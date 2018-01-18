Пять важных советов новичкам, решившим окунуться в прорубь

18 Янв. 2018 2018-01-18T00:36:04+03:00

Противопоказаний к нырянию в ледяную воду не очень много, но они все же есть Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня в ночь многие верующие нырнут в ледяную купель. Врачи дают советы, как сделать это с максимальной пользой

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1. Побольше красных овощей и фруктов

- Советую побольше налегать на красную и оранжевую еду - по китайскому учению именно красные и оранжевые овощи отвечают за энергию печени, которая помогает вырабатываться гемоглобину, улучшая кроветворение, - говорит к.м.н. врач-невролог Виктор Косс. - А хорошее кровообращение очень важно для купания в ледяной воде. И - никакого алкоголя! Он создает обманчивое ощущение тепла, нарушает контроль над собственным состоянием.

2. Пробегитесь

- Мы с нашими ребятами ныряем каждый год, - рассказал заслуженный тренер РФ, мастер спорта, директор ДЮСШ № 58 Денис Астахов. - Есть такая методика - принять холод. То есть надеть теплую шапку, варежки, обувь и легкую куртку. В такой одежде побегать 10 - 15 минут. То есть как бы впустить холод, принять его, понять, как организм отреагирует. По сути, главная подготовка к нырянию - психологическая.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

3. Отожмитесь

Перед прорубью, еще не раздевшись, обязательно сделайте несколько разогревающих упражнений - 10 - 15 приседаний, 5 - 10 отжиманий, чтобы кровь прилила к конечностям. Но не загоняйте себя, не давайте себе вспотеть. Как только почувствовали тепло - ныряйте.

4. В воде - не дольше 15 секунд!

- Я считаю, что холодная вода - лучшее лекарство от всех болезней, начиная от ОРВИ, заканчивая остеохондрозом, - комментирует д.м.н. врач-кинезитерапевт Сергей Бубновский. - Ежедневное на несколько секунд ныряние с головой в холодную ванну резко улучшает самочувствие, ускоряет кровоток. Но всего этого можно достичь при одном обязательно условии - воздействие холода должно быть кратковременным - не более 10 - 15 секунд! Как в ванной, так и в проруби.

Еще очень важно, чтобы ноги находились в тепле до самого погружения. Раньше в деревнях до проруби доходили в валенках и снимали обувь перед самым нырянием. И потом сразу же обувались в теплые валенки обратно. Увы, в массовых местах ныряния под тяжестью толпы лед проседает и вода из проруби начинает выхлестываться на лед. Пока люди доходят до полыньи, ноги у них уже замерзшие и мокрые. Это большой минус.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

5. Разотритесь

- После того как окунулись, нужно обязательно хорошенько растереться, - рекомендует Виктор Косс. - Начинайте с головы, чтобы улучшить кровообращение, и плеч. Потом разотрите поясницу, икры и ступни. В обязательно порядке нужно вернуть хорошее кровообращение в ноги.

- Если ноги замерзли, то обязательно их отогрейте, разотрите их с силой, наденьте теплые вязаные носки, постарайтесь сразу же оказаться в тепле, - добавляет Сергей Бубновский. - После проруби лучше сразу выпить стакан горячего чая, можно с имбирем или медом, а вот уже дома можно принять и рюмочку в честь праздника.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ВАЖНО!

Противопоказаний к нырянию в ледяную воду не очень много, но они все же есть:

ОРВИ (температура);

сахарный диабет;

гипертония (и давление выше 140);

воспалительные заболевания почек, желчного пузыря и других органов.