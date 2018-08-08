Самые милые котики звезд

СЕГОДНЯ 11:05 2018-08-08T11:06:35+03:00

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В День кошек «Комсомолка» решила посмотреть, каких усатых и полосатых завели себе звездные кошатники. Про Юрия Куклачева и его семейство говорить излишне, но есть и другие артисты, которые не меньше обожают котов.

Кстати, Международный день кошек появился благодаря сотрудникам музеев. Для них кошка не просто друг, а ответственный работник, уничтожающий грызунов, пытающихся посягнуть на шедевры живописи.

Юрий Антонов и много-много кошек

Несмотря на крутой нрав и репутацию скандалиста, этот певец горячо любит кошек. Наверное, больше чем людей. Юрий Антонов сбился со счета, пытаясь вспомнить сколько у него живет четвероногих - уж точно больше 20 хвостатых. Как рассказывал музыкант «КП», всех своих бесчисленных кошек он подбирает на улице:

- Спасаю их от людей, потому что одних животных люди с удовольствием едят, а других выбрасывают на улицу, тоже с удовольствием. А у меня они находят возможность продлить свою жизнь. Никто их не съест, и даже я! - грустно пошутил Юрий Михайлович. - Сколько их? Я не считаю. Многие даже без имен - невозможно столько придумать.

Ксати, Юрий Антонов, помимо кошек, недавно завел себе гусей, павлинов и даже кабанчика:

- Да, у меня есть животный мир, который меня окружает, маленький зоопарк рядом с домом.

Благо содержать зверинец музыкант в состоянии, ведь он является одним из самых высокооплачиваемых и востребованных в стране.

Анастасия Волочкова и кот Гуччи

Анастасия Волочкова безумно любит белый цвет: дома, автомобили, шубки, телефоны, платья, розы, маникюр... И котик у балерины тоже беленький.

- Вот такое чудо-котик Гуччи появился в нашем доме! Такая радость! - поделилась Настя в своем Инстаграме неделю назад.

Купила Волочкова персидского кота в специальном элитном питомнике. А так как кот голубых кровей, то и кличку для него подобрали элегантную - по имени известного бренда, одежду которого с удовольствием носит балерина. И теперь коту позволено все. В огромном особняке танцовщицы ему есть где разгуляться.

Кот, правда, у Анастасии уже не первый. Предыдущего любимца семьи звали Жоржик. Серенький пушистик потерялся при переезде в новый дом. Но снова нашелся. Где же теперь предшественник Гуччи, балерина не рассказывает.

Леонид Агутин, Анжелика Варум и Оська с Нюской

Трогательно наблюдать за микроблогом четы Агутиных-Варум. Потому что каждая третья-четвертая фотография посвящена их замечательным котикам. Зовут зверят так же трогательно, как усатые выглядят: Оська и Нюська. Прошлым летом Леонид Агутин разрешил любимой жене завести кошку. Та поехала выбирать и нашла красавцев редкой породы - Сингапурской.

- Не знаю кого выбрать. Есть два котика (родились со мной в один день, 26 мая) и кошечка (родилась месяцем позже), - написала в прошлом августе певица. - А еще я выяснила, что окрас Сингапурок называется Сепия Агути. По-моему, это судьба. И мне одной кажется, что мы похожи?

В итоге в доме теперь живут и кошка, и кот. Леонид Агутин не был против. Он их любит едва ли не больше, чем Анжелика, которая даже стихи своим любимцам посвящает.

Арина Шарапова и кот Василий

Натуральный сибиряк по кличке Вася давно живет в доме известной телеведущей. Для Арины Шараповой иметь дома пушистого друга - традиция.

Арина Шарапова и Вася.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С детства в семье журналистки жили животные: и попугаи, и хомяки, и собаки, и, конечно, кошки. Их Арина приносила домой с улицы, а родители соглашались оставлять. Сегодня у нее такой опыт, что все друзья обращаются к ней за консультациями по уходу за кошками. Сегодняшний кот Василий был куплен Шараповой на птичьем рынке. По словам ведущей, зверь он тихий и дружелюбный. Но если в дом приходит нехороший человек (на взгляд кота), Вася защищает хозяйку и буквально выпроваживает неугодного гостя. А телевизор, где показывают хозяйку, кот предпочитает не смотреть: «Он у нас котик серьезный, не телеман» - утверждает Арина.

Марина Хлебникова и Бусинка

Исполнительница хита «Чашка кофе» лет 10 назад открыла дверь своей квартиры и увидела на пороге изможденного котенка. Марина Хлебникова не смогла оставить малыша в беде - вымыла, накормила и поселила в своем доме. Назвала сразу же Бусинкой - такая маленькая была ее кошка в день их знакомства.

Марина Хлебникова и БусинкаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь Буся полноценный член семьи с многолетним стажем. Вымахала в огромную пушистую кошку, которая имеет в квартире певицы свой собственный домик и все необходимые принадлежности для кошачьей жизни. Хлебникова с удовольствием рассказывает о своей Бусе прессе, делает с животным замечательные снимки и позволяет ей все, кроме длинных ногтей - однажды зверь так исцарапал хозяйку, что остались шрамы. Так что носить длинные ногти имеет право только хозяйка. Марина любит Бусинку и потому, что она лечит ее от хандры и печали.

КСТАТИ

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Бывают такие люди, которые вечно всем недовольны. И кошки такие бывают. У них по мордочке читается: «достали». А глядя на фото насупленной кошки Коюки, кажется, что ее не просто допекли, но и вынудили вынашивать план жестокой мести. Ох, как сурова (подробности)