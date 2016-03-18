Виталий Савельев: Компания, которая никогда не стоит на месте

Глава ведущей российской авиакомпании рассказал о ее достижениях, поделился планами на будущее, а также откровениями о собственных целях, мечтах, увлечениях. В том числе он ответил на ряд вопросов, которые были присланы нашими читателями в ответ на анонс о предстоящей беседе. C главой «Аэрофлота» беседовал редактор отдела экономики «КП» Валерий Рукобратский.

Годы закаляют

- Виталий Геннадьевич, прежде всего прошу принять от «Комсомольской правды» и наших читателей поздравления с днем рождения «Аэрофлота». Мы заранее оповестили о запланированном интервью с вами, и среди пришедших откликов по меньшей мере десяток начинался с теплых пожеланий в адрес авиакомпании-именинницы.

- Приветствую ваших читателей и благодарю их за поздравления. Действительно, 17 марта нам исполнилось 93 года. Мне очень приятно, что люди, читающие «Комсомолку», не только следят за новостями нашей компании, но и помнят о датах в ее истории.

- Дата солидная. Как ваша компания чувствует себя в столь почтенном возрасте?

- Возраст на самом деле впечатляет. «Аэрофлот» - одна из самых старых авиакомпаний в мире, но вместе с тем одна из самых современных, динамичных и, я бы сказал, закаленных. Спасибо, на здоровье не жалуемся. Запас сил и бодрости хороший.

- Вы могли бы подтвердить это конкретными примерами?

- В течение 2015 года «Аэрофлот» перевез свыше 26 млн. пассажиров - на 10,6% больше, чем в предыдущем году. А вместе с дочерними компаниями в качестве Группы «Аэрофлот» - 39,4 млн., показав рост на 13,4%. По итогам года мы установили новые рекорды по пассажиропотоку в современной истории «Аэрофлота». Но не это главное. Рывок вверх совершен в условиях, когда рынок авиаперевозок в целом находится в депрессивном состоянии. Итоговые показатели отрасли были бы заметно хуже, если бы не динамика, которую придала Группа «Аэрофлот».

Без секретов

- В чем же секрет успеха? Получается, вы обладаете какими-то тайными знаниями, которые неведомы вашим менее удачливым коллегам?

- Никаких секретов у нас нет. Мы являемся публичным акционерным обществом, в котором более 50% акций принадлежит государству. Над нами множество регулирующих и надзорных инстанций - от Росавиации до Федеральной антимонопольной службы. Тут ничего не утаишь, даже при сильном желании. Наоборот, «Аэрофлот» всегда открыто излагает свои взгляды, делится опытом, добивается принятия новых законов, выгодных отечественной отрасли в целом. А главные советы - простые: не гнаться за операционными показателями, за сохранением доли рынка любой ценой, не продавать билеты ниже себестоимости, не раздувать флот, чтобы потом не стоял на бетоне без дела, не влезать в неподъемные долги…

- Вы имеете в виду прекращение полетов авиакомпании «Трансаэро»? Кстати, эта тема тоже волнует наших читателей.

- Да. Справляться с последствиями этого события пришлось «Аэрофлоту» - и самой нашей компанией, и ее дочкам. Выполняя решение правительства, осенью прошлого года мы работали на пределе физических возможностей, без выходных. Мы четко обеспечили бесперебойную перевозку людей с билетами «Трансаэро» на руках - всего около 2 млн. человек. Перевезли практически всех. Остальным возвращена стоимость неиспользованных билетов. Из своих средств выплачивали зарплату персоналу компании, которая оказалась в кризисном положении. Более того, создали внутри Группы «Аэрофлот» более 6000 рабочих мест для сотрудников «Трансаэро», которые столкнулись с перспективой остаться на улице. Все это - огромные усилия и расходы. Но главное, мы выполнили поручение правительства не допустить коллапса в воздушных перевозках и социального взрыва в авиатранспортной отрасли.

Фото: Пресс-служба «Аэрофлота»

- Наши читатели отмечают, что убыток «Аэрофлота» по РСБУ практически полностью совпадает с суммой, которую, по оценкам СМИ, ваша компания потратила на перевозку пассажиров «Трансаэро». Получается, что «Трансаэро» съела всю вашу прибыль. Вам не обидно?

- Ситуацию, когда за ошибки, непродуманную и безрассудную стратегию менеджмента одной компании расплачиваются другие, важно не повторить. Я еще в июне на санкт-петербургском форуме предупреждал, что если срочно не принять меры по комплексной поддержке отрасли, то уже осенью ряд игроков вынужден будет покинуть рынок. К сожалению, я оказался прав. И сейчас мы видим, что проблема сохраняется. На рынке есть компании, находящиеся практически в предбанкротном состоянии, которые продают билеты на большую глубину по демпинговым ценам. Это значит, что вновь могут пострадать люди.

Бизнес - не казино

- Хотелось бы верить, что нужные выводы сделаны, уроки извлечены и теперь ничего подобного не повторится.

