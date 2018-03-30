Аляску продали за сумму, равную тратам царя на двор за год

СЕГОДНЯ 01:40 2018-03-30T01:42:11+03:00

Госсекретарь США Уильям Сьюард (второй слева) держит в руках карту Северной Америки, предлагая посланнику России в Вашингтоне барону Эдуарду Стеклю (третий справа) соглашаться на условия продажи Аляски. Emanuel Leutze

Разбираем основные мифы о том, как Русская Америка перестала быть нашей

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30 марта 1867 года Россия лишилась десятой части своей территории. Вашингтону были проданы наши владения в Северной Америке – то, что сейчас составляет штат Аляска. О том событии военный обозреватель «КП» побеседовал с историком Сергеем Брезкуном, много лет изучавшим вопрос, который и сегодня интересует миллионы россиян.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ЕКАТЕРИНА?

- Сергей Тарасович, до сих пор даже среди специалистов-историков нет устоявшейся точки зрения о том, при каких обстоятельствах Аляска оказалась в составе США...

- Да, вокруг этого вопроса по сей день хватает мифов. Поют, например, что «землицу-Алясочку» продала Екатерина. Но Екатерина, её сын Павел и внук Александр I Русскую Америку укрепляли. А продана она была при Александре II. Есть исследователи, которые уверяют, что эти земли России не очень-то были нужны.

- Авторы некоторых материалов заявляют, что сделка была России выгодна.

- Честные и патриотично настроенные русские люди преступностью сделки были оскорблены до крайности…

- Пишут, что деньги, вырученные за «продажу Аляски» были нужны русской казне для рассчетов за займы, сделанные в ходе «освобождения крестьян».

- Мысль о продаже возникла лет за десять до «освобождения»… Да ведь и само утверждение о том, что 30 марта 1867 года была продана Аляска, исторически неверно! И пора об этом сказать.

За 7 миллионов долларов была продана не Аляска, а именно Русская Америка. Это огромная материковая зона до почти 140-го меридиана с полуостровами Аляска и Кенайским. Сюда же приплюсуем остров Кадьяк, важнейшие Алеутские острова, группу островов Прибылова, остров Кунивак, остров св. Матвея, остров св. Лаврентия, острова Тринити (Троицы). Это протяжённая береговая зона между 60° и 55° северной широты, и, наконец, стратегически уникальный архипелаг Александра… Имея более 1000 островов, в том числе – остров Баранова со столицей Русской Америки - Ново-Архангельском, этот архипелаг вытянулся вдоль северо-западного берега Американского континента как эскадра непотопляемых авианосцев.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ПЕТРА

- У истоков Русской Америки стояли Пётр Великий и Екатерина Великая?

- В конце 1722 года геодезист Евреинов в Казани лично представил Петру сводную карту Сибири, Камчатки и Курильских островов. Затем была 1-я экспедиция Беринга, задуманная тоже Петром. А между 1-ой и 2-ой экспедициями Беринга – 23 июля 1732 года от берегов Камчатки отошёл бот «Святой Гавриил». За четыре года до этого на нём плавал сам Беринг. Теперь плаванием руководил геодезист Гвоздёв, а штурманом был Иван Фёдоров. На борту – 39 человек. 21 августа 1732 года «Гавриил» подошёл к северо-западным берегам Америки. Русский приоритет признавали даже в Лондоне, и капитан Кук в своём северном плавании пользовался русскими картами (частично – подаренными нами, частично – выкраденными).

Уже в начале царствования Екатерины, в 1764 года, императрица получила доклад об открытии «неизвестных мест и нового промысла» в «Бобровом» (то есть – Беринговом) море. Так начались новые русские походы и экспедиции к алеутам и на Аляску…

- После Петра и Екатерины Россия закреплялась на Аляске...

