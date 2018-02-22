Семь настоящих мужских сериалов

СЕГОДНЯ 11:50 2018-02-22T11:50:31+03:00

Все их герои сталкиваются с такими же проблемами, которые мы преодолеваем на своем пути каждый день

Изменить размер текста: A A

Здесь нет героев в том понимании, к которому мы привыкли, - нести знамя своего полка и красиво погибнуть от вражеской пули в самое сердце. Здесь нет красавцев, обладающих идеальной фигурой и проводящих все свободное время на фитнес-тренировках на деньги богатеньких родителей. Здесь нет спортсменов, атлетов, военных и супергероев... Здесь только они - те, которых можно встретить в реальной жизни, которые каждый день совершают свой маленький подвиг и гордно носят звание "настоящий мужчина".

Пожарный, полицейский, обыкновенный солдат, военный журналист, учитель истории и даже тот, кому жизнь уготовила быть боссом мафии - все они сталкиваются с такими же проблемами, которые мужчины преодолевают на своем пути каждый день. У них есть пороки, но они любят своих жен и детей и стремятся к лучшему будущему для своих детей.

Именно за героями таких сериалов будет любопытно понаблюдать зрителям-мужчинам. Ведь сериалы как жвачка для скучающих домохозяек давно ушли в прошлое.

За героями таких сериалов будет любопытно понаблюдать зрителям-мужчинам

«Спаси меня»

Пожарный из Нью-Йорка Томми Гэвин выжил 11 сентября, но потерял в том страшном теракте друга. С тех пор комплекс "выжившего" разрушает его жизнь. Томми не знает меры в выпивке, распускает кулаки и видит призраков, с которыми разговаривает. Он совсем заврался с женой и любовницей, дочери больше не воспринимают его как отца, ведь тяжело переживая потерю собственного сына, Томми воспитывает отпрыска жены брата.

В жизни Томми есть и смех и слезы, настоящие мужские поступки и переживания, с которыми сталкивался почти каждый, в той или иной степени.

В ролях: Денис Лири, Джон Скерти, Майк Ломбарди, Стивен Паскуале, Дэниэл Санжата, Андреа Рот, Калли Торн, Джеймс МакКэффри, Джек МакГи, Натали Дистлер и др.

«Клан Сопрано»

Сериал о жизни босса итало-американской мафии. Тони - крутой мужик и мафиози, типичный антигерой. Он жестокий, иногда беспринципный, способен на убийство человека, но любит и жалеет животных. Тони своими руками отправил на тот свет восемь человек, а также по многие были лишены жизни по его указанию, как босса мафии. Сопрано - глава влиятельного клана, но дома у него постоянные проблемы - то с матерью, то с женой, то с детьми. У Тони двое детей: Мэдоу и Энтони-Младший. Также Тони относится как к сыну к Кристоферу, двоюродному брату своей жены Кармелы. Несмотря на огромный букет грехов, зрители сопереживают Тони. С детства у Сопрано начались острые приступы паники, из-за которых у него были потери сознания. Он не раз обращался к врачам, и когда не нашел решения, тайно от всех отправляется на прием к психиатру Дженнифер Мелфи. Некоторые изречения Тони актуальны на все времена.

"Клан Сопрано"

Режиссеры: Тимоти Ван Паттен, Джон Паттерсон, Аллен Култер

В ролях: Джеймс Гандольфини, Эди Фалько, Джэми-Линн Сиглер, Майкл Империоли, Лоррейн Бракко, Тони Сирико, Роберт Айлер, Стив Ван Зандт, Дреа де Маттео, Доминик Кьянезе, Джо Пантольяно, Аида Туртурро,Нэнси Марчанд и др.

