Боярский умолял о поцелуе с Самохиной, а Нахапетов не устоял перед обнаженной Фандерой

28 Дек. 15:35 2017-12-28T15:35:19+03:00

На съемках любой картины обычно работает свой штатный фотограф, которому разрешается снимать все, что он «поймает». Именно эти живые снимки подчас оказываются интереснее официальных фотосессий - ведь они показывают, как развивались отношения между артистами, и раскрывают секреты и тайны, которые остались за кадром. «Комсомолка» нашла редкие фотографии со съемочных площадок и разузнала, какие истории с ними связаны.

ГРАФСКИЕ СТРАСТИ

В 1987 году Михаил Боярский на съемках фильма «Узник замка Иф» по роману «Граф Монте-Кристо» умолял режиссера Юнгвальд-Хилькевича придумать сцену, в которой ему надо было бы поцеловать актрису Анну Самохину. Но поцелуй не планировался. И все же, отработав то, что полагалось по сценарию, Боярский не сдержался и начал осыпать красавицу Самохину поцелуями. Анна недовольно смотрит в объектив, потому что подбежал фотограф, чтобы успеть запечатлеть неожиданный кадр.

ПРЕЛЕСТИ СТРИЖЕНОВОЙ МЕШАЛИ РАБОТЕ

Снимки сделаны в перерыве между дублями фильма «Классные игры» режиссера Валерия Федосова. Артисты - Екатерина Стриженова, Александр Кузнецов (слева) и Игорь Письменный - обсуждают сценарий. Мужчины очень стараются не отвлекаться на постороннее, но «постороннее» упрямо лезет в глаза...

НЕСЧАСТЛИВЫЙ РОМАН АВИЛОВА

В перерыве между съемками другая звезда «Узника замка Иф» - тогда еще неженатый актер Виктор Авилов - ухаживал за Оксаной Нисковских, которая тоже снималась в ленте. Игравший графа Монте-Кристо Авилов был влюблен в Оксану, у них сложились романтические отношения. Правда, как нам рассказали в киногруппе, к концу съемок Оксана отвергла чувства Авилова. Они расстались чуть ли не врагами. После съемок актер заболел раком легких, за ним ухаживала влюбленная в него поклонница-одесситка, ставшая в конце жизни артиста его женой. Виктор Авилов умер в августе 2004 года.

В перерыве между съемками звезда "Узника замка Иф" - тогда еще неженатый актер Виктор Авилов - ухаживал за Оксаной Нисковских.

«НУ КАК НЕ ПОТРОГАТЬ?!»

Ничего подобного на экране вы не увидите, потому что эта горячая сцена между Оксаной Фандерой и Родионом Нахапетовым не была запланирована в сценарии. Фото сделано в 1987 году на съемках дебютного фильма Оксаны. Фандера снималась в фильме режиссера Валерия Федосова по роману Ильи Штемлера «Утреннее шоссе». По сюжету героиня Оксаны находит своего отца (его играет Родион Нахапетов), который не подозревал о ее существовании.

- Снимали эпизод: героиня Фандеры сидит в ванне, вся в пене. Следующий кадр - девушка уже вышла из ванны и беседует с главным героем, - рассказала «КП» одна из бывших сотрудниц киногруппы. - И вот эпизод снят. Все расслабились. Оксана встала, начала смывать с себя пену. И вдруг Родион Нахапетов, словно подстреленный, залетает в ванну к Оксане и начинает ее обнимать. Фандера полушутя, полусерьезно пытается высвободиться из его объятий, он прижимается к ней. И это не кино - все за кадром!

Фотограф начал щелкать. Одно фото он потом подарил работникам киногруппы на память. Нахапетов, увидев снимок, развел руками: «Ну а как было не потрогать такую юную соблазнительцу?!»

Никакого продолжения не последовало. После съемок пути Родиона Нахапетова (тогда он был женат на актрисе Вере Глаголевой) и Оксаны Фандеры разошлись. В 1990 году Оксана вышла замуж за Филиппа Янковского. Нахапетов в 1991 году развелся с Глаголевой и уехал в США.

Фото сделано в 1987 году на съемках дебютного фильма Оксаны Фандеры.

МУШКЕТЕРСКАЯ "ПРАВДА"

- Игорь Старыгин особо газет не читал, но однажды решил приколоться, - рассказала «КП» дочь режиссера «Мушкетеров» Георгия Юнгвальд-Хилькевича Наталия. - Купил «Правду». Объявили перекур. Старыгин сел, развернул газету на глазах у изумленных коллег. И на вопросы важно отвечал: мол, мушкетеру короля надо быть в курсе не только королевских дел!

ЛИВАНОВ БОРОЛСЯ С САМБИСТОМ

Мало кто знает, что Василий Ливанов (наш знаменитый Шерлок Холмс) в жизни - полная противоположность своего звездного персонажа. Он совсем не чопорный и не вальяжный, а веселый приколист, обожающий подурачиться. Как рассказал постановщик трюков каскадер Николай Ващилин, в перерывах между съемками картины «Ярославна, королева Франции» Ливанов с удовольствием брал уроки дзюдо, учился приемам и не прочь был поучаствовать в шуточной схватке. Фотограф запечатлел «борьбу» Ливанова (он сверху) в образе рыцаря Бенедиктуса и вице-чемпиона СССР по самбо Игоря Андроникова, который исполнял трюки в этом фильме. Крым, 1976 год.

