Прогноз от Жириновского на 2036 год: Забудем про пенсии, наличку и ИГИЛ*!

Во вторник утром вождь ЛДПР передал в дар музейщикам свои ценные вещи. Фото: Елена ЧИНКОВА

*запрещено в РФ

- Паровоз я еще застал. Москва-Алма-Ата! - похлопал экспонат Владимир Жириновский, переступив порог Государственного музея современной истории. Во вторник утром вождь ЛДПР передал в дар музейщикам (что интересно, по их собственной просьбе) свои ценные вещи. Белую фуражку-жириновку, первые партийные газеты, ордена, бронзового себя.

Нет-нет, скульптура Церетели по-прежнему на месте, в партийном дворике. А эта вещица куда интереснее - знаменитая сцена поливания Немцова соком в эфире у Любимова в 1995-м.

Особенно удался откинутый либерал-демократом стул. Автор шедевра неизвестен.

- Меня позвали на эти дебаты, чтобы поднять ему рейтинг. Провоцировал-провоцировал меня и получил. Мне потом аплодировали в греческом парламенте! Им понравилось, что мужчина может постоять за себя, - вспомнил Владимир Вольфович драку с Борисом Ефимовичем.

И перешел к главному: прослыв пророком, к чьим прогнозам не прислушиваются и которые, как правило, сбываются, гость вручил музею главный дар - увесистую капсулу с предсказаниями на 2036 год!

- 1998 год, Дума ратифицирует договор о дружбе с Украиной. Мы против. Нас не поняли. Прошло 16 лет, и наш прогноз полностью осуществился. Мы этому не рады, - поспешил заверить он. - Особенность партии - делать правильный прогноз, ставить диагноз, как врач. Если он неправильный, государство умирает.

Знаменитая сцена поливания Немцова соком в эфире у Любимова в 1995-м. Фото: Елена ЧИНКОВА

Наконец перешли к диагнозам.

- Турция совершит поворот от Запада, куда ее не пускают. Без смертной казни Эрдоган власть не удержит. На Юге через 20 лет будет мощнейший союз: Россия, Турция, Иран, Сирия и Ирак. Может быть, отмена виз, введение русского языка как второго, тесные экономические связи. Через 20 лет все дачи у русских будут на берегу Средиземного моря! Мирным путем! Будем свои Олимпиады проводить в рамках ШОС - это две трети человечества. НАТО распадется - слишком разные государства туда вошли. Будет рост немецкого самосознания, им надоело кормить Европу, поэтому дряхлого ЕС может и не быть. Америка уйдет на американский континент. Новое государство - Канада, США и Мексика, откажутся от доллара, перейдут на валюту амеро, - перечислял политик.

Ждать нам «Восточный экспресс» Москва-Вашингтон (через Чукотку и Аляску), про пенсию забыть («слово обидное, потенциал человека - работать до ста лет»), про наличку («все по картам и никакой коррупции») и даже про запрещенное в России «Исламское государство («разгромят через год-два!»).

- Где закопаем капсулу? - спрашиваю музейщиков.

- Негде! Не под паркетом же, - вздохнули те. - Но сохраним, не беспокойтесь.

- Через 20 лет не все здесь уже будут. Но я приду и все проверю! - пообещал ВВЖ и нырнул в автомобиль.

ЧТО ЖЕ ПРОЧТУТ ПОТОМКИ?

Показывать содержимое капсулы не стали. Но «Комсомолка» для интересующихся приводит прогноз полностью:

• Человечество придет к пониманию того, что планета не способна прокормить постоянно растущее население и нужно ограничивать рождаемость. Инстинкт самосохранения заставит ввести разумные рамки – два ребенка на семью, не больше, а там, где уже чувствуется перенаселение – только один ребенок. Мягкими мерами нужно идти к тому, чтобы сократить население планеты. Если таких мер не предпринять – население Земли удвоится и даже утроится. Это спровоцирует новые кровопролитные войны, обострит борьбу за ресурсы. Человечество может погибнуть.

• Появится понятие «гражданин мира».

• Во всех странах мира, в первую очередь в России, исчезнет внутреннее национальное территориальное деление. Все города станут городами-спутниками и будут пытаться осуществлять все свои функции за счет самоуправления.

• Кровавый эксперимент большевиков будет, наконец, отвергнут всем человечеством. Мы окончательно осудим все русские революции: 1905 года, две революции 1917 года, 1991 года, 1993 года.

• Во всем мире падут однопартийные, авторитарные режимы. Более того, вообще партии, профсоюзы, общественные организации будут терять влияние. На первый план выйдет личность, человек, индивидуум. Люди сами соберутся в том месте, где им удобно, сами определят повестку, сами примут решение. Полномочия органов власти заметно сузятся и сведутся, в основном, к приему информации от граждан, написании инструкций, выдаче разрешений, запретов и т.п.

• Искусство, театры, кино – все это будет свободно. Единственное, что будет оставаться под запретом – деятельность, связанная с растлением малолетних, или с тем, что может отрицательно сказывается на умонастроениях граждан.

Развитию человечества могут помешать страшные стихийные бедствия, страшное потепление климата. Но в любом случае Россия останется самым главным государством планеты. Богатейший политический и военный опыт позволят России стать центром мира, страной.

• Во всем мире и в нашей стране произойдут большие изменения. В первую очередь это касается техники: через 20 лет планету будут бороздить поезда в вакуумных трубах, благодаря которым пассажиры и грузы будут двигаться со скоростью в тысячи километров в час. Технологии авиастроения позволят повысить скорость пассажирских авиаперевозок до 2-3 тысяч километров в час. Маленькие самолеты при этом войдут в такой же обиход, как сегодня автомобили.

• К 2036 году все будет компьютеризировано и чипировано. Не будет никаких паспортов, справок, бумаг – люди будут получать все по запросу, имея одну лишь карточку, на которой будет содержаться вся необходимая информация. И с ней можно идти в любое учреждение.

• Вместо экзаменов в школе и вузе, все знания человека будут определяться через всеобщий экзамен–опрос, по итогам которого будет высчитываться коэффициент развития человека. По сути, это данные об объеме знаний человека, опыте, которым он обладает. Кроме того, регулярное тестирование позволит наблюдать его прогресс или регресс.

• В сельском хозяйстве химикаты и различные искусственные формы производства будут вытеснены естественными технологиями выращивания. Вместе с тем, генетика будет процветать, благодаря ей будет больше скота.

• Страховой пенсии как таковой не будет – человек будет в состоянии сам обеспечить свою жизнь за счет системы накоплений. Сократится объем бюрократии, не будет налоговиков, работников собеса, будет меньше полиции.

• Вместе с тем, производство будет под большим контролем. Везде будут видеокамеры, везде будут вживлены чипы, везде будут стоять газоанализаторы. Это позволит эффективнее бороться с фальшивыми товарами. В любом цехе, любой сотрудник прибором сможет проверить готовую продукцию и тут же получит всю информацию. Поэтому не будет смысла выпускать бракованную продукцию или фальшивые продукты питания.

• Все женщины, родившие детей, будут получать специальную заработную плату на ребенка, которая обеспечит ему нормальное развитие.

• Будет введен новый критерий поведения – степень раздраженности. Человек сам будет чувствовать, что он не вполне спокоен и ему лучше прекратить разговор в таком тоне.

• Преступность будет сокращаться.

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