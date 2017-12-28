Боярский умолял о поцелуе с Самохиной, а Нахапетов не устоял перед обнаженной Фандерой
На съемках любой картины обычно работает свой штатный фотограф, которому разрешается снимать все, что он «поймает». Именно эти живые снимки подчас оказываются интереснее официальных фотосессий - ведь они показывают, как развивались отношения между артистами, и раскрывают секреты и тайны, которые остались за кадром. «Комсомолка» нашла редкие фотографии со съемочных площадок и разузнала, какие истории с ними связаны.
ГРАФСКИЕ СТРАСТИ
В 1987 году Михаил Боярский на съемках фильма «Узник замка Иф» по роману «Граф Монте-Кристо» умолял режиссера Юнгвальд-Хилькевича придумать сцену, в которой ему надо было бы поцеловать актрису Анну Самохину. Но поцелуй не планировался. И все же, отработав то, что полагалось по сценарию, Боярский не сдержался и начал осыпать красавицу Самохину поцелуями. Анна недовольно смотрит в объектив, потому что подбежал фотограф, чтобы успеть запечатлеть неожиданный кадр.
ПРЕЛЕСТИ СТРИЖЕНОВОЙ МЕШАЛИ РАБОТЕ
Снимки сделаны в перерыве между дублями фильма «Классные игры» режиссера Валерия Федосова. Артисты - Екатерина Стриженова, Александр Кузнецов (слева) и Игорь Письменный - обсуждают сценарий. Мужчины очень стараются не отвлекаться на постороннее, но «постороннее» упрямо лезет в глаза...
НЕСЧАСТЛИВЫЙ РОМАН АВИЛОВА
В перерыве между съемками другая звезда «Узника замка Иф» - тогда еще неженатый актер Виктор Авилов - ухаживал за Оксаной Нисковских, которая тоже снималась в ленте. Игравший графа Монте-Кристо Авилов был влюблен в Оксану, у них сложились романтические отношения. Правда, как нам рассказали в киногруппе, к концу съемок Оксана отвергла чувства Авилова. Они расстались чуть ли не врагами. После съемок актер заболел раком легких, за ним ухаживала влюбленная в него поклонница-одесситка, ставшая в конце жизни артиста его женой. Виктор Авилов умер в августе 2004 года.
В перерыве между съемками звезда "Узника замка Иф" - тогда еще неженатый актер Виктор Авилов - ухаживал за Оксаной Нисковских.
«НУ КАК НЕ ПОТРОГАТЬ?!»
Ничего подобного на экране вы не увидите, потому что эта горячая сцена между Оксаной Фандерой и Родионом Нахапетовым не была запланирована в сценарии. Фото сделано в 1987 году на съемках дебютного фильма Оксаны. Фандера снималась в фильме режиссера Валерия Федосова по роману Ильи Штемлера «Утреннее шоссе». По сюжету героиня Оксаны находит своего отца (его играет Родион Нахапетов), который не подозревал о ее существовании.
- Снимали эпизод: героиня Фандеры сидит в ванне, вся в пене. Следующий кадр - девушка уже вышла из ванны и беседует с главным героем, - рассказала «КП» одна из бывших сотрудниц киногруппы. - И вот эпизод снят. Все расслабились. Оксана встала, начала смывать с себя пену. И вдруг Родион Нахапетов, словно подстреленный, залетает в ванну к Оксане и начинает ее обнимать. Фандера полушутя, полусерьезно пытается высвободиться из его объятий, он прижимается к ней. И это не кино - все за кадром!
Фотограф начал щелкать. Одно фото он потом подарил работникам киногруппы на память. Нахапетов, увидев снимок, развел руками: «Ну а как было не потрогать такую юную соблазнительцу?!»
Никакого продолжения не последовало. После съемок пути Родиона Нахапетова (тогда он был женат на актрисе Вере Глаголевой) и Оксаны Фандеры разошлись. В 1990 году Оксана вышла замуж за Филиппа Янковского. Нахапетов в 1991 году развелся с Глаголевой и уехал в США.
Фото сделано в 1987 году на съемках дебютного фильма Оксаны Фандеры.
МУШКЕТЕРСКАЯ "ПРАВДА"
- Игорь Старыгин особо газет не читал, но однажды решил приколоться, - рассказала «КП» дочь режиссера «Мушкетеров» Георгия Юнгвальд-Хилькевича Наталия. - Купил «Правду». Объявили перекур. Старыгин сел, развернул газету на глазах у изумленных коллег. И на вопросы важно отвечал: мол, мушкетеру короля надо быть в курсе не только королевских дел!
ЛИВАНОВ БОРОЛСЯ С САМБИСТОМ
Мало кто знает, что Василий Ливанов (наш знаменитый Шерлок Холмс) в жизни - полная противоположность своего звездного персонажа. Он совсем не чопорный и не вальяжный, а веселый приколист, обожающий подурачиться. Как рассказал постановщик трюков каскадер Николай Ващилин, в перерывах между съемками картины «Ярославна, королева Франции» Ливанов с удовольствием брал уроки дзюдо, учился приемам и не прочь был поучаствовать в шуточной схватке. Фотограф запечатлел «борьбу» Ливанова (он сверху) в образе рыцаря Бенедиктуса и вице-чемпиона СССР по самбо Игоря Андроникова, который исполнял трюки в этом фильме. Крым, 1976 год.