Как рассказал постановщик трюков каскадер Николай Ващилин, в перерывах между съемками картины "Ярославна, королева Франции" Ливанов с удовольствием брал уроки дзюдо.

Фото: личный архив Наталии ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ, Валерия ФЕДОСОВА и Николая ВАЩИЛИНА.

Графские страсти

В 1987 году Михаил Боярский на съемках фильма «Узник замка Иф» по роману «Граф Монте-Кристо» умолял режиссера Юнгвальд-Хилькевича придумать сцену, в которой ему надо было бы поцеловать актрису Анну Самохину. Но поцелуй не планировался. И все же, отработав то, что полагалось по сценарию, Боярский не сдержался и начал осыпать красавицу Самохину поцелуями. Анна недовольно смотрит в объектив, потому что подбежал фотограф, чтобы успеть запечатлеть неожиданный кадр.

Артистов манил бюст Cтриженовой

Снимки сделаны в перерыве между дублями фильма «Классные игры» режиссера Валерия Федосова. Артисты - Екатерина Стриженова, Александр Кузнецов (слева) и Игорь Письменный - обсуждают сценарий. Мужчины очень стараются не отвлекаться на постороннее, но «постороннее» упрямо лезет в глаза...

Авилов влюбился

В перерыве между съемками другая звезда «Узника замка Иф» - тогда еще неженатый актер Виктор Авилов - ухаживал за Оксаной Нисковских, которая тоже снималась в ленте. Игравший графа Монте-Кристо Авилов был влюблен в Оксану, у них сложились романтические отношения. Правда, как нам рассказали в киногруппе, к концу съемок Оксана отвергла чувства Авилова. Они расстались чуть ли не врагами. После съемок актер заболел раком легких, за ним ухаживала влюбленная в него поклонница-одесситка, ставшая в конце жизни артиста его женой. Виктор Авилов умер в августе 2004 года.

«Ну как не потрогать?!»

Ничего подобного на экране вы не увидите, потому что эта горячая сцена между Оксаной Фандерой и Родионом Нахапетовым не была запланирована в сценарии. Фото сделано в 1987 году на съемках дебютного фильма Оксаны. Фандера снималась в фильме режиссера Валерия Федосова по роману Ильи Штемлера «Утреннее шоссе». По сюжету героиня Оксаны находит своего отца (его играет Родион Нахапетов), который не подозревал о ее существовании.

- Снимали эпизод: героиня Фандеры сидит в ванне, вся в пене. Следующий кадр - девушка уже вышла из ванны и беседует с главным героем, - рассказала «КП» одна из бывших сотрудниц киногруппы. - И вот эпизод снят. Все расслабились. Оксана встала, начала смывать с себя пену. И вдруг Родион Нахапетов, словно подстреленный, залетает в ванну к Оксане и начинает ее обнимать. Фандера полушутя, полусерьезно пытается высвободиться из его объятий, он прижимается к ней. И это не кино - все за кадром!

Фотограф начал щелкать. Одно фото он потом подарил работникам киногруппы на память. Нахапетов, увидев снимок, развел руками: «Ну а как было не потрогать такую юную соблазнительцу?!»

Никакого продолжения не последовало. После съемок пути Родиона Нахапетова (тогда он был женат на актрисе Вере Глаголевой) и Оксаны Фандеры разошлись. В 1990 году Оксана вышла замуж за Филиппа Янковского. Нахапетов в 1991 году развелся с Глаголевой и уехал в США.

Мушкетерская «Правда»

- Игорь Старыгин особо газет не читал, но однажды решил приколоться, - рассказала «КП» дочь режиссера «Мушкетеров» Георгия Юнгвальд-Хилькевича Наталия. - Купил «Правду». Объявили перекур. Старыгин сел, развернул газету на глазах у изумленных коллег. И на вопросы важно отвечал: мол, мушкетеру короля надо быть в курсе не только королевских дел!

Ливанов боролся с самбистом

Мало кто знает, что Василий Ливанов (наш знаменитый Шерлок Холмс) в жизни полная противоположность своего звездного персонажа. Он совсем не чопорный и не вальяжный, а веселый приколист, обожающий подурачиться. Как рассказал постановщик трюков каскадер Николай Ващилин, в перерывах между съемками картины «Ярославна, королева Франции» Ливанов с удовольствием брал уроки дзюдо, учился приемам и не прочь был поучаствовать в шуточной схватке. Фотограф запечатлел «борьбу» Ливанова (он сверху) в образе рыцаря Бенедиктуса и вице-чемпиона СССР по самбо Игоря Андроникова, который исполнял трюки в этом фильме. Крым, 1976 год.

Фото: личный архив Наталии ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ, Валерия ФЕДОСОВА и Николая ВАЩИЛИНА.