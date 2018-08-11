10 Авг. 18:38 2018-08-10T18:38:57+03:00

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Люди в больших городах любят пожаловаться на одиночество: мол, некуда пойти, не с кем слово молвить. Но если глянуть пристальней, наши суровые мегаполисы дают людям отличный шанс протянуть друг другу руки, расширишь круг друзей и, возможно, даже попрощаться с холостым статусом. Особенно летом. Оно шелестит листами и манит цветением лип - погулять. Все эти фестивали и дискотеки под открытым небом – прекрасный ресурс. Но ведь и с ребёнком больше времени на улице проводишь. И со псом, и путешествуешь в поездах по городам и весям. И всюду жизнь.

Мы решили разобрать пять самых популярных мест, где можно пофлиртовать и познакомиться - с перспективой или без, уж как кому повезёт.

Собачья радость

Барбос - великолепный способ наладить мосты с миром. Владельцы собак – профессиональные друзья. Ни один мужчина, ни одна барышня не останутся одиноки, если у них есть нестрашный и некусачий пес любой породы. Собачники во дворах часто образуют светские клубы. Члены клубов обменивается телефонами, достают друг другу нужные вещи, привозят сувениры из путешествий. Я знаю одну пару, которая познакомилась в собачьем обществе. Дама искала издание «Горя от ума» из серии «Школьная библиотека» для дочери, потому что в этом издании - не только текст комедии, но и переписка Грибоедова с Катениным. Почему-то переписка была очень необходима (дочь училась в литературном лицее). А у мужчины вдруг дома нашлась эта книжка. К двум своим псам они взяли теперь третьего.

Танцы и оупен-эйры

В теплых странах жители всегда везучи в любви. Все потому, что напропалую танцуют. Самые простые и сексуальные танцы пришли к нам из Латинской Америки. Например, на Кубе я выяснила: хороший кавалер не обязан иметь кучу денег - ему довольно мастерски плясать сальсу. Добрый танцор, которому ничего не мешает, всегда уходит с дискотеки не один. У каждого кубинца есть девушка. А иногда и две, и три! В городах России сегодня есть площадки, где танцуют всё – от хип-хопа до рок-н-ролла. Как опытный посетитель, признаюсь: придёшь – и сперва кажется, будто тут все «со своими самоварами». Но приглядишься – и найдется кавалер. Хотя эти кавалеры, конечно, платочки не теребят в сторонке. Любой представитель мужеска пола, помнящий, как вести партнершу и с какой ноги начинать, нарасхват. Мотайте на ус, парни.

Детские площадки

Мужчинам со слегка пошатнувшейся в процессе брака самооценкой очень советуем этот способ сделать приятные знакомства. Жена давно перестала хвалить ваши кубики на прессе? Ваш научно-технический кругозор и виртуозные способности в починке утюга? Берем младенца под мышку – и шагом марш на детскую площадку, где полным-полно мамаш, чья женская самооценка пострадала не менее вашей. А то и больше: у многих вообще мужа нет. Теперь это очень модная тенденция: родить дитя от проезжего молодца, пока часики тикают, а потом уже потихоньку, не спеша, подбирать отца семейству. Слово за слово – и уже завязался приятный разговор. Нет, вы женатый человек, никакие бабочки в животе не порхают. Но такие выразительные мухи-дрозофилы, почему бы нет. Жену вы бросать не собираетесь. С ней были бабочки. А тут - просто для поднятия тонуса.

Трясясь в непрокуренном вагоне…

Я знаю одну даму «в поиске», которая использует поезда дальнего следования, как способ свести хорошее знакомство. Или просто оторваться от рутины интернет-флирта. Эта дама всегда берет билет, только если есть вагон-ресторан. И – прямиком туда, едва севши в купе. На мой робкий комментарий: «А может, выгодней плацкарту брать?..» энергично возражает: «Там одни алкаши-нищеброды». Она знает толк в культурных связях. Особенно уважает «Сапсан» - там очень приличная публика и ехать почти не далеко. Москва-Питер, Питер-Москва. Так все лето и мотается. Новейший ее трофей – вполне симпатичный, свежеразведенный Виталий. Правда, он живет в Питере. А она в Москве. Опять же – новый повод покататься.

Пляжи

Побережье что реки, что моря - что в Москве, что в Африке – здоровая противоположность сайту знакомств, где все норовят выдать второй размер за четвертый, 90 кило за 70 и прочих карасей за поросей. На пляже никакого фотошопа. Степень ожирения дам и опьянения господ – будто на ладони. Барышням в поиске стоит учесть: удобней знакомиться компаниями. Две-три девушки скорее станут мишенью для флирта, чем одна. Потому что юноши поодиночке редко подкатывают – только кучей. Ведь в обществе друзей легче пережить отказ.

Елена Ракитова, семейный психолог:

- Знакомиться можно где угодно, ведь главное не где, а как. Дифференциальная психология, несмотря на признанные равные отношения партнеров в современном мире, утверждает, что первый шаг к знакомству до сих пор должен делать мужчина, в этом смысле в природе ничего не изменилось. Сангвиникам (которые легко переживают отказ) и экстравертам (людям гиперобщительным) заводить знакомства в общественных местах не составляет проблем. Но даже если вы человек чувствительный и закрытый, всегда можно развить в себе активную эмпатию, то есть сопереживание эмоциональному состоянию другого человека. Какой женщине не понравится, когда кто-то интересуется ее чувствами? Заводя разговор, искренне интересуйтесь внутренним миром человека и смело делитесь своими эмоциями. Открытость всегда подкупает. А если вы добавите юмор в вашу беседу, то будете иметь успех не только летом и на пляже, но и в остальное время в любом другом месте.