Зимой женщины злее

Известно, что зима нагоняет тоску. И это успокаивает. Но как выяснилось, далеко не всех. Представительницы слабого пола, наоборот, становятся агрессивнее.

Сезонное изменение поведения выявили американские ученые из Университета Индианы (Indiana University), экспериментируя с самками хомяков.

Плодотворная дебютная идея была такова: световой день зимой укорачивается. Темного времени суток, соответственно, становится больше. В результате организм начинает активнее вырабатывать мелатонин - гормон, регулирующий перестраивающий суточные ритмы сна бодрствования. А это не может не влиять на психику.

Исследователи (Lauren M. Rudolph, Dale R. Sengelaub, Gregory E. Demas) под руководством Никки Рендона (Nikki M. Rendon) сначала неделю держали самок хомяков в условиях длинного светового дня - как бы летом, а потом на 10 недель устроили им короткий световой день - как бы зиму.

И "летом" и "зимой" самок провоцировали на конфликты - одних помещали на территорию других. Самки дрались, но "зимой" гораздо чаще, чем "летом". Меньше раздумывали, сцепиться ли или нет. Получается, что испытуемые становились заметно агрессивнее исключительно под влиянием короткого светового дня.

Анализы показали: чем больше мелатонина вырабатывал организм самки, тем злее она была.

Ученые полагают, что мелатонин влияет на уровень агрессивности не напрямую, а реагируя с гормонами надпочечников. А половые гормоны, на которые грешили прежде, большой роли в провоцировании злобного поведения у представительниц слабого пола не играют.

Чем короче день, тем злее бабы.

Самки хомяков и женщины, конечно же, имеют существенные анатомические различия. Но функционально они похожи - особенно в части синтеза мелатонина и работы надпочечников. Поэтому полученные результаты вполне можно перенести на весь слабый пол. Даже без сильной натяжки.

Стало быть, зимой прекрасная половина человечества вместе с другими меньшими сестрами действительно становятся злее. Можно не сомневаться - наукой доказано.

И как хорошо все-таки, что мы сейчас живем по "зимнему времени"! Если бы продолжали жить по "летнему", как это угораздило, с 2011 по 2014 годы, то женщины стали бы еще злее, потому что световой день был бы еще короче.