- 9 июля 1799 года император Павел издал указ Правительствующему сенату о создании «под Высочайшим нашим покровительством» Российско-Американской компании - РАК. Ее порой сравнивают с Ост-Индской и Вест-Индской компаниями. Среди выдающихся действующих лиц истории Русской Америки – императоры и государственные деятели граф Мордвинов и граф Румянцев, адмирал-путешественник Фердинанд Врангель и екатерининский прапорщик Шмалёв…

Русская Америка – это служилые люди Камчатки, уходившие на Алеуты, питерские и сибирские купцы 1-й гильдии, православные монахи-миссионеры, командиры и штурманы российского флота и тысячи «крутых» русских мужиков .

- С Русской Америкой связаны и все русские «кругосветки» первой половины позапрошлого века...

- Начиная с плавания Крузенштерна и Лисянского! В этих походах закалялись все стоящие русские моряки.

К началу 20-х годов XIX-го века Берингово море стало внутренним русским морем – оба его берега, и азиатский, и американский, были нашими, как и все острова в нём, и ограждающая его гряда Алеутских островов. Да и Курилы мы осваивали – раньше японцев... А также имели свою передовую базу в Калифорнии – Форт-Росс...

Подобный разворот российских перспектив на Тихом океане был костью во многих прожорливых глотках, и против Русской Америки началась многолетняя диверсия, которая закончилась в 1867 году продажей наших американских владений (Форт-Росс, будущее золотое Эльдорадо, был продан двумя десятилетиями раньше).

ЧТО ЗАДУМЫВАЛ СТАЛИН?

- А мы могли сохранить и развить Русскую Америку?

- Вообше-то Россия не совсем утратили на неё права в период сделки. США не выполнили вовремя условия выплаты суммы в 7,2 миллионов долларов – ничтожной даже по тем временам суммы! Недаром Сталин после войны распорядился передать документы по Русской Америке из архива Академии наук в архив МИД СССР. Может, он задумывался о возращении Аляски? А сегодня янки пытаются претендовать даже на русский остров Врангеля! История Русской Америки – это почти три века интереснейших событий, считая от Ермака... Судьбы народов, держав, монархов, государственных деятелей переплелись в ней с яркими личными судьбами множества простых людей.

- Некоторые историки США упорно ставят под сомнение изначальные права России на Аляску...

- Права россиян на владение пространством Северо-Западной Америки были давними и прочными. Приведу начало записки Российско-американской компании от 23 декабря 1816 (4 января 1817) года:

«Хотя Россия до начала 18-го столетия и не имела флотов, но ее народ, решительный и отважный, на малых судах учинил многие и важные открытия. Русские еще в 17-м столетии обошли Ледовитым морем весь Чукотский нос.

Государственный архив вмещает в себя сведения и доказательства, что так же давно северо-западная часть Америки…всему свету дотоле неизвестная, сведана была россиянами, и нога их первая была на материке, так почти и на всех островах, начиная от Берингова пролива до реки Колумбии по 46 градус северной широты.

Известные свету российские государственные географические экспедиции в 1728, 1733, 1740, 1741, 1764 и 1785 гг. открыли и описали все тамошние места и, найдя оные не занятыми никакою европейскою нациею, сделали принадлежностью России. Гербы ее, там воздвигнутые, флаги развеваемые по заведенным укреплениям и оседлостям, насажденная греческая религия, ею исповедуемая, учрежденные училища, благотворительные и экономические заведения свидетельствуют, что от той черты и ниже к полюсу все пространство северо-западной Америки с ее островами суть достояние России».

КТО ПРЕДЛОЖИЛ ПРОДАТЬ?

- Во многих материалах об освоении Русской Америки часто мелькает фамилия исследователя Григория Шелихова...

- В 1784 году Григорий Шелихов заложил на острове Кадьяк первое постоянное русское поселение на американской земле, начал обучать местных ремёслам и земледелию... А через два года его люди ставят крепости на острове Афогнак у юго-восточных берегов Аляски и на полуострове Кенай. В 1789 году по приказу Шелихова границы Русской Америки обозначили 15-ю номерными металлическими знаками – мощными литыми досками с надписью «Земля Российского владения», зарытыми в приметных местах... Секретные описания мест закладки хранились в петербургском архиве Российско-американской компании. Какие-то доски позже из земли вырыли, а какие-то и сейчас там лежат – из русского металла в бывшей земле российского владения. Шелихова в Русской Америке сменил Александр Баранов. Это он поставил в архипелаге Александра на острове Баранова столицу российских американских владений Ново-Архангельск, названный в честь родных мест Баранова.

