Семь секретов красоты Синди Кроуфорд

СЕГОДНЯ 03:02 2018-02-20T03:02:45+03:00

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У красавицы Синди все хорошо. Она по-прежнему востребована как модель: много снимается и даже иногда выходит на подиум. У нее замечательная семья: муж Рэнди Гербер - владелец модных ресторанов и ночных клубов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Сын Пресли стал манекенщиком, дочь Кайя - кстати, копия мамы - дебютировала на показах моды в Милане и Нью-Йорке. А кроме того, Синди прекрасно выглядит, гораздо моложе своего возраста. И не скрывает, как этого добилась.

1. Береги кожу смолоду. Это для Кроуфорд стало железным правилом. Для увлажнения кожи она использует кремы с антиоксидантами утром и вечером. А еще - масла, содержащие витамин Е.

2. Никакого солнца! С 20 лет модель избегает воздействия солнечных лучей и без крема с SPF защитой на лице и теле из дома не выходит.

В полувековой юбилей красавица Синди Кроуфорд легко позирует для обложки журнала топлес.Фото: Instagram.com

3. Молоко! Красавица умывается им несколько раз в неделю.

4. Чтобы кожа лица, декольте и рук была упругой, Синди делает коллагеновые инъекции и проходит сеансы микродермабразии (удаление омертвевших клеток с поверхности кожи).

5. Чем меньше косметики - тем лучше для кожи. К слову, повседневный макияж у Кроуфорд, по ее же словам, занимает всего-навсего 40 секунд: она подкрашивает ресницы и губы. А полноценный мейкап делает только перед съемками и для светских выходов..

6. Красивые волосы способны омолодить на несколько лет, считает модель, и тонирует их не краской с аммиаком и перекисью, а оттеночным шампунем. Каждый день 10 минут у нее занимает массаж кожи головы, а на ночь она сто раз расчесывает шевелюру.

7. Никогда не выщипывать брови. Иначе восстановить их будет потом практически невозможно.

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