Ученые объяснили лечебные свойства малинового пиджака и золотых часов

То, что положение человека на социальной лестнице напрямую влияет на состояние его здоровья – это общеизвестный факт Фото: RUSSIAN LOOK

Почему мужчины (особенно сильные мира сего) так падки на «страусовые перья» и дорогие побрякушки, которые более к лицу людоеду из племени Мумбо-Юмбо? Стоит потрясти, например, любого губернатора-коррупционера, как на свет божий вылезают коллекции роскошных часов стоимостью в миллионы долларов, золотые авторучки и прочие игрушки совершенно ненужные в быту. А увлечение породистыми женами, основное предназначение которых служить украшением стола и напоминать о могуществе своего хозяина? Вспомните хотя бы экзотик-шоу в исполнении Наоми Кемпбэлл и олигарха Доронина! А малиновые пиджаки, перстни-печатки из 90-х? Как остряки потешались над ними, вспоминая пушкинское «златая цепь на дубе том»! Но выяснилось, что ржали над нуворишами зря.

Доктор экономических наук Ольга Кислицина из Института экономики РАН провела исследование, которое доказывает: крутые парни понтуются не просто так. Оказывается, обладание статусными предметами чудодейственным образом влияет на здоровье мужчин и продлевает жизнь. Вы возразите, что век "малиновых пиджаков" в лихие 90-е был недолог. Это правда, но в перестрелках они погибали очень здоровыми людьми.

КРАСИВЫЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

То, что положение человека на социальной лестнице напрямую влияет на состояние его здоровья – это общеизвестный факт. Материалисты объясняли этот феномен просто: люди с низким уровнем доходов хуже питаются, им сложнее получить качественную медицинскую помощь, приобрести хорошее жилье и т.д. Однако в сегодняшней России объяснять плохое здоровье недоеданием довольно сложно. Наоборот, мы, как и другие развитые страны, столкнулись с другой страшной бедой – проблемой лишнего веса. Люди тратят огромные деньги на диетологов и стараются есть меньше. Обитателей бараков у нас тоже немного. А разница в качестве здоровья между бедными и богатыми внушительная. В чем тут дело?

Ольга Кислицына решила сравнить, как влияет на качество жизни обладание предметами роскоши. Нет, никто не считал количество в семье часов «Патек Филипп» или дамских сумок от «Версачи». Для начала решили разобраться с бытовой техникой. Потому что она есть в каждой семье и ее легко разделить на предметы роскоши и первой необходимости. Ведь понятно, что наличие или отсутствие холодильника напрямую влияет на уровень комфорта. А вот появление в доме спутникового телевидения и цифровой видеокамеры, кажется, никак не добавляет богатырского здоровья (подробнее о том, какую технику отнесли к категории роскоши см. в «Справке «КП»).

Оказалось, что отсутствие предметов роскоши увеличивает вероятность плохого здоровья у мужчин почти в 2 (!) раза. Причем, состояние самочувствия женщин не так сильно зависело от элементов сладкой жизни.

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Почему же именно мужчины оказались более падкими на статусные цацки?

- Люди всегда оценивают свое социально-экономическое положение сравнивая его с достижениями других, - считает Ольга Кислицына. – Негативное сравнение снижает самооценку, чувство собственного достоинства, вызывает тревогу и стресс. А это в свою очередь способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и т.п. Стресс может косвенно влиять на здоровье, провоцируя, например, курение или злоупотребление алкоголем. А обладание предметами роскоши наоборот дает положительный эффект.

Отсутствие у человека предметов роскоши включает в работу механизм зависти.Согласно недавнему исследованию австрийских медиков (они наблюдали в течении 5 лет 2000 добровольцев) именно зависть является самой разрушительной человеческой эмоцией (2-е место заняла ревность). Подверженные зависти люди в два раза чаще оказываются жертвами инфарктов.

- Результаты, которые мы получили, подтверждают идею о том, что для улучшения здоровья населения России, помимо снижения абсолютной бедности, необходимо снизить социально-экономическое неравенство,- считает Ольга Кислицына.

Но, кстати, исследование имеет еще и сугубо прикладное значение. Например, сейчас совершенно ясно, что носки – не самый лучший подарок своему любимому мужчине на 23 февраля. А вот с шубой можно и подождать…

КСТАТИ

В стремлении к роскоши мы уступаем только китайцам

По данным агентства Digital IQ index Russia каждая 4-я покупка товаров класса «люкс» (одежды обуви аксессуаров и косметики) в мире совершают россияне. В 2012 году они потратили на предметы роскоши 8,2 миллиарда долларов. Согласно отчетам компании Global Blue (занимается возвратом налога Tax Free) граждане России занимают второе место в мире по суммарной стоимости покупок, совершаемых за рубежом. Первое место занимают граждане Китая.

Объем российского рынка роскоши оценивается в 5-7 миллиардов евро. До недавнего времени рынок рос на 12-13 процентов ежегодно, не смотря на то, что цены в бутиках Москвы были на 35-40 процентов дороже, чем в Париже. По статистике консалтинговой компании Luxor Management лишь 0,3 – 0,5 процента россиян регулярно совершают покупки предметов роскоши. Как правило, это люди возрастом старше 35 лет, по роду занятий они крупные предприниматели, топ-менеджеры и политики.

СПРАВКА «КП»

Исследование строилось на анализе данных 6385 домохозяйств, в качестве респондентов были отобраны 13588 человек в возрасте 18 лет и старше.

К предметам роскоши относились: посудомоечная машина, плазменный или жидкокристаллический телевизор, видеомагнитофон, стационарный компьютер, ноутбук, DVD- плеер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, спутниковая антенна, кабельное телевидение, а также дача и автомобиль

Предметы первой необходимости: холодильник, стиральная машина, цветной телевизор, микроволновая печь.

Данные о состоянии здоровья брали исходя из оценки самих респондентов.

Топ-5 предметов роскоши в разные времена