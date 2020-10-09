Пять медицинских фактов, после которых вы точно решите, делать ли прививку от гриппа

От самой прививки человек не заболевает, даже в легкой форме, поскольку сейчас, как правило, используются неживые вакцины от гриппа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Доктора, эпидемиологи и ученые говорят в один голос: единственный надежный и эффективный метод уберечься от гриппа (или, как минимум от опасных осложнений) на сегодня - прививка. Однако вакцинация продолжает вызывать немало вопросов. Мы задали самые наболевшие из них ведущим специалистам.

1. Нужно ли делать прививку каждый год?

- Да, потому что вирус гриппа непрерывно меняется (эволюционирует), и прошлогодняя вакцина уже не защитит вас от штамма инфекции, наступающей на нас в текущем эпидсезоне, - поясняет Светлана Яцышина, эпидемиолог, руководитель Референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекции дыхательных путеи , руководитель научнои группы по разработке новых методов диагностики острых респираторных заболеваний Центра молекулярнои диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Важно: появление первых заболевших гриппом в этом году ожидается в конце ноября-начале декабря. На выработку иммунитета после прививки уходит от 14 дней до месяца. Поэтому специалисты рекомендуют не откладывать вакцинацию и сделать прививку в ближайшее время, самое позднее - до середины ноября.

2. Имеет ли смысл колоть вакцину детям?

Да, для детей это особенно важно, как и для пожилых людей, подчеркивают эксперты. Если у пенсионеров организм ослаблен и более беззащитен перед гриппом в силу почтенного возраста (иммунитет с годами заметно падает), то у малышей иммунные силы еще не успевают «натренироваться» для борьбы с вирусами из-за юного возраста.

- Помните, что для детей, особенно аллергиков, обязателен осмотр у педиатра перед прививкой. В том числе врач назначит препараты, которые снизят риск аллергических реакций от вакцины, - говорит врач-педиатр, вакцинолог, главврач одного из медицинских центров Москвы Евгении Тимаков.

3. Можно ли заболеть из-за прививки?

- Нет, от самой прививки человек не заболевает, даже в легкой форме, поскольку сейчас, как правило, используются неживые вакцины от гриппа, - уточняет доктор Тимаков. Поясним: такие вакцины содержат лишь отдельные фрагменты вируса, поэтому заразить человека не могут.

Однако некоторые жалуются: привился и сразу разболелся по полной программе.

- Кроме гриппа вокруг нас постоянно циркулируют десятки вирусов ОРВИ (острых респираторных вирусных заболеваний). Поэтому не исключено, что после прививки человек успевает заразиться одним из таких вирусов, и списывает все на «грипп из-за вакцины», - пожимает плечами эпидемиолог Светлана Яцышина. - Кстати, по этой же причине некоторые считают неэффективными сами прививки от гриппа: мол, вакцину укололи, а через время все равно грипп «накрыл». Давайте расставим точки над i: во-первых, вакцина не защищает от упомянутых вирусов, вызывающих ОРВИ, которое по симптомам может быть похоже на грипп (от самих этих вирусов прививки даже не разрабатываются, поскольку это слишком многочисленное семейство, члены которого к тому же постоянно мутируют, меняются).

Во-вторых, вакцинация не защищает от инфицирования, то есть заноса вирусов гриппа в организм - это может произойти, если не соблюдать правила гигиены. Поэтому привитый человек может заболеть, столкнувшись с большим количеством вируса. Но главный плюс в том, что после вакцинации болезнь в 98 - 99% случаев протекает в легкой форме и не дает жизненно опасных осложнений.

4. Вакцинироваться ли тем, кто уже успел переболеть в начале осени?

- В это время высока вероятность заразиться и переболеть ОРВИ (острым респираторным вирусным заболеванием), которое могут вызвать около 13 различных «простудных» вирусов, а не вирусы гриппа, - поправляет Светлана Яцышина. - Если же несмотря на малые шансы все-таки удалось подхватить именно грипп и переболеть им, то иммунитет вырабатывается только к одному конкретному штамму вируса. А у нас каждый год циркулируют несколько разных вариантов вируса гриппа, и все их закладывают в вакцину на текущий эпидсезон. Так что сделать прививку в любом случае не помешает.

5. Все ли препараты одинаково хороши?

Эксперты спорят о качестве различных вакцин и советуют в каждом конкретном случае проводить «мини-расследование»: выяснять производителя, тип вакцины, срок годности и стараться «покопать» информацию об изготовителе и его препарате в Интернете.

Кстати, берегитесь уловки: в некоторых регионах встречались случаи, когда пациентам предлагали прошлогодние вакцины от гриппа. Как препараты сами по себе они не опасны - срок годности соблюдается, однако толку от таких прививок практически нет, поскольку, как мы помним, каждый год нас посещают «обновленные» вирусы гриппа. Так что внимательно следите, чтобы на упаковке была пометка: вакцина для текущего эпидсезона .

КСТАТИ

Даже в случаях, когда специалисты не угадали на 100% с разновидностью вирусов, которые закладываются в очередную вакцину (а для этого ведутся сложнейшие научные исследования в лабораториях), прививку нельзя считать совсем уж бестолковой.

- Каждая вакцина защищает не только от того штамма, на который она нацелена, но и от других похожих разновидностей вируса, - пояснил «КП» эволюционный биолог, исследователь вируса гриппа Георгий Базыкин. - Срабатывает перекрестный иммунитет, то есть свойство иммунной системы противостоять возбудителям заболеваний, похожим на тех, на которые она уже натренирована.

БДИ!

Деньги потратил - а толку ноль

Эффективность этих препаратов, то есть их способность помогать в борьбе с вирусом гриппа НЕ ДОКАЗАНА, подчеркивают эксперты. А значит, покупая их, вы фактически выбрасываете деньги на ветер.

- Гомеопатические препараты. «В гомеопатических средствах не может идти речи о действующем химическом веществе. А оно - основа любого лекарства», - поясняет врач общей практики, зам. главврача по медицинской части московской городской клинической больницы № 71 Константин Зверев. Словом, то, чего нет, и работать не может, поэтому современная наука вообще не считает гомеопатические средствами лекарственными препаратами. Скорее, это пустышка, плацебо «для общего успокоения». Однако от вируса гриппа такое успокоение точно не спасет.

- Иммуностимуляторы на основе трав, БАДЫ (биологически активные добавки), витаминные комплексы и прочие средства «для улучшения иммунитета против простуд и гриппа». Их эффективность для защиты от гриппа также не подтверждена ни одним серьезным независимым научным исследованием, предупреждают эксперты. «Помощи от иммуномодуляторов в сезон гриппа точно никакой!», - говорит главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров.

- Противовирусные лекарства. В аптеках их море, однако исследованиями доказана эффективность лишь нескольких таких средств. Да и то, применять их имеет смысл только людям с сильно ослабленным здоровьем, тяжелыми хроническими заболеваниями - чтобы избежать опасных осложнений. Остальным такие таблетки особой помощи не окажут - максимум ускорят выздоровление аж на 1 день.

- Препараты-пробиотики, то есть средства на основе «полезных бактерий». В их эффективности, особенно для защиты от гриппа, ученые также сильно сомневаются.

Важно: торговых марок каждого из перечисленных типов лекарств-пустышек очень много. Поэтому ориентируйтесь на то, к какой группе относится препарат, который вам предлагают в аптеке: гомеопатическое средство, иммуномодулятор и т.п. Такая информация обязательно указывается в инструкции (аннотации).