Пик господдержки пришёлся на царствование Александра I, который Указом от 4 сентября 1821 г. установил внутренний статус Берингова моря и прибрежной зоны Русской Америки. Даже во времена Николая I импульс развития не был утерян. Например, в 1848 г. Ново-Архангельская верфь спустила на воду шхуну «Тунгус», чуть позднее – пароходы «Николай I» и «Баранов» В 1859 г. там был заложен корпус нового парохода. Американцы тогда занимались в тех местах лишь хищничеством в русских водах.

- Как возникла мысль о продаже Русской Америки?

- Выдвинул её брат Александра II, великий князь Константин. И выдвинул не позднее 1857 года. В письме канцлеру Горчакову Константин – «по совместительству» генерал-адмирал российского флота, оправдывал «свою» идею «стеснённым положением государственных финансов». Это было ложью.

В мае 1860 года в Русскую Америку направляются два ревизора с широкими полномочиями. От министерства финансов – действительный статский советник Костливцев, от морского министерства – капитан-лейтенант Головин.

Осенью 1861 года они вернулись . Особый интерес сегодня представляет отчёт Головина от 20-го октября 1861 года. Он, в частности, писал:

«…Общественное мнение России до сих пор негодует за уступку нашей бывшей фактории в Калифорнии, особенно с тех пор, как рядом с селением Росс открылись золотые прииски. А при преобразованиях, которые предполагаются для наших колоний, легко может случиться, что люди предприимчивые, принявшись за дело толково и с энергией, откроют и в колониях наших богатства, о существовании которых теперь и не подозревают». Тут русский моряк попал в точку – с конца XIX века на Юконе начался бурный рост золотопромышленности…

Прозорливыми были и слова Головина:

«Что до упрочения дружественных отношений России с Соединёнными Штатами, то можно сказать положительно, что сочувствие к нам американцев будет проявляться, пока оно их ни к чему не обязывает или пока это для них выгодно; жертвовать же своими интересами… американцы не будут».

- Ну и что было с отчетом Головина?

- Отчёт лёг на стол генерал-адмиралу Константину Романову. Извлечения из отчёта были опубликованы в «Морском сборнике», «острую» часть из публикации исключили. А ведь отчёт капитан-лейтенанта Головина убедительно обосновывал необходимость не продажи, а укрепления Русской Америки.

- Как готовилась продажа Русской Америки?

- Махинации вокруг идеи продажи развивались и в Санкт-Петребурге, и в Вашингтоне. Причем, - при активном участии российского посланника в США Стекля . И особое совещание 16 декабря 1866 года с участием императора и его брата решило Русскую Америку продать – на основании якобы бесперспективности Российско-американской компании.

Молодой сотрудник Азиатского департамента МИДа Фёдор Остен-Сакен узнал об этом от начальника – заместителя департамента Энгельгардта. В тот же вечер Остен-Сакен подготовил записку:

«По первому доводу: …Из бесполезности Компании…можно ли выводить заключение о бесполезности самой земли, которою она заведовала….

По второму доводу: Положение наших американских колоний в мире политических отношений может быть названо особенно выгодным… Едва ли основательно опасаться захвата наших Колоний другой державой.

По третьему доводу: Несколько миллионов или даже десятков миллионов рублей едва ли имеют государственное значение в империи, имеющей около полумиллиарда ежегодного дохода и расхода, и более чем полтора миллиарда долгу...».

Остен-Сакен делал очевидный вывод: «Через продажу наших американских колоний сложившееся исторически распределение североамериканского материка между тремя великими державами будет нарушено... Ныне благотворное для нас равновесие в северо-западном углу Америки... будет разрушено безвозвратно». В конце он писал, что «… Нынешнее поколение имеет святую обязанность сохранить для будущих поколений каждый клочок земли, лежащей на берегу Океана, имеющего всемирное значение».

- Что было дальше?

