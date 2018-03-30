Спортивная магия: Труп летучей мыши и еще несколько способов приманить удачу

СЕГОДНЯ 01:47 2018-03-30T01:47:26+03:00

Все смеялись над трениками венгерского вратаря Кирая, а он сделал на них хороший бизнес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Недавно в матче финала молодежного Кубка Африки по футболу между командами Сенегала и Замбии один из игроков попытался применить черную магию. На 58-й минуте, проигрывая 0:2, сенегальский футболист вытащил из гетр дохлую летучую мышь и кинул ее в ворота соперников. Таким образом игрок хотел привлечь на свою сторону добрых духов и переломить ход матча.

Это обычная история для Африки. На любой матч сборные этого континента вместе с футболистами везут целые команды колдунов. Пару лет назад Гана на полном серьезе обвиняла Экваториальную Гвинею, что та зарыла у чужих ворот куриные кости и только так добилась победы. А перед чемпионатом мира-2014 шаман из Ганы грозился вывести из строя Криштиану Роналду и для этой цели отловил четырех собак и добыл где-то таинственный «порошок с неба».

Но в ХХI веке не только в джунглях Африки режут животных, чтобы задобрить футбольных богов. Европейский футбол тоже полон суеверий и слегка двинутых на приметах и гороскопах игроков и тренеров. Готовьтесь, скоро они приедут в Россию на чемпионат мира-2018.

Трусы наизнанку

«В сумке Джилардино всегда лежала пара старых вонючих бутс. Древние, потрепанные, уродливые, с шатающимися шипами... Но он обращался с ними как с сокровищем и держал в безупречной чистоте. Он доводил бутсы до блеска, иногда даже разговаривал с ними...

- Почему, Джила? В них больше дырок, чем в куске сыра.

- Потому что в них я забил кучу голов. Если я возьму их на тренировку, они передадут флюиды моим новым бутсам.

- Какие флюиды?

- Волшебные».

(Отрывок из книги легенды итальянского футбола Андреа Пирло.)

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Если вы незаметно проникнете в футбольную раздевалку и тайно понаблюдаете за игроками, то выйдете с полным ощущением, что все они чокнутые фетишисты. Любимые носки могут быть протерты до черноты космических дыр, но именно они будут любовно извлечены из сумки. Щитки у знаменитого защитника «Челси» и сборной Англии Джона Терри могут быть разбиты в хлам, но именно их он будет натягивать под гетры. Адриан Муту - тот самый румын, которого когда-то дисквалифицировали за кокаин и который остался должен Роману Абрамовичу 17 млн. евро, - на матчи надевал одни и те же плавки, но обязательно наизнанку. Впрочем, его загубленная карьера - лучшее доказательство, что трусы - не главное.

Зубные щетки, монетки в гетрах, тренерские пиджаки и галстуки, полотенце, заткнутое в сетку ворот... Все это важные амулеты, которые должны принести удачу. Анатолий Тимощук, когда был лидером «Шахтера» и «Зенита», под капитанскую повязку на рукаве надевал еще одну - она была из сборной Германии и когда-то принадлежала Лотару Маттеусу. Теперь этот кусочек материи лежит в сейфе банка.

А вы помните на Евро-2016 вратаря сборной Венгрии Габора Кирая? Того самого, что выходил на поле в серых штанах с обвислыми коленками? Нет, он не стянул их из гардероба своего дедушки. Просто давным-давно в его первом клубе «Халадаш» Габору выдали две пары штанов: в черных он решил тренироваться, в серых - выходить на игры. И в первом же мачте примета сработала. Треники, конечно, с годами менялись, но цвет и модель сохранились через десятилетия и не подвели. Так что в свои 40 лет Кирай - главная звезда своей сборной, а его штаны теперь не только легенда футбола, но и название модели спортивной формы.