«Щит»

Криминальная драма о "плохих" полицейских. Отряд полиции под названием "Ударная группа" насквозь коррумпирован. Руководит ими Вик Мэкки - жесткий коп, иногда беспринципный, иногда наоборот - ставящий свою профессию во главу угла. Для "Ударной группы" все средства достижения цели хороши. Полицейские Лос-Анджелеса готовы на все, чтобы сохранить порядок на улицах и защитить мирных граждан от криминала.

В сериале впервые показана работа полицейских не с геройской стороны, а наоборот - самой что ни на есть темной, где от смерти никто не застрахован.

«Щит»

В ролях: Майкл Чиклис, Уолтон Коггинс, Джей Карнс, Кэтрин Дент, Бенито Мартинез, Форест Уитакер и др.

«Блудливая Калифорния»

Рассказ о яркой жизни модного писателя Хэнка Муди в момент творческого кризиса. Но он не унывает - отсутствие вдохновения Муди компенсирует алкоголем, наркотиками и беспорядочными связями. А ведь еще недавно у него Хэнк был вполне счастлив - любимая работа, красавица жена и замечательная дочь. Казалось бы, что еще нужно, чтобы встретить старость? Но, видимо, любое счастье не вечно под луной...

«Блудливая Калифорния»

В ролях: Дэвид Духовны, Наташа МакЭлхоун, Мэйделин Зима,Мэйделин Мартин, Эван Хэндлер, Памела Адлон и др.

«Поколение убийц»

Первые дни вторжения американской армии в Ирак в 2003 году глазами рядовых пехотинцев. В центре повествования Первый Разведывательный батальон морской пехоты. В лагерь "Матильда", который раскинули в Кувейте, наведывается журналист Эван Райт. Он будет сопровождать военных всю дорогу - во время их наступления на столицу Ирака Багдад. Показываются все "прелести" военных действий - такие, как нехватка продовольствия, глупость командиров, отсутствие элементарной подготовки.

«Поколение убийц»

В ролях: Александр Скарсгард, Джеймс Рэнсон, Ли Тергесен, Джон Уэртас, Старк Сэндс, Билли Луш, Йохан Лотан, Уилсон Бетел, Павел Жайда, Марк Дрэйк и др.

«Прослушка»

Есть на востоке США город Балтимор, на 70 процентов состоящий из афроамериканцев, а в Балтиморе – гетто Вестсайд, а в Вестсайде, откуда давно уехали все состоятельные американцы, живут эти самые чернокожие наркоторговцы. Здесь нет другой власти, кроме бандитской, а наркотики здесь основное средство для выживания и вымирания одновренно. Правительство лишь создает видимость противодействия этому криминальному миру, но на самом деле лишь подстраивается под его законы. По сути, войну ведут одни полицейские, приходится параллельно бороться с инертностью начальников, для которых главное их карьера и процент раскрываемости преступлений...

«Прослушка»

Сценарий: Дэвид Саймон

В ролях: Доминик Уэст, Идрис Эльба, Вуд Харрис, Лэнс Реддик, Соня Сон, Дирдри Лавджой, Джон Доумен, Уенделл Пирс, Сет Гиллиам, Доменик Ломбардоззи и др.

«Жеребец»

Рэй Декер – всего лишь школьный учитель и тренер по баскетболу, ему мало платят, у него нет определенности в жизни. Его жена уходит, забрав с собой детей - подростков-близнецов Дарби и Дэмина. После пожара в доме, который достался ему в наследство от родителей, одинокий и потерянный, Рей ищет выход на курсах "Помоги себе сам". Там ему внушают – главное понять свои сильные стороны и с их помощью добиться финансового успеха. После встречи с коллегой по несчастью и будущей поэтессой Таней, к Рэю приходит озарение. С Таниной помощью он решается заняться проституцией и заработать на том, чем одарила его природа.

«Жеребец»

В ролях: Томас Джейн, Джейн Адамс, Эдди Джемисон, Чарли Сэкстон, Энн Хеч, Ребекка Крескофф, Грегг Генри, Аланна Юбак, Лорен Лестер и др.