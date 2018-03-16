Честного человека можно узнать по трехэтажному мату, а врунов в соцсетях выдают местоимения

СЕГОДНЯ 01:55 2018-03-16T01:55:16+03:00

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Принято считать, что матерная брань является проявлением агрессии, неуважения и возмутительной чертой антиобщественного поведения. Однако международная группа ученых из Голландии, США, Великобритании и Гонконга пришла к лестному для матерщинников выводу. Они установили, что пристрастие к сквернословию является признаком... повышенной честности человека.

Понимая, что за столь неожиданное открытие в приличном обществе могут и «послать куда подальше», ученые мужи перепроверили свои выводы с помощью разных исследовательских методик.

В ходе первого эксперимента изучалась фокус-группа из 307 человек. Испытание шло в два этапа. Сначала волонтерам предлагалось без лишних стеснений составить список бранных выражений, которые они используют в повседневной жизни (ученые логично предположили, что чем больше ядреный словарный запас, тем чаще человек пускает его в дело). А затем протестировали добровольцев на детекторе лжи, чтобы определить, кто из них склонен к вранью. Выяснилось, что самые виртуозные матерщинники являются и образцом безупречной честности. При этом в анкетах они, как правило указывали, что ругаются «по матушке» не для того, чтобы кого-то обидеть, а чтобы выразить то, что «в душе накипело».

ЛЖЕЦА В «ФЕЙСБУКЕ» ВЫДАЮТ МЕСТОИМЕНИЯ

Другая группа ученых делала более тонкую работу. Они анализировали посты 73 789 пользователей «Фейсбука». Дело в том, что существует целый ряд грамматических конструкций и стилистических оборотов, которые указывают, что человек, который питает к ним слабость, склонен прибрехнуть. Например, лжецы стараются избегать местоимений 1-го лица (я, меня). Это связано с тем, что вруны стараются сохранить дистанцию между собой и небылицами, которые они сочиняют. В свою очередь, честного человека можно вычислить благодаря частому использованию уточняющих слов: «за исключением», «кроме», «но», «вместе с тем», «без». Они используются в рассказе, чтобы отделить зерна от плевел, одно событие от другого. Но лжецу не надо ничего уточнять - он врет напропалую, поэтому эти слова у него из лексики исчезают. Кроме того, «хлестаковы» часто употребляют слова выражающих негативные чувства: например, «встревожен», «обеспокоен», «взволнован». Это объясняется внутренним эмоциональным состоянием вруна, поскольку ложь связана с беспокойством и чувством вины.

На основе этой методики составлены компьютерные лингвистические программы, которые с вероятностью в 80 процентов в состоянии отличить лживый пост в «Фейсбуке» от правдивого. Далее оставалось только подсчитать частоту употребления пользователями забористых слов, чтобы снова прийти к тому же выводу: сквернословы и богохульники обманывают реже, чем сторонники внешних приличий.

КАКИМИ ЕЩЕ СЛОВАМИ РУБИТЬ ПРАВДУ-МАТКУ?

- Действительно, существует связь между употреблением нецензурной лексики и искренностью, - считает доктор филологических наук Анатолий Баранов, зав. отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка им. Виноградова РАН. - Например, в советскую эпоху бранные слова часто использовались среди культурных людей, как маркер истинности. Дело в том, что вся высокая лексика в те времена настолько активно использовалась в целях пропаганды, что от таких слова, как «честь», «совесть», «долг», «правда» - людей уже коробило. Поэтому нередко в речи образованных людей нецензурная лексика функционировала как знак искренности: я говорю правду, я не лукавлю.

Однако, настаивает ученый, надо различать фоновое и фигурное употребление мата. Фоновое употребление – это когда матом разговаривают, заменяя им нормальные слова русского языка. Это признак убогости мышления, неумения выражать свои мысли. А фигурное употребление мата указывает на то, что человек владеет всеми оттенками русской речи и в нужных ситуациях использует наиболее подходящую лексику. Например, когда интеллигентная женщина в час ночи поднимается к соседям сверху и говорит: «Ребята, ... вашу мать, выключите, наконец музыку!» это свидетельствует о том, что ее коммуникативное намерение совершенно искренно, а просьба неотложна.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Если на просьбу назвать первую рифму, которая вам приходит в голову при слове «Европа», вы отвечаете - «Пенелопа!», то вы неискренний и двуличный человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Забористая ругань помогает осваивать космос

Этот эксперимент ученые проводили в 60-х годах прошлого века в ходе подготовки к первому полету на Марс (в итоге он не состоялся). Несколько экипажей по много недель проводили в динамическом имитаторе межпланетного корабля - он представлял собой квартиру-центрифугу диаметром 20 метров.

- Из-за постоянного укачивания и «укручивания» испытуемые находились в состоянии тяжелейшего непрерывного стресса, - рассказывал участник эксперимента врач-психолог доктор наук Леонид Китев-Смык. - Это состояние сопровождалось мучительной тошнотой, рвотой, головными болями, депрессией. Как им помочь? Существовал ряд исследований, который показывал, что эндорфин - «гормон радости» и обезболивающее вещество - выбрасывается в кровь под воздействием трех эмоций: гнева, смеха и сексуального возбуждения. Все эти три компонента присутствуют в матерной брани и шутках (они часто носят неприличный скабрезный характер). Мы решили специально провоцировать у некоторых экипажей создание «матерной атмосферы», но старались, чтобы это был юморной мат, а не агрессивный. В результате в «матерных» экипажах выраженность негативных симптомов оказалась меньше, чем в «благопристойных».

Аналогичный эксперимент проводился и в травматологическом отделении Института имени Н.В.Склифосовского. Переломы и раны значительно быстрее заживали в палатах, где врачи просили пациентов почаще материться.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Брань досталась нам от язычников

Некоторое время назад была популярна гипотеза, согласно которой матерные слова достались нам в наследство от татаро-монгол. Однако сейчас большинство лингвистов придерживается другой точки зрения. Скорее всего, нецензурная лексика – это наследие языческих культов, которые исповедовали наши предки славяне. В частности, культа плодородия, потому что наши бранные слова связаны прежде всего с половой сферой. Три главных корня, от которых произошло большинство нецензурных слов нашего языка, имеют самое что ни на есть праславянское происхождение. Тюркские корни здесь и близко не просматриваются.

У наших предков-язычников эти слова отнюдь не считались похабными. Они использовались в заклинаниях, магических обрядах. Когда Русь приняла христианство, новая религия принялась бороться со всеми проявлениями религии старой. Постепенно языческая обрядовая лексика, стала запретной. Возникло культурное табу и нецензурные слова, которыми мы сейчас пользуемся вовсе не в магических целях.