- Мне тоже хотелось бы быть оптимистом. Жаль, не получается. Все еще есть примеры того, как какой-нибудь перевозчик ведет себя словно игроман в казино, лезет в долговую петлю, отчаянно демпингует - продает билеты по цене чуть ли не в четверть себестоимости перевозки. А ведь надежды на то, что его проблемы решатся как-то сами собой, волшебным образом, нет никакой. Рынок переживает спад, особенно на зарубежных направлениях. Это раньше они выручали, давали хорошую прибыль, а сейчас сворачиваются. По оценке Росавиации, уже к октябрю этого года с рынка могут уйти четыре российские авиакомпании.

- Почему вас это беспокоит? Разве вы раньше не говорили, что слабые должны уйти? Вот тогда рынок и оздоровится естественным путем. А позиции «Аэрофлота» укрепятся.

- Любое лекарство, даже самое лучшее, действенно только в разумных дозах. Массовое банкротство авиа­компаний к таким лекарствам точно не относится. Вы представляете, чем это грозит стране? Сотни тысяч пассажиров с билетами перевозчиков, которые вдруг перестали существовать. Говорил и еще раз скажу: Группа «Аэрофлот» монополистом быть не хочет - мы будем делать все, чтобы ее доля на российском рынке авиаперевозок не превышала 50%. Но это зависит не только от нас.

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. Автор фото: Олег ЗОТОВ.

- Наши читатели задают много вопросов по поводу сообщений о том, что «Аэрофлот» находится в числе госкомпаний - первых кандидатов на приватизацию…

- К вопросу приватизации лично у меня отношение сложное. Это - рыночный инструмент, который хорошо зарекомендовал себя в ряде стран с разными историческими условиями. Но есть ли большой смысл распродавать компанию, которая и без того хорошо работает, к тому же сильно недооценена? Это же всем очевидно. Согласно оценкам независимых отраслевых аналитиков инвестиционных банков акции ПАО «Аэрофлот» в настоящее время имеют потенциал роста до 20 - 30%. Решение - за государством, а не за менеджментом. Нужно учитывать многое. У «Аэрофлота» есть миссия - освоение новой оте­чественной авиатехники. В наших планах - довести ее долю в нашем парке воздушных судов до 100 единиц: 50 машин Sukhoi Superjet 100 и столько же МС-21. Стране крайне нужна собственная конкурентоспособная авиационная техника. Однако совсем не факт, что новый собственник захочет тратить свое время и деньги для ее внедрения и доводки.

Льготные билеты, бюджетные полеты

- Многим полюбились ваши «плоские» льготные тарифы. Что скажете по этому поводу? Что впереди?

- «Плоские» тарифы необходимо использовать очень аккуратно. Они вводятся выборочно, для содействия развитию отдельных территорий - стратегически важных, но отдаленных или в какой-то степени изолированных. Дальний Восток, Калининград, Крым - всем им особенно необходимо надежное и доступное воздушное сообщение. Но мы должны также понимать, что не можем использовать «плоские» тарифы повсеместно, поскольку это подорвало бы конкуренцию на рынке и создало тяжелые условия для других российских авиакомпаний, которые летают на тех же направлениях.

- Иными словами, будущее покажет. А о каких изменениях, которые произойдут в «Аэрофлоте» в этом году, вы можете рассказать с уверенностью?

- «Аэрофлот» никогда не стоит на месте. Перемены - постоянный процесс как внутри самой авиакомпании, так и всей Группы «Аэрофлот». Считаю ее создание одним из самых весомых достижений - как личных, так и достижений моих коллег. Нам удалось сформировать первый полноценный авиационный холдинг в России, который действует во всех основных нишах рынка и дает возможность путешествовать представителям всех социальных слоев - от сверхобеспеченных до малоимущих. Практически каждый год отмечен для Группы каким-то масштабным событием. Минувший год, например, прошел у нас под знаком становления авиакомпании «Победа» - нашей бюджетной дочки. За это время она перевезла более 3 млн. пассажиров по сверхнизким тарифам и вошла в топ-5 крупнейших российских авиакомпаний. Сегодня «Победа» - один из самых популярных брендов, авиакомпания с высочайшими показателями загрузки рейсов. Без нее нашу гражданскую авиацию просто невозможно себе представить. А для нынешнего года знаковым является проект «большой» авиакомпании «Россия». Она по-прежнему будет базироваться в Санкт-Петербурге, в аэропорту «Пулково», но в нее вливаются еще две компании Группы «Аэрофлот» - «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа». На их основе формируются филиалы «России» в Оренбурге и Ростове-на-Дону, а третий филиал размещается в Москве. В итоге «Россия» станет одним из крупнейших перевозчиков с объемом перевозок до 10 млн. пассажиров в год. Это обеспечит ей второе место среди авиакомпаний страны после материнской - «Аэрофлота». Россияне получат мощного оператора, который свяжет надежными маршрутами самые разные уголки страны и значительно повысит доступность воздушных путешествий. Собственно, повышение транспортной связности российских регионов и мобильности населения и есть главная стратегическая цель Группы «Аэрофлот». Старт новой «России» запланирован на летний сезон, который в этом году начинается в авиации 27 марта. Времени остается немного, а вопросов, которые нужно окончательно урегулировать, - достаточно. Так что жаркий сезон у нас уже наступил и даже, можно сказать, в разгаре.

