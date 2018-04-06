Как открывали Олимпиады: Сгоревшие голуби, украденный флаг и приветствие из космоса

5 Апр 16:56 2018-04-05T16:56:54+03:00

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Миллион с олигарха

Первые в новейшей истории Олимпийские игры стартовали 6 апреля 1896 года. Если бы их организаторы увидели современные церемонии открытия, все эти фейерверки, спецэффекты, тысячи танцоров и декорации, их пришлось бы откачивать с помощью опять же новейших достижений медицины. Если бы им сообщили, сколько сейчас тратится и зарабатывается на Олимпиадах, даже современные врачи были бы бессильны. 122 года назад в Афинах спортсмены сами снимали себе жилье, и церемония открытия тоже была простой. Но как минимум две традиции организаторы Игр-1896 заложили уже тогда. Во-первых, приехал король Георг I, и теперь Игры почти всегда открывают главы государств. Во-вторых, хор исполнил олимпийский гимн, и с тех пор немного занудные песни поют на всех открытиях.

Похищение колец

Олимпиада всегда была скандальным мероприятием. Например, в Лондоне в 1908 году Российская империя обязала финнов маршировать под российским флагом, но те гордо пошли вообще без знамени. А в 1920 году на церемонии в Антверпене впервые появился флаг с пятью кольцами, и на следующий же день его стащили. Спустя восемь лет в Амстердаме ко всем традициям добавился обычай зажигать олимпийский огонь от солнца. И тут же королева Нидерландов Вильгельмина как христианка отказалась принимать любое участие в «языческих игрищах». А политикой Олимпийские игры окончательно стали в 1936 году. Берлин, полностью зачищенный от цыган. Стадион, выстроенный так, чтобы через века его развалины были не менее величественны, чем Колизей. И парад спортсменов разных стран, которые, проходя мимо трибуны с Адольфом Гитлером, вскидывали руки в нацистском приветствии - его потом политкорректно назовут приветствием римских легионеров. Все это запечатлено на кадрах первой в истории Игр прямой телетрансляции.

Явление ангела

На церемонии открытия Игр-1952 70 тысячам зрителей явился «ангел мира». Как только был зажжен олимпийский огонь и архиепископ Илмари Сало собрался было прочитать молитву, как на дорожку спрыгнула девушка в белом. Она быстро забралась на кафедру, но успела произнести всего два слова «Дамы и господа!», и ее тут же скрутила служба безопасности. Девушкой оказалась 23-летняя немецкая студентка Барбара Ротраут-Плеер, она хотела только лишь произнести послание мира. «Ангела мира», как ее прозвали газетчики, быстро отвезли в аэропорт и первым же рейсом отправили в Гамбург. Через четыре года в Мельбурне зрители вмешались уже до открытия. Несколько австралийцев, опередив ненадолго официальную эстафету олимпийского огня в Сиднее, взяли ножку от стула, обмотали ее тряпкой, облили керосином, подожгли и пробежали через весь город к Таун-холлу и вручили все это ничего не подозревающему мэру.

Скандал с кроссовками

Олимпиада-80 - это начало эры пафосных театрализованных представлений. Именно в Москве церемонии открытия превратились едва ли не в самое престижное событие Игр. Волонтеры с плашками, шапочками, флажками и манишками, из которых на трибунах складывались картинки, тысячи актеров, выступления танцоров всех союзных республик, приветствия из космоса - СССР сделал все, чтобы советская Олимпиада была вписана в историю гигантскими буквами.

Но не обошлось без скандала, который, впрочем, советскими чиновниками был не понят. Зажигал олимпийский огонь в «Лужниках» Сергей Белов. Но, к ужасу спонсоров, бежал он не в кроссовках официального экипировщика мероприятия, а в обуви конкурента. Потом Белов рассказывал, что забираться на верх трибуны с факелом в руках ему надо было по обычным крашеным щитам. А во время репетиции шел дождь, и было так скользко, что не упасть удалось только чудом. Так что на саму церемонию пришлось брать обувь с мелкими шипами.

Позорная страница в спортивной истории Великобритании: на Олимпиаде 1936 года в Берлине английские футболисты приветствовали трибуны вытянутой рукой и криком: «Зиг хайль!»

«Барселона» Меркьюри

В 1988 году в Сеуле все уже обсуждали сгоревших голубей. Как и многие олимпийские традиции, обычай запускать птиц мира был придуман в фашистской Германии в 1936 году. В Корее все это закончилось печально - часть голубей сели на чашу олимпийского огня и сгорели, когда над ней взметнулся столб пламени. После этого случая МОК запретил использовать живых птиц.

Церемония открытия Игр-1992 - это прежде всего композиция «Барселона» в исполнении Фредди Меркьюри и Монтсеррат Кабалье. А кроме того, эффектно зажженный огонь - горящей стрелой, пущенной из лука паралимпийцем Антонио Ребольо прямо из центра стадиона. В Сиднее-2000 огонь зажигали прямо по воде. Вода стала главной декорацией и в Афинах в 2004 году. Чтобы через четыре года не потеряться на этом фоне, в Пекине-2008 китайцам пришлось использовать 3D-модели. А англичанам в Лондоне-2012 сбрасывать с вертолета на парашютах Джеймса Бонда и королеву Великобритании. Не саму, конечно, - только актрису, ее изображавшую. А каскадер, игравший Бонда, через год погиб во время прыжка с вертолета в специальном крылатом костюме без парашюта.

Королевство без короля

Денег на открытие Игр-2016 в Рио-де-Жанейро выделили вдвое меньше, чем на лондонскую, так что церемония получилась достаточно скромной. Но всех не это расстроило. Самым главным разочарованием стало отсутствие на главном событии Бразилии короля фубола Пеле. Легенда прошлого огонь так и не зажег, сославшись на проблемы со здоровьем. Хотя поговаривали, будто на самом деле Пеле то ли оскорбился за позднее приглашение, то ли слишком высокий гонорар затребовал за свой выход. Проигнорировал церемонию и знаменитый легкоатлет - "молниеносный" Усэйн Болт, для которого та Олимпиада была последней. Побоялся, что марш участников превратится для него в селфи-марафон.