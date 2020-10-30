39 признаков настоящего джентльмена

Британские ученые-социологи полагают, что Великобритания находится на пороге демографического кризиса: коренные англичане - носители вековых аристократических традиций - "растворяются" в массе вновь прибывающих выходцев из других стран. Мягко говоря. Скоро в Англии не останется настоящих английских джентльменов. Может быть, поэтому влиятельный журнал Country Life - эдакий орган английских джентльменов - напомнил, что отличает их от остальных. То есть от неджентельменов. Набралось 39 признаков:

1. Джентльмен легко договаривается.

2. Джентльмен не отпустит дверь так, что бы она ударила кого-нибудь по лицу. Он и не хлопнет ею перед носом идущего следом.

3. Джентльмен способен выдрессировать кого угодно - хоть собаку, хоть розу.

4. Джентльмен в курсе, что щетина на лице это временное явление, а татуировка - постоянное.

5. Джентльмен знает когда следует промолчать.

6. Джентльмен - не зануда, не отягощает окружающих своей эрудицией.

7. Джентльмен имеет по крайней мере один хорошо сшитый темный костюм, один твидовый костюм и пиджак, в котором можно выйти к обеду.

Купи второй костюи - и станешь почти джентльменом.

8. Джентльмен чистит свои ботинки до блеска и не надевает лиловые носки.

9. Джентльмен выключает мобильный телефон за обедом.

10. Принимая гостей в доме, джентльмен помогает им донести багаж до их комнаты.

11. Джентльмен оставляет чаевые прислуге и крупье в казино.

12. Джентльмен называет свое имя, когда его кому-нибудь представляют.

13. Если джентльмен захочет прервать отношения, то он сделает это лицом к лицу, а не по телефону. Или посредством SMS-ки.

Не по-джентльменски это сообщать леди о разрыве по телефону.

14. Джентльмен не боится говорить правду.

15. Джентльмен знает, когда нужно аплодировать.

16. Джентльмен приходит на встречу за 5 минут до назначенного времени.

17. Джентльмен вежлив с официантами.

18. У джентльмена всегда наготове, как минимум, два трюка, пригодные для того, чтобы развеселить детей.

19. В нужный момент джентльмен может расстегнуть застежку на бюстгальтере леди одной рукой.

20. Джентльмен проникновенно подпевает в церкви.

21. Джентльмен не вегетарианец.

22. Джентльмен умеет ходить под парусом и ездить верхом.

23. Джентльмен отличит один виски от другого.

24. Джентльмен либо целуется, либо разговаривает.

25. Джентльмен умеет приготовить потрясающий омлет.

26. Джентльмен умеет устроить фейерверк.

27. Джентльмен, придя на вечеринку, обязательно первым делом найдет ее хозяина.

28. Джентльмен знает, когда надо дать волю эмоциям.

29. Джентльмен никогда не заведет чихуахуа.

30. Джентльмен читал " Pride and Prejudice"

31. Джентльмен умеет повязывать галстук.

32. Джентльмен не поедет отдыхать в Пуэрто Рико.

33. Джентльмен отличит грача от вороны.

34. Джентльмен не наденет сандали.

35. В петлицу джентльмен воткнет розу, а не гвоздику.

36. Джентльмен бьет мух, но щадит пауков.

37. Занимаясь любовью, джентльмен дает понять даме, что интимные отношения это не гонки с препятствиями и вообще - не соревнование.

38. Джентльмен не сушит волосы феном.

39. Джентльмен знает, что из любого правила бывают исключения.

Журнал Country Life и британская газета The Telegraph, опубликовавшие правила настоящих английских джентльменов, подчеркивают, что они отнюдь не шуточные. Им реально можно следовать, если появится желание стать джентльменом хотя бы частично.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Не пьет - уже подарок?

Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

У нас в последние годы как-то снизились требования к этической стороне мужчины. Какое там не сидеть в присутствии дам! Мы, женщины, даже в метро теперь заходим осторожно, бочком, - чтобы дверью в лоб не схлопотать от впереди идущего «джентльмена». Не пьет, не дерется - уже, почитай, джентльмен. А чего еще? И так мужиков мало, не до жиру...

Я, знаете, против этих упаднических тенденций.

Предлагаю мужчинам прислушаться к женским соображениям - ведь чем больше джентльменов появится в нашей повседневной жизни, тем ярче засияют семейные скрепы. Женам не придется скитаться от одного мужчины к другому в отчаянном стремлении перевести количество в качество. Итак, вот вам три базовых признака истинного джентльмена. Ими можно обзавестись без особого ущерба для психики. Нужно всего лишь:

1. Привести себя в порядок

Кинематограф и прочая мировая культура - от Бернарда Шоу до «Москвы слезам не верит» - прочно вдолбили нам в голову, что главнейший атрибут порядочного джентльмена - безупречные ботинки. Спешу сообщить: сегодня ботинок маловато будет. Не ботинками едиными. Мы ведь живем в эпоху нанотехнологий, когда любой, даже самый рассеянный, человек держит у себя в портфеле губку для протирки штиблет. Мы, женщины, стали более требовательными. Мы смотрим на прическу, пиджак и в целом - на чувство юмора. Мы любим светских мужчин, легких на подъем, с которыми и в пир, и в мир, и в добрые люди. Прекрасен муж, посещающий биеннале, балеты, перформансы, фестивали и концерты. А если он все это делает в свободное время от разработки адронного коллайдера - так и совсем великолепно. Он истинный джентльмен. Кстати, особый шик - мужчина, умеющий танцевать. В сочетании с адронным коллайдером просто бомба.

2. Вспомнить, что женщина - это женщина

Несмотря на весь технический прогресс, урбанизм и феминизм, истинный джентльмен помнит, что физически он превосходит не только детей и старушек, но и женщин. Мускулы у него по-прежнему сильнее, а туфли на высоком каблуке он пока носить не обязан. Да-да, я про открывание дверей, отодвигание стульев, подавание пальто. Это чертовски приятно. Если в автобус входит дама с тяжелой авоськой и на шпильках, истинный джентльмен с готовностью уступает ей место. Я всегда аплодирую господам, которые так делают. Почему-то в нашем транспорте - в ста случаях из ста - это выходцы из кавказских регионов.

3. Всегда помнить, что женщина - человек

У меня есть несколько знакомых мужчин, которые имеют привычку к легким отношениям без обязательств. На вопрос «Зачем?» они отвечают однообразно, словно сговорились: «Такова природа мужчины». Мол, мы самцы, стремимся покорить побольше самок... Ну отлично, вы самцы. Но прежде чем кого-то покорять, убедитесь, что перед вами именно самка, а не леди. Относиться огульно ко всем женщинам, как к самкам, - это и чревато недоразумениями, и совершенно не по-джентльменски. Истинный джентльмен держит своего «самца» в строгой узде - до выяснения всех обстоятельств. А лучше всего - до вечера в спальне с любимой женщиной.