Подкинул сопернику дохлую мышь? Получи желтую карточку!Фото: YouTube

Советы звезд

«Иногда можно наблюдать, как некоторые игроки проявляют качества, свойственные своему знаку. В любом случае 11 Львов или Дев на поле не смогут нормально взаимодействовать. Хорошая смесь обеспечивает гармонию и взаимопонимание».

(Из интервью экс-тренера «Спартака» Мурата Якина.)

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Как тренеры выбирают состав команды на игру? Думаете, они ночами сидят за схемами, просматривают видео с матчами и изучают соперника? Если бы так просто... Некоторые из специалистов даже с мировым именем подбирают футболистов по гороскопу.

Как-то главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прямо спросили, правда ли, что он при определении состава советуется со звездами, и не с теми, что у него в команде, а с теми, что на небе. «Да, я проверяю гороскопы новичков, - спокойно ответил один из самых харизматичных тренеров мира. - Потому что личности и характеристики похожи. Вот вы какого знака зодиака? Близнецы? Значит, вы агрессивны, изменчивы, напористы. Главное качество, которое я ищу в игроках? Смелость».

С помощью карт звездного неба выбирал игроков и бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек. За ним и прозвище закрепилось соответствующее - Звездочет.

Овца на заклание

«Наш массажист взял нож и перерезал горло барану. Потом вратари взяли его кровь и обмазывали ею штанги ворот. Затем этого барана варили, и был обед».

(Из интервью российского тренера Андрея Чернышова.)

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Иногда в футбольных целях животные становятся трупами прямо на поле. Карагандинский «Шахтер» перед матчем Лиги чемпионов с «Селтиком» принес в жертву барана. От следов крови на поле суровые шотландские сердца дрогнули, и в УЕФА понеслась жалоба на жестокое обращение с животным. Но на самом деле парнокопытные регулярно лишаются жизни в угоду футболу.

За плохие результаты сборной Ирака овца заплатила жизнью.Фото: twitter.com

В 2008 году футболисты сборной Египта, чтобы привлечь фортуну, огромным тесаком отрубили голову корове. А совсем недавно игроки команды Ирака, чтобы прервать серию неудач, зарезали овцу, хотя логичнее было бы уволить тренера. Но знаете, как ни странно, помогло: сборная Таиланда была обыграна - 4:0.

КСТАТИ

Колдовство не сработало

Затея сенегальца с летучей мышью на Кубке Африки провалилась. Вратарь сборной Замбии заметил подброшенный трупик, между игроками началась потасовка, и дохлое животное ударом ноги было выбито за пределы поля... Но вы только представьте: после перерыва между таймами прошло 13 минут. То есть как минимум четверть часа этот парень таскал в своих носках труп летучей мыши! Он шел с ним в атаку, возвращался в оборону, вступал в единоборства, а обернутая кожаными крыльями тушка холодила его ногу. И все для того, чтобы в самый ответственный момент достать ее и кинуть в чужие ворота. Это же какое ощущение важности миссии должно быть! Какая вера, что именно это принесет победу!

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Иногда приметы полезны

- Тревога у спортсменов возникает от чувства неуверенности в себе, от состояния неопределенности и непредсказуемости, - считает спортивный психолог Вадим Гущин. - Приметы, традиции и талисманы помогают спортсменам справиться с неопределенностью, упорядочивают ситуацию.

Бутылочки у Надаля должны быть повернуты этикетками к полю. Однажды его соперник специально сбил их, но Рафа только рассмеялся.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Над этим в советские времена смеялись, а иногда и боролись. И зря. Хорошие спортсмены или психологи, с которыми они работают, иногда специально создают эти приметы. Например, известный теннисист Рафаэль Надаль перед каждым матчем в определенном порядке выстраивает бутылочки с напитками. Так он делает обстановку вокруг себя привычной и понятной.

Но любое лекарство может быть ядом. Например, порвалась любимая майка спортсмена, и это может его надломить. Так что спортивные психологи не только создают позитивные приметы, но стараются избавлять спортсменов от негативных.