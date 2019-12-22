2019-12-22T14:50:29+03:00
Новый год 2020

Семь настольных игр для всех возрастов

«Комсомолка» рекомендует лучшие настолки для веселых каникул
Дмитрий КОЗУРОВ
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За столом на новогодние праздники можно не только объедаться Фото: "Мосигра" СаратовЗа столом на новогодние праздники можно не только объедаться Фото: "Мосигра" Саратов
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Если за новогодним столом вы объелись так, что встать с дивана нет никаких сил, мы знаем, что делать. Даже не выходя из-за стола можно отлично провести время. И нет, мы не о «голубых огоньках» по телевизору. Мы о настольных играх, которых сейчас великое множество. Думаете, это все для детей? На самом деле человек любого возраста может получить удовольствие, кидая игральные кости и передвигая фигурки по полю.

Вот лучшие настольные игры для любой компании.

Фото "Мосигра" Саратов

Фото "Мосигра" Саратов

Тут даже салатницы с «Оливье» со стола можно не убирать. Правила всем прекрасно известны: каждый тянет карту и становится мафиози, комиссаром или мирным жителем. Разновидностей этих ролей может быть много. Мафия должна всех убить, полиция и мирные жители – этого не допустить. Сейчас почти в любом книжном можно купить наборы для «Мафии» с красиво оформленными картами и даже повязками на глаза, на случай, когда «город засыпает». Если классический вариант надоел, попробуйте «внешнеполитическую» «Мафию», где каждый игрок играет за ту или иную страну.

Фото "Мосигра" Саратов

Фото "Мосигра" Саратов

Отличная и очень веселая игра для компании. У вас в руках бомба с тикающим часовым механизмом, так что соображать надо быстрее. Перед началом каждого раунда из колоды игроки вытаскивают одну карту, на которой написан слог. Затем нужно запустить «бомбу», которая устанавливается на произвольное время. Когда «бомба» у вас в руках, вы должны назвать слово с тем слогом, что указан на карточке, и передать тикающий механизм соседу. Проигрывает тот, в чьих руках «рванет».

Фото "Мосигра" Саратов

Фото "Мосигра" Саратов

Эту игру лучше всего сделать напольной — поверьте, так будет куда меньше жертв и разрушений. Правила просты: каждый игрок по очереди должен вытащить брусок из деревянно башни и положить его сверху. Проигрывает тот, из-за кого вся конструкция рухнет. Особенно весело играть, когда руки немного трясутся после шампанского.

Фото "Мосигра" Саратов

Фото "Мосигра" Саратов

Одна из самых популярных карточных настольных игры, которая лучше всего описывается ее слоганом «Хапай сокровища, бей монстров». Манчкины игроков ходят по подземелью, вытаскивают на свет божий тамошних чудовищных обитателей и либо раскаиваются в этом, либо получают за победу новые уровни и сокровища. Но лучшее здесь – это чувство юмора создателей игры. Ну где еще вам предложат сразиться со Здоровенной Бешенной Цыпой или, например, Страховым Агентом. У Агента, кстати, уровень куда выше.

Фото "Мосигра" Саратов

Фото "Мосигра" Саратов

Еще одна карточная игра, для которой не понадобится раскладывать на столе большое игровое поле. Здесь для победы вы должны возводить в своем городе новые кварталы и, что для многих куда приятней, уничтожать кварталы в городе товарища. Каждый ход игроки меняются ролями: сначала ты король, а на следующий кон, допустим, вор. У каждой такой роли есть свои сильные и слабые стороны, так что простора для маневров в игре хоть отбавляй.

Фото "Мосигра" Саратов

Фото "Мосигра" Саратов

Очень атмосферная и довольно сложная игра, на одну партию в которую у вас запросто может уйти вся ночь. Так что правила лучше изучить заранее. Игроки в этой игре становятся сыщиками, которые путешествуют по Аркхэму — городу из произведений Говарда Лавкрафта, создателя Ктулху и множества других монстров. Собственно, именно с этими монстрами вам и предстоит бороться, а если не повезет, то и биться с самим Ктулху. Главная прелесть игры в том, что в ней вы с друзьями не соревнуетесь, а выступаете заодно против всякой нечисти.

Фото "Мосигра" Саратов

Фото "Мосигра" Саратов

Настольная версия страстей, разворачивающихся в одноименном сериале. Семь королевств борются за власть, а вы можете помочь одному из них. Каждый игрок выбирает, за какой из великих домов Вестероса ему выступать, а дальше начинаются сложнейшие тактические хитросплетения. Игра непростая, так что лучше отложить ее на вторую половину каникул, когда все отдохнут и придут в себя после новогодних возлияний — без трезвой головы тут не обойтись.

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