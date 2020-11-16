10 продуктов, которые способствуют плохому настроению осенью

Если одна чашечка хорошего кофе с утра действительно полезна, то чем больше вы выпьете их за день, тем хуже будет обратный эффект. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние исследования доказали: шоколад не помогает бороться с осенней хандрой. Горе... И как всегда, во всем виноваты британские ученые, составившие список продуктов, которые провоцируют раздражение и плохое настроение. Среди них - кофе и шоколад.

Итак, исследователи пять лет изучали рацион питания 3500 служащих среднего возраста. А потом сравнили - у кого чаще развивалась депрессия. Оказалось, что те, кто больше любил овощи, фрукты и рыбу-курицу, обладал более легким характером и хорошим пищеварением. Даже при учете всех вредных привычек, возраста и образования, люди из этой группы на 25 % меньше рисковали заработать депрессию, чем их товарищи. А товарищи предпочитали жареное и жирное, ели много фастфуда, сладостей. И в их группе депрессия развивалась едва ли не в половине случаев.

Один из авторов исследования, доктор Арчана Сингх-Ману прокомментировал взаимосвязь еды и эпидемии XXI века (именно так психиатры называют сегодня депрессию):

- Известно, что средиземноморская диета, которая включает в себя большое количество овощей и рыбы, снижает риск развития депрессии. Но вся проблема заключается в том, что не все мы живем на берегу Средиземного моря. А стало быть позволить себе много свежих овощей и фруктов можем далеко не всегда (и уж мы-то, в России, можем его понять...) Но наше исследование важно тем, что мы сумели показать взаимосвязь питания и настроения. В первую очередь эта взаимосвязь касается воспалительных процессов в организме, возникающих из-за некачественной пищи. Именно они влияют на гормональный фон, снижение иммунитета, что сопровождается развитием депрессивных состояний.

На основании своих исследований ученые составили список продуктов, которые ввергают нас в тоску. Эксперты рекомендуют исключить их из своего рациона, чтобы почувствовать себя счастливее. Разбираемся с нашим экспертом, врачом-диетологом Людмилой Денисенко, чем ученым не угодили наши любимые вкусности.

1. Сладости и выпечка.

Мучные сладости, кондитерские изделия ненадолго повышают настроение, поскольку способствуют выбросу глюкозы в кровь. Но потом становится хуже: ведь все эти булочки и пирожные - настоящая «бомба замедленного действия» для нашего кишечника. Они могут провоцировать запоры, вздутие. В итоге - сплошная хандра.

- Есть важный момент: хлеб и выпечка из муки грубого помола, с отрубями - наоборот, стимулируют работу ЖКТ, а значит, наиболее безопасны для нашего настроения, - подчеркивает Людмила Денисенко.

2. Кофе и кофейные напитки.

Сколько копий сломано вокруг кофеинсодержащих напитков - то они плохи для сердца, то внезапно хороши. То нужны, то вредны... Немудрено запутаться. Но если одна чашечка хорошего кофе с утра действительно полезна, то чем больше вы выпьете их за день, тем хуже будет обратный эффект. На смену болезненной бодрости придут усталость, раздражительность, сонливость, разбитость и подавленное состояние.

3. Красное мясо.

Нашумевшее в свое время исследование американцев о том, что красное мясо провоцирует рак кишечника, имеет под собой определенную подоплеку: если вы едите его каждый день, можно спровоцировать воспаление кишечника. Кроме того, доказано - любители красного мяса наиболее агрессивны и вспыльчивы.

4. Шоколад.

Казалось бы - за что? Ведь кардиологи признают пользу шоколада для сосудов сердца и настоятельно рекомендуют в день не меньше 20 граммов черного шоколада.

- Вот именно - черного, - подчеркивает Людмила Денисенко. - Но наличие на полках магазинов белого, воздушного, пористого, с орехами и изюмом, различными начинками - сбивает с толку. В итоге сластена начинает есть шоколад все больше, и набирает лишних кило. Привет, депрессия! Между тем, действительно, польза горького шоколада с высоким содержанием какао доказана. И никто не запрещает вам съесть два-три ломтика в день.

5. Консервы.

Не самый лучший осенний продукт, учитывая, что в последнее время в консервы добавляют массу ненужных консервантов и стабилизаторов. Радости вашему кишечнику они точно не прибавят.

6 .Фастфуд (хот-доги, гамбургеры, пицца и т.д)

А вред этой быстрой пищи доказали испанские ученые, выяснив, что постоянное употребление фаст-фуда вызывает клиническую депрессию.

- Если есть такую пищу время от времени, не чаще пары раз в месяц, когда сильно проголодались, ничего страшного не будет, - говорит Людмила Денисенко. - Но если посещать заведения быстрого питания регулярно, действительно, может развиться депрессия. Заманчивая пища из ресторанчиков быстрого питания перегружает наш организм лишними жирами и солью. Кроме того, фаст-фуд быстро утоляет голод, но потом он возвращается бумерангом: через короткий промежуток времени уровень сахара в крови снова резко понижается, вы ощущаете сонливость и снижение тонуса.

7. Алкоголь.

Даже некрепкие спиртные напитки при частом употреблении вызывают обезвоживание, сонливость, мышечную слабость и неспособность сосредоточиться.

8. Сладкие безалкогольные напитки.

Газировки провоцируют резкий всплеск сахара в крови, а потом такое же резкое падение. И вместе с сахаром падает и настроение. Сладкие безалкогольные напитки - потенциально один из самых вероятных факторов развития депрессии.

9. Чипсы и другие «перекусы»

Готовые соленые бублики, соломка, чипсы, соленые орешки. Во многих из этих любимых перекусов (хорошо ими похрустеть вечерком на диване или во время рабочего дня) щедро сдобрены различными добавками. Но не только в этом дело. Так, например, британские исследователи выяснили, что чипсы способны спровоцировать зависимость, сродни наркотической - они блокируют выработку эндорфинов («гормонов радости»), которые напрямую влияют на наше эмоциональное состояние.

10. Копченые колбасы, ветчина

Внимательно вчитайтесь в состав колбас и красивых ветчин: вы поразитесь, сколько же там красителей, консервантов и нитратов. Весь этот набор способен провоцировать плохое настроение, не говоря уже о вреде для здоровья.

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Рецепт, как всегда, прост. Как и советует Всемирная организация здравоохранения, налегайте на более естественные продукты: овощи, зелень, фрукты. А также белое мясо (курица, индейка, нежирная свинина) и рыбу. Старайтесь готовить сами, а не разогревайте купленную в магазине готовую еду. Тогда и настроение будет лучше, и желудок спасибо скажет.