- Газета издателя «Отечественных записок» Краевского «Голос» возмущалась:

«Сегодня слухи продают русские американские колонии; кто же поручится, что завтра не начнут те же самые слухи продавать Крым, Закавказье, Остзейские губернии? За охотниками дело не станет... Какой громадной ошибкой и нерасчётливостью была продажа нашей колонии Росс на берегу золотоносной Калифорнии; позволительно ли повторить теперь подобную ошибку? И неужели чувство народного самолюбия так мало заслуживает внимания, чтобы им можно было пожертвовать за какие-нибудь 5-6 миллионов долларов? Неужели трудами Шелихова, Баранова, Хлебникова и других самоотверженных для России людей должны воспользоваться иностранцы?»

Чек на 7,2 млн. долларов на покупку Аляски. Фото: www.wikimedia.org

ЦЕНА ВОПРОСА

- Какой, на ваш взгляд, была реальная цена Аляски в то время?

- Курс доллара тогда составлял 1 рубль 60 копеек золотом. Итого, Русскую Америку царь продал за 11 миллионов 520 тысяч рублей. А в том году, когда великий князь Константин впервые предложил этот выгодный семейный гешефт, то есть в 1857-м, бюджет Министерства Императорского Двора (балы, парады, лакеи, приёмы, обеды, выезды и прочая, и прочая) был определён в 11 миллионов 653 тысячи 600 рублей. Через десять лет, когда «недоходные владения» сбыли с рук, лично царский бюджет составил 10 миллионов 933 тысячи 500 рублей. Доходы госбюджета России в том же году составили почти 439 миллионов рублей. То есть, сделка увеличила доходы бюджета всего на 2,5% в одном единственном году!

- А как вы оцениваете те выгоды для США от покупки Аляски?

- Янки за 7 с небольшим миллионов долларов обеспечили себе перспективы тихоокеанского могущества за счёт добровольной геополитической кастрации России. Даже слабой Мексике – за Новую Мексику, Верхнюю Калифорнию и Техас – американцы заплатили в 1848 году по договору Гуаделупе-Идальго 15 миллионов долларов (тогда более дорогих, чем в 1867 году).

Могущественная Англия по вздорному делу крейсера-капера «Алабама» выплатила Штатам в 1872 году 15,5 миллиона долларов. Специальный арбитражный суд в Женеве вынес тогда решение в пользу США, и это решение стало основой Вашингтонских правил нейтралитета (впоследствии напропалую нарушаемых самими янки).

А тут за неслыханное национальное унижение великая Россия получила 7 миллионов, да и то – с нарушением оговорённых в договоре сроков! Зато влиятельный вашингтонский адвокат, бывший министр финансов Р.Дж.Уокер в июле 1868 году назвал покупку Русской Америки «величайшим актом» администрации Джонсона-Сьюарда. Он писал госсекретарю Сьюарду:

«Театром наших величайших триумфов призван стать Тихий океан, где у нас скоро не будет ни одного грозного европейского соперника. Конечным итогом станет политический и коммерческий контроль над миром».

Так сдача своих русских владений фактически поставила Александра и Константина на уровень величайших государственных преступников в русской истории XIX века.

- Существует еще одна версия. О том, что американцы ловко перехитрили Россию, вынудив ее продать Аляску...

- Лучший ответ на него в словах того же Сьюарда, чьё имя сегодня густо присутствует на карте штата Аляска. Он ещё во время Крымской войны заявил в Сент-Поле (штат Миннесота) следующее:

«Обращая взор к Северо-Западу, я вижу русского, который озабочен строительством гаваней, поселений и укреплений на оконечности этого континента как аванпостов Санкт-Петербурга, и я могу сказать: “Продолжай и строй свои аванпосты вдоль всего побережья вплоть даже до Ледовитого океана – они тем не менее станут аванпостами моей собственной страны – монументами цивилизации Соединённых Штатов на Северо-Западе”...».

Екатерина Великая называла Россию «Вселенной». Увы, для её преемников Россия стала всего лишь доходным «поместьем», которое можно пустить «с молотка».

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