- Какой стиль работы вам больше по сердцу - решительные действия или выжидание удобного момента, оптимальных условий?

- Пожалуй, первое. Мне нравится лозунг Ричарда Брэнсона, президента Virgin Atlantic, который считается гуру современной авиации: «К черту все - берись и делай!» Конечно, необходима поправка на то, что мы - социально ответственная авиакомпания, которая несет огромную ответственность перед страной и ее людьми. Тут формат свободного художника не всегда годится.

- Вы признались, что в силу профессии, должностных обязанностей много летаете по свету. А куда вас душа влечет больше всего?

- В Санкт-Петербург. Он очень красив, на каждом углу - достопримечательности, история, величие. Это великий город, он привлекает толпы туристов. А для меня он - родной дом, малая родина, как принято говорить. Моя супруга - коренная ленинградка. В Санкт-Петербурге живет моя мама. Летние и зимние отпуска моя семья проводит под Петербургом. Эти места с их северной природой - настоящая жемчужина России.

- «Не нужен нам берег турецкий?..»

- Я повидал и сфотографировал немало красот. Но такой красоты, как под Петербургом, не видел больше нигде в мире. Наша страна вообще удивительно богата местами, которые уникально, неповторимо красивы. Курс на развитие внутреннего туризма - совершенно правильный, а не вынужденный из-за того, что зарубежные курорты стали вдруг недоступны. Россия наделена гигантским потенциалом и должна его использовать. В том числе через развитие внутренних авиаперевозок.

- Спасибо за откровенный разговор, Виталий Геннадьевич. «Комсомолка» желает «Аэрофлоту» красивого полета. И чтобы эту красоту оценили ваши пассажиры.

- Спасибо вам. На это и направлены все наши силы.

Фото: instagram.com/v_saveliev

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ родился 18 января 1954 года.

Имеет два высших обра зования: в 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт, в 1986 году - Ленинградский инженерно-экономический институт. Кандидат экономических наук.

До прихода в «Аэрофлот» (апрель 2009 года) работал в правительстве, а также в организациях энергетической, строительной, финансовой и IT отраслей.

НА ДОСУГЕ

Искусство и спорт

- В том, что «Аэрофлот» - ваше любимое дело, сомнений быть не может. А что еще можно отнести к вашим любимым занятиям? В чем вы свободный художник?

- Если вы имеете в виду увлечения, то, конечно, фотография. Это мое хобби - родом из детства. Оно началось с легкой руки мамы, когда она подарила мне, тогда восьмикласснику, фотоаппарат «Смена-8». С тех пор камера всегда в моих руках, но теперь, конечно, это профессиональная техника. Очень люблю снимать природу, города. Во всем ищу неожиданную сторону, тайную красоту, которая обычно проходит мимо людских глаз незамеченной. Эстетическая составляющая всегда важна для меня, в том числе в работе. Мечтаю о том, чтобы «Аэрофлот» всегда оставался стильной, современной авиакомпанией. А вообще я считаю, что у каждого руководителя должно быть хобби, которое расширяет его кругозор и способствует креативу.

Фото: instagram.com/v_saveliev

- Как у вас на все хватает времени? Профессиональная фотография - дело серьезное, требует много сил и терпения…

- Снимаю по воскресеньям, вечерами, когда у меня появляется свободное время. Стараюсь это делать регулярно. Снимаю в командировках. Стремлюсь использовать для фотографии максимум времени, свободного от деловых встреч. Множество мест в самых разных странах стали для меня совершенно неожиданным открытием. И, надеюсь, для тех, кто увидел эти снимки, цель которых - передать многообразие и красоту мира.

Фото: instagram.com/v_saveliev

- Ваше мастерство получило широкое признание. О стиле Савельева наслышаны все, кто вхож в элитное фотосообщество. Персональные выставки устраиваете?

- Мой главный «выставочный зал» - личный аккаунт в Инстаграме. В настоящее время он насчитывает более 52 тысяч подписчиков.

Фото: instagram.com/v_saveliev

- Считайте, что беседуете с одним из них. Среди снимков заметил немало тех, на которых вы занимаетесь спортом. Вы в прекрасной физической форме. Как вам ее удается поддерживать?

- Спорт - еще одно увлечение, с которым я не расстаюсь с молодости. Серьезно занимался боксом - стал кандидатом в мастера спорта. Сейчас - ежедневный фитнес, причем жесткий, без всяких поблажек к себе. Качаю пресс - делаю сотни качков подряд. Это обязательная процедура. Знаю, что надо, даже если когда-то приходится пересиливать себя. Беговая дорожка, бассейн, теннис. Зимой выхожу на лед. Обливания холодной водой - тоже замечательная вещь. Но тут важно не переусердствовать.

Фотоработы Виталия Савельева можно увидеть на его странице в Инстаграме @v_saveliev.

Фото: instagram.com/v_saveliev

Фото: instagram.com/v_saveliev

Фото: instagram.com/v_saveliev