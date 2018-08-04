СЕГОДНЯ 10:38 2018-08-04T10:38:10+03:00

Скорость мыслительной деятельности стимулируют и освежают восприятие калий и кальций. Потому в особо напряженный денек съешьте на завтрак несколько кусочков сыра и помидор Фото: EAST NEWS

Ученые говорят, чтобы собрать мозги в кучу, нужны всем известные и доступные продукты

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Скоро конец сезона отпусков, начало учебы у школьников и студентов. В общем, бесшабашное лето заканчивается, пора собирать мозги в кучу. А как?

Авторитетный медицинский журнал «Ланцет» опубликовал исследования европейских ученых, какие вещества реально помогают заставить мозг работать активнее и продуктивнее. Итак, начинаем мозговой штурм холодильника.

Сконцентрироваться

Чтобы сосредоточиться, нашему мозгу надо взять себя в железные рукавицы. В прямом смысле - необходимо железо. Пополнить его запасы в организме помогут: спелый гранат, зеленые яблоки, гречка или же всего пара кусочков черного хлеба (особенно богат железом бородинский).

Запомнить все

Помогут морковь, ананас, авокадо. Завтра сложный день, конференция, совещание? Перекусите перед сном морковным салатиком, заправленным растительным – лучше оливковым или горчичным - маслом (известно, что каротин из морковки лучше усваивается с растительными жирами) или фруктовым салатом из консервированного ананаса, заправленного йогуртом.

Воспринимать новую информацию помогают некоторые продукты, богатые витаминами группы В.

- Особенно витаминами В6 и В12, - говорит диетолог-гастроэнтеролог Светлана Бережная. - Эти вещества - как спецназ для нашей нервной системы. Перед тем, как отправляться на курсы иностранного, например, неплохо «заправиться» салатом из креветок или кальмаров, в перерыве между лекциями погрызть орешков (лучше грецких или кедровых).

Если голова «пустая и чугунная»

Бывает такое ощущение, особенно под вечер после тяжелого дня? Подкормите мозг глюкозой. Кстати, она – лучший источник энергии для наших нервных клеток - нейронов. Глюкоза из рафинированных углеводов (пирожных, белого хлеба, конфет) быстро поступает в кровь, но так же быстро концентрация сахара в крови и тает (чего нельзя сказать о лишних «сладких» калориях, надолго оседающих на талии). Так что для пополнения организма глюкозой лучше отдать предпочтение полисахаридам из овощей и фруктов, изделиям из муки грубого помола. Один из самых простых вариантов – завтрак из отрубей с кусочками фруктов или зерновые мюсли с цукатами.

Человек рассеянный

Смотрите в книгу, а видите... В общем, все, что угодно: в голове мелькает калейдоскоп мыслей, обрывков фраз и воспоминаний. Мозг перемалывает какую-то чепуху, а занять его конкретным важным делом не получается.

- Это от хронической усталости, именно не сегодняшней, а накопившейся - поясняет врач-невролог Анна Горенкова. - Центры головного мозга, отвечающие за восприятие информации, как бы «зависают» и не дают создать новый «файл», а прокручивают всякое старье.

Собрать мысли в кучу поможет холин. Это жироподобное вещество – один из компонентов лецитина, помогает поддерживать связь между разными участками мозга. Его природные источники – яичные желтки, субродукты (говяжья и свиная печень, почки). В аптеке можно купить витаминные комплексы с лецитином.

А витамин С помогает кровеносным сосудам мозга. Один грейпфрут, стакан свежей смородины или два апельсина в день помогут улучшают мозговой кровоток.

Хотите соображать быстрее?

Скорость мыслительной деятельности стимулируют и освежают восприятие калий и кальций. Потому в особо напряженный денек съешьте на завтрак несколько кусочков сыра и помидор (в томатах много калия, особенно в спелых грунтовых), а на работу прихватите с собой творог с курагой и черносливом.

Активность мозга быстро стимулируют специи. Имбирь и тмин активируют внимание, черный перец, паприка и куркума улучшают мозговое кровообращение, препятствуют спазмам сосудов от перенапряжения.

ФАКТ

Мозг по весу составляет всего 2-3% от массы тела, зато потребляет около 20% всей энергии, получаемой с пищей.

ВАЖНО

Десять активаторов мозга

1. Глюкоза

Полезные углеводы – в зерновом и черном хлебе, коричневом тростниковом сахаре, макаронных изделиях из муки грубого помола, вредные - в белом сахаре, сдобе, конфетах и пирожных.

2. Железо

Зерновые продукты, бобовые, яйца, творог, говяжья печень. В овощах и фруктах железа мало, зато оно из них полностью усваивается. Особенно из овощей и фруктов зеленого цвета, например, из зеленых яблок.

3. Витамин С

Черная смородина, болгарский перец, облепиха, все цитрусовые.

4. Витамины группы В (В1, В6, В12)

Пивные дрожжи (продаются в аптеке), шпинат, морковь, кукуруза, фасоль, брокколи (В1, В6), печень говяжья, нежирная говядина, говяжье сердце, сельдь, куриные желтки (В12).

5. Лецитин

Яичные желтки, субродукты (говяжья и свиная печень, почки), в аптеке можно купить витаминные добавки с лецитином.

6. Кальций

Молоко и молочные продукты, сыры, яичные желтки.

7. Магний

Хлеб - особенно зерновой и из муки грубого помола, рис, гречка, фасоль в любом виде.

8. Калий

Печеный картофель, курага, изюм, свежие красные помидоры.

9. Ненасыщенные жирные кислоты

Растительные масла – оливковое, соевое, рапсовое, подсолнечное, арахисовое; жирные виды рыб – сельдь, тунец, скумбрия, рыбий жир в капсулах, комплексы с Омега-3 кислотами.

10. Цинк

Морепродукты: креветки, крабы, устрицы, животные белки: говядина, нежирная молодая баранина, индейка. А также тыквенные семечки, ростки пшеницы.