, при этом они предупреждают, что надежды многих компенсировать недостаток сна «отсыпом» в выходные дни - большая ошибка. Оказывается, речь и другие когнитивные функции не могут полностью восстановиться даже спустя три дня полноценного ночного сна. А степень повреждения нейронов может варьировать в зависимости от образа жизни человека и наличия у него каких-либо заболеваний.

ПРИЗНАК ДЕСЯТЫЙ: НЕСПОСОБНОСТЬ СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ

Если не дать телу достаточного сна, готовьтесь к возможному стрессу. Это доказали ученые из Массачусетского университета в США. По их мнению, сон – первое средство борьбы с негативными эмоциями. Так что теперь пословица «Утро вечера мудренее» имеет под собой научное обоснование. А сон, который помогает справиться с такими ситуациями, вам будет просто необходим.

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