Астрономы наконец-то объяснили, почему ночью небо черное

Ночью должно быть гораздо светлее.

Немецкий астроном Генрих Вильгельм Ольберс ( Heinrich Wilhelm Olbers) в начале 19-го века недоумевал: почему ночью небо черное? Почему его не озаряют бесчисленные звезды? В этом недоразумении - суть парадокса, названного именем астронома, - парадокс Ольберса (Olbers' paradox).

По логике астронома, да и вообще, по здравому разумению, ночному небу следовало бы выглядеть эдаким сверкающим куполом, сплошь усыпанным фонарями звезд, от которых должно быть светло, как днем. Но почему-то не светло ночами. Парадокс.

И вот недавно британские ученые из Ноттингемского университета (University of Nottingham, U.K), ведомые Кристофером Конселисом (Christopher Conselice), подвели итоги исследований, длившихся более 15 лет, и нашли разгадку - не менее парадоксальную, чем сам парадокс Ольберса. Они выяснили, что в обозримой Вселенной , как минимум, в 10 раз больше галактик, чем принято было считать.

В начале 90-х годов прошлого века в астрономической среде устоялось мнение, что нас окружают 200 миллиардов галактик. Эта оценка была сделана на основе данных, собранных в то время космическим телескопом «Хаббл» (Hubble).

Галактики обозримой Вселенной, которые удалось разглядеть с помощью телескопа Хаббл.

Конселис с коллегами обратились к более свежим и более «глубоким» наблюдениям, составили компьютерные модели, синтезировали 3-Д изображения. И обнаружили «галактическую недостачу». А именно то, что плотность галактик на самом деле выше, чем кажется - то есть, в единице объема их в 10 раз больше.

«Страшно подумать, но нам предстоит обнаружить еще более 90 процентов галактик. И кто знает, какими интересными свойствами они будут обладать. Современная техника не позволяет наблюдать за этими галактиками. Но мы сможем исследовать их с помощью телескопов нового поколения», - приводит слова ученого сайт НАСА.

Конселис уверяет: в обозримой Вселенной более 2 триллионов галактик. А в молодой Вселенной их было еще больше. Но многие слились. Процесс этот, кстати, продолжается. И когда-нибудь наша галактика Млечный путь сольется с соседней - Туманностью Андромеды. Они неуклонно сближаются.

Но вернемся к парадоксу. Раз галактик больше, то и небо ночами должно бы светиться еще ярче, чем представлял себе Ольберс? Отнюдь, объясняет Конселис. Да, галактик столько, что каждая точка на небе содержит какую-нибудь из них. Но большинство расположены так далеко, что свет от их просто теряется по пути. В том числе и от красного смещения, и в облаках космической пыли. В результате вместо «фонаря» на небе появляется темное пятно.

Небо, наблюдаемое в телескоп, уже не кажется совсем темным: становятся видны объекты, котрые были не видны невооруженным глазом.

Открытие Конселиса не только пугает, но и в который раз заставляет задуматься - одиноки ли мы во Вселенной. Ну, не может такого быть, что бы где-то в необозримых космических глубинах - хотя бы в тех еще необнаруженных 90 процентах галактик, не завелся кто-то еще разумный.

Прикинем. Галактик - 2 триллиона. В каждой - от 100 миллиардов до триллиона звезд. У каждой звезды, как теперь считают астрономы, по 3-4 планеты, как минимум. Астрономическое число планет - с 24 нулями. И нет еще одной обитаемой? Поверить трудно.

Спиральная галактика, которая на небе может выглядеть тусклой звездочкой: в ней триллионы звезд.

И шаровое скопление может казаться едва заметным пятныщком, а в нем тоже триллионы звзед.

Грустно другое. Если Эйнштейн прав и быстрее света передвигаться невозможно, то пообщаться с братьями по разуму не получится. Никогда не получится. Не долетим друг до друга. Хотя узнать о существовании соседей наверное сможем.

Подробнее о шансах найти внеземную жизнь читайте

Вероятность существования братьев по разуму 18 процентов.