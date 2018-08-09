2018-08-08T18:33:13+03:00
Дом. Семья

Спасите пса от жары: 15 собак, которые стали счастливее после стрижки #сочныеновости

Не бойтесь сделать домашним любимцам летнюю причёску. Но будьте готовы: она изменит их до неузнаваемости. В нашей подборке – примеры «до и после» [фото]
Наталья ТАРАСОВАВера КОН
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Стриженные собаки – это умилительно!Стриженные собаки – это умилительно!
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Высунутые языки, тяжёлое дыхание, вялость в движениях… Собаки переносят жару ещё хуже, чем их хозяева. Ещё бы, а вы попробуйте в жару надеть на себя костюм из плотной шерсти! Тоже язык высунете. Но есть спасенье. И это не категоричный отказ от выгула собаки в зной. Есть более гуманный способ – стрижка. Да-да, такое банальное дело для людей и такое, казалось бы, странное для четвероногих. Но удовольствие от собачьей стрижки получат оба: пёсику достанется лёгкость, а хозяину – отличное настроение. Потому как стриженные собаки – это умилительно. Сомневаетесь? Наша подборка вас убедит!

ВАЖНО

Прежде, чем стричь свою собаку, обязательно посоветуйтесь с ветеринаром. Во-первых, стрижки можно делать не всем домашним питомцам и не всегда. Во-вторых, если даже ветеринар разрешит вашей собачке причёску, проследите, чтобы шерсть не состригли слишком коротко. Иначе собака лишится природной защиты и под солнцем может получить ожог. В-третьих, после стрижки вам придётся ещё более пристально беречь собаку от насекомых, так как без шерсти им будет легче добраться до кожи животного. И это далеко не все нюансы, которые стоит учитывать перед стрижкой четвероногого друга. Поэтому настоятельно рекомендуем взять у врача индивидуальную консультацию на этот счёт.

КСТАТИ

Что ещё помогает собакам от жары

В доме

- Чаще проветривайте помещение, но следите, чтобы не было сквозняков.

- Не давайте пёсику перенапрягаться – меньше активных игр, интенсивных тренировок.

- Облегчите рацион животного – исключите тяжёлые, жирные продукты.

- Чаще меняйте собаке воду на прохладную, но не холодную.

- Не купайте питомца слишком часто – достаточно смачивать водой лапы, нос, обрызгивать из пульверизатора.

На улице

- Избегайте прогулок в жаркие часы – перенесите их на раннее утро и поздний вечер.

- Ни в коем случае не оставляйте пса в запертом автомобиле.

- Если нужно перевезти собаку на авто, не позволяйте ей высовываться из окна во время движения. Окошко лучше всего зашторить.

- В зной рекомендуют сократить время прогулок с питомцем до минимума.

- Временно откажитесь от использования переносок, особенно синтетических.

А как вы спасаете от жары своих домашних любимцев? Поделитесь советами в комментариях!

Сочные новости.

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