Почему Аполлону на сторублевке сохранили мужское достоинство

Расплачиваясь в магазине, мало кто из нас задумывался, почему «полтинник» или «червонец» выглядят именно так Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нарисовать денежную купюру - целое искусство и работа на долгие месяцы для художников-графиков, граверов, печатников, гильоширов (есть и такая загадочная, но очень ответственная профессия - рисовать тоненькие фоновые линии). Расплачиваясь в магазине, мало кто из нас задумывался, почему «полтинник» или «червонец» выглядят именно так. Кто решил, что с пятисотки на нас будет глядеть царь Петр, а со сторублевки Аполлон? «Комсомолка» поговорила с создателями денег, работа которых всегда снабжалась грифом «Совершенно секретно».

ШЕСТИПАЛАЯ НЕВА

Начинается процесс создания купюры довольно просто. Московская печатная фабрика Гознак получает техническое задание из Центробанка. Как будет выглядеть новая серия денег, предлагают именно банкиры. И чем они руководствуются при выборе картинки на государственном казначейском билете - чистая случайность. Например, в 1938 году решили, что на одной из купюр нужно изобразить женщину с ребенком. Образ материнства почти утвердили, но вдруг кто-то из членов комиссии как бы в шутку сказал: «Народ решит, что это мамаша идет за алиментами. Двусмысленно получается». Остальные почесали в затылке. И вместо женщины утвердили парашютиста.

Но не все решают чиновники - эскиз купюры рисует главный художник Гознака и отправляет его в комиссию Центробанка. После того, как макет утверждают, заказ поступает к художникам-граверам. Как правило, изображение на купюрах берут с фотографии. Граверы переносят контуры на фотобумагу, а потом смывают изображение специальными химикатами. Остается лишь абрис на белом листе. По этому абрису и работают кисточкой, черной тушью и лезвием. Кажется, чего проще - взять и скопировать картинку на лист. На самом деле - адов труд и каллиграфическая точность, поэтому у каждой купюры несколько авторов. Каждый рисует отдельный фрагмент, у каждого свой почерк, зато и меньше вероятность подделок.

Если присмотреться, то на правой ноге статуи Невы можно разглядеть шестой палец. На самом деле пальцев 5. А все лишнее - это оптический обман.

- Гравер сам может внести коррективы в первоначальный эскиз, - рассказывает художник Гознака Марина Сильянова. - Когда я делала купюру старой серии, вместо трех человечков, как было на эскизе, решила нарисовать пятерых. Мне показалось, что так будет интересней. В таком виде эта денежка и пошла в тираж.

Кстати, граверы говорят, что они не рисуют, а кладут штрих.

Если посмотреть в лупу с большим увеличением, то на гравюре одни лишь штрихи и точки, а уберешь увеличение - получается цельный портрет или пейзаж.

Мы рассматриваем с Мариной Сильяновой современные деньги.

- На лицевой стороне пятитысячной купюры рядом с рекой Амур (эта банкнота посвящена Хабаровску - ред.) стоял домик, - вспоминает Марина Николаевна, как она рисовала государственную деньгу.- А сейчас домика на купюре нет. Куда он делся? Сама не знаю. Я-то его рисовала. И перспектива моста через реку на изображении нарушена. А в левом нижнем углу зелени было больше...

На лицевой стороне пятитысячной купюры рядом с рекой Амур стоял домик

И на деревьях рядом с утесом, как выяснилось, граверы рисовали настоящие листья. А на купюре вместо листьев деревья затянуты «сеткой» - обычным штрихом. То, что художник сделал тушью и пером, глядя в лупу с десятикратным увеличением, не смогла повторить гравировальная машина. Она воспроизводит только прямые линии, нарисовать листики - для нее высшая математика.

- У женщины на 50-тирублевой купюре вместо пяти нарисовано шесть пальцев, - не унимается гравер...

Присматриваюсь, вроде бы, действительно, на правой ноге античной скульптуры шесть пальцев.

Как получилось, что на полтиннике изображена шестипалая женщина, спросили мы у художника-графика Юрия Ковердяева, который как раз рисовал эту денежку.

Вот Аполлона на сторублевке нарисовали даже слишком правдоподобно

- Это ростральная колонна в Питере на Стрелке, - объясняет Юрий Иванович.- Женщины у основания колонны изображают реки. На 50-тирублевой купюре - река-Нева на фоне Петропавловской крепости. Но это оптический обман, что у нее шесть пальцев. На самом деле пальцев пять, как и должно быть. Просто рядом с пальцем видна часть стопы. Тот же оптический эффект, что и на картине Рафаэля «Сикстинская мадонна».

НА ПРОХОДНОЙ ХУДОЖНИКОВ ВЗВЕШИВАЮТ

Вот Аполлона на сторублевке нарисовали даже слишком правдоподобно. У него очень точно изображено мужское достоинство. Этот античный бог управляет квадригой на портике Большого театра. Во время реставрации театра Аполлону целомудренно прикрепили листик. Но на купюре, которую мы срисовывали со старой фотографии, оставили все, как и было.

Иногда изменения на рисунках денег появляются, чтобы уберечь их от подделок. Но существуют более совершенные средства графической защиты, например, фоновая гильошная сетка - разнообразные тонкие линии создающие замысловатые рисунки. Изначально техникой гильоша пользовались ювелиры.

После того, как художники нарисовали макет, денежка попадает в руки к специальным технологам, которые наносят разнообразные виды защиты. Водяные знаки отливают на специальной бумаге с такой точностью, чтобы водяной знак для конкретной купюры размещался строго в определенном месте. При производстве денег используют несколько видов печати. Один из основных - металлография, которую можно почувствовать на ощупь. Странные рисочки и кружочки внизу купюры, как раз элементы этой металлографии, защищают от подделки и носят практический смысл: люди со слабым зрением по рельефу знаков определяют, какого номинала купюра.

Самих художников проверяют так же тщательно, как и деньги. Идентифицируют даже по весу. Прежде чем зайти на территорию режимного предприятия, они набирают персональный код в специальной «ячейке» проходной (похожей на турникеты в метро) и одновременно проходят взвешивание, если вдруг кому-то придет в голову вынести печатную форму. Когда Гознак выполняет заказ по выпуску новой денежной серии, рядом с художниками сидят нормировщики из отдела кадров, которые разрешают выйти из комнаты только в туалет. Даже загранпаспорта нужно сдать в отдел кадров, пока новая серия не выйдет в тираж.