Как рассказал постановщик трюков каскадер Николай Ващилин, в перерывах между съемками картины "Ярославна, королева Франции" Ливанов с удовольствием брал уроки дзюдо.
Фото: личный архив Наталии ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ, Валерия ФЕДОСОВА и Николая ВАЩИЛИНА.
Графские страсти
В 1987 году Михаил Боярский на съемках фильма «Узник замка Иф» по роману «Граф Монте-Кристо» умолял режиссера Юнгвальд-Хилькевича придумать сцену, в которой ему надо было бы поцеловать актрису Анну Самохину. Но поцелуй не планировался. И все же, отработав то, что полагалось по сценарию, Боярский не сдержался и начал осыпать красавицу Самохину поцелуями. Анна недовольно смотрит в объектив, потому что подбежал фотограф, чтобы успеть запечатлеть неожиданный кадр.
Артистов манил бюст Cтриженовой
Снимки сделаны в перерыве между дублями фильма «Классные игры» режиссера Валерия Федосова. Артисты - Екатерина Стриженова, Александр Кузнецов (слева) и Игорь Письменный - обсуждают сценарий. Мужчины очень стараются не отвлекаться на постороннее, но «постороннее» упрямо лезет в глаза...
Авилов влюбился
В перерыве между съемками другая звезда «Узника замка Иф» - тогда еще неженатый актер Виктор Авилов - ухаживал за Оксаной Нисковских, которая тоже снималась в ленте. Игравший графа Монте-Кристо Авилов был влюблен в Оксану, у них сложились романтические отношения. Правда, как нам рассказали в киногруппе, к концу съемок Оксана отвергла чувства Авилова. Они расстались чуть ли не врагами. После съемок актер заболел раком легких, за ним ухаживала влюбленная в него поклонница-одесситка, ставшая в конце жизни артиста его женой. Виктор Авилов умер в августе 2004 года.
«Ну как не потрогать?!»
Ничего подобного на экране вы не увидите, потому что эта горячая сцена между Оксаной Фандерой и Родионом Нахапетовым не была запланирована в сценарии. Фото сделано в 1987 году на съемках дебютного фильма Оксаны. Фандера снималась в фильме режиссера Валерия Федосова по роману Ильи Штемлера «Утреннее шоссе». По сюжету героиня Оксаны находит своего отца (его играет Родион Нахапетов), который не подозревал о ее существовании.
- Снимали эпизод: героиня Фандеры сидит в ванне, вся в пене. Следующий кадр - девушка уже вышла из ванны и беседует с главным героем, - рассказала «КП» одна из бывших сотрудниц киногруппы. - И вот эпизод снят. Все расслабились. Оксана встала, начала смывать с себя пену. И вдруг Родион Нахапетов, словно подстреленный, залетает в ванну к Оксане и начинает ее обнимать. Фандера полушутя, полусерьезно пытается высвободиться из его объятий, он прижимается к ней. И это не кино - все за кадром!
Фотограф начал щелкать. Одно фото он потом подарил работникам киногруппы на память. Нахапетов, увидев снимок, развел руками: «Ну а как было не потрогать такую юную соблазнительцу?!»
Никакого продолжения не последовало. После съемок пути Родиона Нахапетова (тогда он был женат на актрисе Вере Глаголевой) и Оксаны Фандеры разошлись. В 1990 году Оксана вышла замуж за Филиппа Янковского. Нахапетов в 1991 году развелся с Глаголевой и уехал в США.
Мушкетерская «Правда»
- Игорь Старыгин особо газет не читал, но однажды решил приколоться, - рассказала «КП» дочь режиссера «Мушкетеров» Георгия Юнгвальд-Хилькевича Наталия. - Купил «Правду». Объявили перекур. Старыгин сел, развернул газету на глазах у изумленных коллег. И на вопросы важно отвечал: мол, мушкетеру короля надо быть в курсе не только королевских дел!
Ливанов боролся с самбистом
Мало кто знает, что Василий Ливанов (наш знаменитый Шерлок Холмс) в жизни полная противоположность своего звездного персонажа. Он совсем не чопорный и не вальяжный, а веселый приколист, обожающий подурачиться. Как рассказал постановщик трюков каскадер Николай Ващилин, в перерывах между съемками картины «Ярославна, королева Франции» Ливанов с удовольствием брал уроки дзюдо, учился приемам и не прочь был поучаствовать в шуточной схватке. Фотограф запечатлел «борьбу» Ливанова (он сверху) в образе рыцаря Бенедиктуса и вице-чемпиона СССР по самбо Игоря Андроникова, который исполнял трюки в этом фильме. Крым, 1976 год.
Фото: личный архив Наталии ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ, Валерия ФЕДОСОВА и Николая ВАЩИЛИНА.