Врачи-эксперты: Чай с лимоном от простуды? Не смешите меня, люди

Врачи настоятельно советуют: заболели (поднялась температура, раскалывается голова, заложило нос, дерет в горле) - оставайтесь дома. И мы, конечно же, стараемся так делать (правда ведь?). Честно сидим дома, пьем молоко с медом и варим клюквенные морсы, заедаем все это лимонами и ждем, когда же отпустит...

На самом деле популярные народные средства для лечения простуды не всегда полезны и хороши. Разбираем с нашими экспертами, как не навредить себе.

1. Аскорбинку - в кружку

- Очень популярный совет - выпить горячего чаю, непременно с лимоном, - говорит наш эксперт, диетолог Людмила Денисенко. - Но витамин С в горячем чае разрушается. Поэтому, если мы хотим получить ударную дозу аскорбинки, которая необходима нам во время болезни, то лучше искать ее не в лимоне. Куда больше витамина С в шиповнике, болгарском красном перце, облепихе, черной смородине и квашеной капусте. Хотите побыстрее выздороветь - не забывайте популярный русский салат: квашеная капуста с луком и нерафинированным маслом. Настоящая витаминная бомба!

2. Клюквенный морс с медом

Двойная польза - и витамин С, и полезнейший мед. Правда, класть мед в горячий морс, а тем более кипятить нельзя. Вся польза разрушится. Когда уже сваренный морс остынет примерно до 40 градусов, тогда и добавляйте.

- Уповать на природную аскорбинку как на панацею все же не стоит, - считает к. м. н. оториноларинголог Елена Владыкина. - Тем более кислота и из морсов и фруктов может навредит раздраженному горлу. Кроме того, из морсов витамин С так легко не усвоится. Придется выпить несколько литров клюквенного отвара, чтобы получить хотя бы десятую долю необходимого витамина С. Хотя недооценивать действия питья при простуде нельзя. При температуре нужно обязательно пить больше воды и напитков, в том числе и морса с медом.

3. Теплое молоко от больного горла

Этот напиток сопровождает детство любого болезненного ребенка. Но его эффект несколько преувеличен, считают врачи. Есть только один плюс от молока с медом - смягчение слизистых. Но при этом молочные бактерии - отличный фон для размножения болезнетворных бактерий, из-за которых ангина может только затянуться.

Кроме того, как рассказал отоларинголог Анатолий Смирнитский, при остром или аллергическом рините (проще говоря - насморке) молоко может ухудшить состояние. Ферменты, содержащиеся в нем, обладают сгущающим действием. То есть насморк может стать еще хуже.

4. Ешь малину

Ну, казалось бы, тут вообще вопросов не должно быть - ведь малина издревле известна как природный антибиотик.

- Да, отвар малины - великолепный способ стимулировать потоотделение, - прокомментировал этот способ лечения в эфире Радио «КП» известный педиатр - доктор Комаровский. - То есть, если мы напоим ребенка малиной, он пропотеет обязательно. А когда человек потеет, пот испаряется и таким образом организм теряет тепло. Но одна из главных проблем любого ребенка с высокой температурой - это дефицит жидкости в организме. Для того чтобы ребенок пропотел, ему нужно дать жидкость. Если мы дадим ему малину, не напоив его предварительно, то он начнет потеть. И у него будет сгущение крови, соответственно образуется вязкость мокроты, и мы увеличиваем риск осложнений. Можно давать чай с малиной? Можно. Но чашка чая с малиной должна быть третьей чашкой. Первые две - без малины.

5. И хорошенько укутайтесь, чтобы пропотеть!

А вот с этим утверждением борются не только российские врачи, но и иностранные.

- Мы не рекомендуем нашим пациентам слишком закутываться, - говорит Хавьер Каньонес, генеральный секретарь Испанской ассоциации общей медицины. - Потоотделение - это нормальный физиологический процесс. Благодаря ему регулируется температура тела. Когда человек слишком закутан, пот охлаждается на коже и может вызвать озноб или повышенную температуру.

КСТАТИ

Куриный бульон действительно лечит

Вечный бабушкин совет - попей куриный бульон, если простыл, - теперь имеет под собой четкую научную основу. Пульмонолог профессор Стефан Реннард провел исследование и доказал: употребление куриного бульона во время ОРВИ влияет на подвижность нейтрофилов и лейкоцитов. Именно они защищают организм от инфекций и активируют иммунную систему.

А В ЭТО ВРЕМЯ

От некоторых вирусов можно потолстеть

Мы привыкли думать, что во время болезни можно легко похудеть: часто нет аппетита, мы много пьем, но почти не едим. И в этом есть доля истины: при высокой температуре есть не хочется совсем.

Но, оказывается, есть вирусы, которые провоцируют не только насморк, но и ожирение!

Это почти 20 процентов известных аденовирусов (а всего в мире примерно 200 тысяч простудных вирусов). В результате заразившиеся ими люди во время простуды набирают вес быстрее, чем здоровые.