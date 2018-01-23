Косметологи о том, какие средства необходимы нашей коже зимой

23 Янв. 2018 2018-01-23T17:49:54+03:00

Если летом можно обойтись одним увлажняющим кремом с UV-защитой, то зимой нужен комплексный подход

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Экстремальные перепады температуры, ветер, мороз, дождь, снег - от всех этих зимних "радостей" коже лица приходится несладко. Поэтому особенно зимой важно правильно подбирать косметические средства.

Учитывайте тип кожи

Первым делом обращайте внимание на то, для какого типа кожи они рассчитаны. Это вовсе не банальная рекомендация, как можно подумать. Дело в том, что из-за вышеперечисленных зимних факторов эпидермис немного видоизменяется. Жирная кожа, например, часто становится смешанной, нормальная сухой и так далее.

При чувствительной выбирайте кремы без отдушек и консервантов, лучше всего жирные, питательные, с витаминами A, D, E. Они могут содержать и компоненты, способствующие созданию защитной пленки на поверхности кожи, такие как бамбуковое масло, экстракты алоэ вера и календулы, а также аргановое, миндальное, виноградное масла или масло авокадо.

Жирная кожа зимой – это преимущество. Кожное сало, которое так досаждает вам летом, в морозы оберегает кожу от воздействия плохой погоды. Не используйте жирный крем. Вам больше подойдут легкие увлажняющие флюиды и правильно подобранный тональный крем.

Сухому типу в холодные месяцы необходимо дополнительное увлажнение и более жирные кремы. Врагом сухой кожи является горячая вода. И обращайте внимание на употребление достаточного количества воды в течение дня.

Смешанная же кожа, наиболее распространенный тип, требует питательные и увлажняющие кремы, но не слишком жирные. Чтобы кожа не стала обезвоженной, соблюдайте питьевой режим. Принимайте контрастный душ.

Насколько необходимо увлажнение кожи зимой?

Когда-то использование увлажняющих кремов зимой не приветствовалось. Женщины опасались, что влажный крем на морозе будет превращаться в ледовую корку, а клетки кожи "лопаться". Об этом суеверии забудьте!

Сегодняшние косметические средства проникают в более глубокие слои кожи, а не лежат на поверхности. Это во-первых. Во-вторых, энергия человеческого тела дает достаточно тепла, чтобы крем не "заледенел". И в-третьих, зимой большую часть времени мы проводим в отапливаемых помещениях, чему там замерзать?

Зато обогрев помещений способствует обезвозживанию кожи, поэтому увлажняющий крем просто необходим!

Маски для зимы - питание и увлажнениеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Область глаз и губы

Не забывайте зимой усиленно заботиться о чувствительной коже век и губ. На этих участках кожа особенно тонкая, без сальных желез, а потому сильнее подвержена повреждениям и появлению морщин.

Старайтесь не облизывать губы зимой, в сочетании с ветром и морозом это станет для них тяжелым испытанием. Народные рецепты рекомендуют наносить на потрескавшиеся губы мед или масло. Можете испробовать эту рекомендацию: нанесите на губы мед толстым слоем, оставьте на 10-20 минут, после мед смойте или съешьте.

И всегда носите с собой гигиеническую памаду, причем выбирайте именно с пометкой "бальзам". У таких текстура более насыщенная и питательная. Особенно хороши бальзамы для губ с природными экстрактами, пчелиным воском, оливковым маслом или маслом жожоба. Для поездки в горы выберите бальзам, опять же, с солнцезащитным фактором.

Еще как вариант: на мягкую щеточку (можно старую зубную) нанести капельку масла - подсолнечного, виноградного, и слегка постукивая, помассируйте губы. Это и от лишних отшелушенных клеток избавит, и губы напитает.

Важно: если вы занимаетесь зимними видами спорта, то должны наносить солнцезащитный крем повторно каждые два часа.

Не забывайте зимой усиленно заботиться о чувствительной коже век и губФото: GLOBAL LOOK PRESS

Снимайте макияж правильно

Косметологи не устают напоминать, как важно снимать макияж по вечерам. Ночью кожа наиболее активно впитывает различные питательные вещества. Но если кожа не очищена, она не сможет как следует восстановиться.

Самое худшее, что вы можете использовать для умывания - это мыло или лосьоны на спирту. Если у вас ну очень жирная кожа, купите мицеллярную воду с салициловой кислотой (что уж поделать), но старайтесь ее использовать не каждый день.

В остальных случаях - "умывалки", пенки и так далее без содержания спирта. Для очень сухой кожи (не путайте с обезвоженной!) - молочко. Кстати, не забывайте, что после молочка, эмульсии и мицеллярки лицо нужно ополаскивать водой (если иное не указано в инструкции к вашему средству).

А для снятия макияжа с глаз используйте средства с содержанием масел.

Снятие макияжа должно быть бережным: не используйте губки или щетки, уберите подальше до весны электрические щетки-пилинги, только ватные тампоны и пальцы, все!

На уже очищенную кожу можно нанести питательную сыворотку, а поверх нее регенерирующий ночной крем.

Время для косметических процедур

Зима – идеальное время для регенерации кожи и для косметических процедур, к которым летом косметологи прибегать не советуют. Среди них такие как удаление различных кожных наростов, родинок и пигментных пятен, расширеных капиляров, волосков.

Также дерматологи рекомендуют косметический массаж с последующим нанесением питательных и увлажняющих масок, массаж тела, посещение сауны, фотоомоложение, микродермабразию, химический пилинг.

"Продержаться" до весны в тонусе помогут также процедуры по активному лифтингу, курс минеральных масок на основе водорослей, а также увлажняющих с коллагеном - они дают интенсивное увлажнение.

Пейте воду или чай

И еще несколько полезных советов.

* По крайне мере за час перед выходом из дома не мойте и не ополаскивайте лицо водой;

* Используйте щадящее молочко для кожи или мицеллярную воду;

* Соблюдайте питьевой режим, коже требуется больше воды, чтобы она не стала жесткой и шелушащейся. Отдавайте предпочтение воде или травяным чаям без сахара;

* Избегайте употребления алкоголя. А также кофе и чая в больших количествах (исключение - зеленый и травяной чаи).

* Не забывайте о защите кожи в горах. Возьмите с собой защитные кремы с высоким UV-фактором. Не стоит недооценивать зимнее солнце. Женщины, столкнувшиеся с таким неприятным явлением как пигментные пятна, и вовсе не должны расставаться с солнцезащитными кремами. Остальным же будет достаточно крема с UV фактором 15-20. Если же вы отправляетесь в Альпы, стоит предпочесть крем с фактором 50+.

* Мнение о том, что тональный крем забивает поры, осталось в прошлом. Правильный выбор в данном случае – вопрос не только эстетический. Тональный крем непременно должен содержать UV-фильтр. При выборе руководствуйтесь и типом вашей кожи, для каждой – жирной, сухой, смешанной, проблемной – существует подходящий тональный крем. Он будет не только защищать кожу, но и способствовать решению присущих ей проблем.

* Мнение о том, что тональный крем забивает поры, осталось в прошлом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

* Необходимо и соблюдение питьевого режима. Зимой жажда не мучает нас так часто, как летом, поэтому мы часто забываем о питье, что грубейшая ошибка.

* Вредит коже и недостаток сна, длительное нахождение в сильно отапливаемых, непроветриваемых и прокуреных помещениях. А вот пребывание на свежем воздухе для кожи очень даже полезно!

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