СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-06T18:03:08+03:00

«КП» узнала о самых надежных и безопасных доказанных наукой способах, как заставить мозг работать, повысить настроение, работоспособность, и какой отдых для наших нервных клеток самый лучший [видео]

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ЖДАТЬ ЛИ ВОЛШЕБНУЮ ТАБЛЕТКУ

- Волшебной таблетки, которую можно выпить и тут же, как показывают в научно-фантастических фильмах, выучить новый язык, освоить фортепиано или написать книгу — сегодня, конечно, не существует, и вряд ли она появится, - улыбается кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории фундаментальной и прикладной нейробиологии Центра наркологии и психиатрии им. Сербского, врач-психиатр Анна Морозова. - Если вы хотите «прокачать» свой мозг, улучшить память, настроение, повысить работоспособность, то придется потрудиться самим.

Хотя, кое-какую поддержку можно получить благодаря определенным природным веществам, радует эксперт. Как заставить мозг работать - о доказанных наукой способах взбодрить его без вреда для здоровья эксперт рассказала в программе «Охотники за мифами» на радио «КП» (fm.kp.ru).

РАДОСТЬ ВЗАЙМЫ

- Анна, большинство жителей крупных городов сегодня жалуются на проблемы с памятью и концентрацией внимания, будучи в расцвете сил. Для старческого слабоумия и серьезных лекарств рановато, в то же время модная тема сейчас — препараты-ноотропы, вроде бы улучшающие работу мозга. Они правда работают?

- Если говорить о более-менее здоровом человеке младше 60 — 65 лет, то улучшение памяти и когнитивных (то есть мыслительных) способностей в случае приема известных на сегодня препаратов-ноотропов однозначно не доказано. То есть нет результатов масштабных научных исследований, которые бы четко подтвердили: да, ноотропы ощутимо улучшают работу мозга здоровых людей.

Что касается эмоциональной сферы, то известно немало препаратов-психостимуляторов, которые повышают настроение, дают оптимизм, у человека вроде бы появляется много сил, чтобы что-то делать (хотя, именно когнитивный подъем при этом на самом деле невысокий). Но как врач-психиатр хочу предупредить: если у вас нет медицинских показаний, то есть явных нарушений, когда объективно требуются такие препараты (например, при депрессии), то получать радость и вдохновение вы будете в кредит. То есть, как только перестанете принимать таблетки, мозгу придется адаптироваться, что его ничего не подпитывает извне. Понадобится восстанавливать собственную выработку нейромедиаторов — гормонов радости, удовлетворения и т.д. При этом рецепторы, привыкшие к повышенным дозам таких гормонов, первое время будут слабо воспринимать их естественное количество, и человека будет мучить чувство апатии, тоски, подавленности и прочие депрессивноподобные проявления.

5 правил для сохранения ясности умаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

НА РАБОТЕ ПЕЙТЕ КОФЕ И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

- В то же время есть природные вещества, которые в разумных количествах безопасно стимулируют работу нашего мозга — улучшают концентрацию внимания и повышают работоспособность, - продолжает эксперт. - По сути это натуральные ноотропы, которые действуют хоть и кратковременно, зато их можно принимать регулярно без вреда для организма (если, конечно, нет индивидуальных противопоказаний по состоянию здоровья).

Итак, мыслительную работу нашего мозга доказанно улучшают:

- чай, особенно зеленый — благодаря содержанию теанина (или L-теанина) – аминокислоты, которая способна улучшать концентрацию внимания;

- кофе — за счет действия кофеина, также способного стимулировать внимание, тем самым увеличивая работоспособность;

- родиола розовая — в исследованиях доказано, что входящие в состав этого лекарственного растения вещества салидрозид, розавин и розарин оказывают стимулирующее действие на центральную нервную систему;

- куркумин — это природный краситель, содержащийся в корнях растения куркумы, встречается в виде приправы карри; одно из проявлений его биологической активности - легкое антидепрессивное действие.

Мыслительную деятельность улучшает чайФото: Евгения ГУСЕВА

ВАЖНО

От позитива до раздражительности один шаг

- Все эти вещества позитивно влияют на работу мозга, улучшают концентрацию внимания, мотивацию, в целом повышают работоспособность, но подходящие дозы нужно определять индивидуально, - подчеркивает врач-психиатр Анна Морозова. - Если переборщить — скажем, выпить в течение дня не две чашки кофе, оптимальные именно для вас, а три, то вместо концентрации внимания можно получить перевозбуждение и раздражительность, что только навредит работе и общению в целом. Так что подбирайте «свою» дозу опытным путем, ориентируясь на собственное состояние и ощущения, единой нормы для всех не существует. В этом плане, как заставить мозг работать, подскажет ваш собственный организм.

МОЗГ И СОЛНЦЕ

- Когда у нас шли затяжные дожди и не хватало солнца — а впереди осень, и так будет снова — появились разговоры, что нашу страну накрывает волна «летне-осенней депрессии». Это преувеличение или действительно оправданно и нужно что-то предпринимать, чтобы поддержать мозг в непогоду?

- Если человек психически абсолютно здоров, то его мозг гибко адаптируется к самым разным изменениям погоды, причин переживать нет. Но многие из нас живут в условиях постоянных стрессов, перегрузок и из-за этого воспринимают колебания погоды слишком эмоционально, возможно состояние угнетенности. С другой стороны, известно, что при недостатке солнечного света в организме может возникать дефицит витамина Д, который необходим для обеспечения нормальной передачи нервных импульсов в головном мозге. При нехватке этого витамина повышается склонность к депрессии.

СОВЕТ

Если у вас нет возможности отправиться на солнечные курорты, приходится работать с раннего утра до позднего вечера, видя солнце лишь за окном, то налегайте на продукты, содержащие полезные для мозга витамин Д, а также витамины группы В и кислоты Омега-3, - советует эксперт. Источники таких ценных веществ — жирная морская рыба (палтус, сельдь, скумбрия, сайра), зеленые овощи, бобовые (фасоль, горох, соевые бобы), авокадо, шпинат.

КСТАТИ

Ближе к осени и зиме, когда сокращается световой день, у нас в организме снижается синтез серотонина, который часто называют «гормоном радости», рассказывает Анна Морозова. Из-за этого у людей, особенно ослабленных стрессами и переутомлением, могут наступать сезонные депрессивноподобные состояния — тоска, апатия, подавленность, вялость. Один из самых простых и безопасных способов справиться с такими неприятностями — светотерапия. «Пациент находится рядом со специальным источником белого света, сеанс длится от 15 до 45 минут, - поясняет врач, - свет попадает на сетчатку глаза, и запускаются механизмы, нормализующие синтез серотонина. В итоге человек начинает лучше себя чувствовать».

КАК НЕ ОТУПЕТЬ В ОТПУСКЕ

- Анна, посоветуйте: какой отдых для мозга самый лучший?

- Для мозга отдых это смена деятельности. Если человек работает-работает и ощущает: «мозги устали» - то лучше всего сменить деятельность на другую — например, заняться каким-то хобби: рисованием, разгадыванием кроссвордов, испробовать новый кулинарный рецепт. Это гораздо лучше, чем просто лежать и ничего не делать. Так же и в отпуске: даже если вы выбрали вариант чисто пляжного отдыха, старайтесь хоть чуть-чуть тренировать мозги, чтобы держать их в тонусе: читайте, понемногу учите иностранный язык — заодно сразу попрактикуетесь в общении с местным населением.

Даже на отдыхе желательно давать мозгу работуФото: Евгения ГУСЕВА

А вот что касается постоянного потока информации, новостей — по ТВ и в Интернете, то наш эксперт, врач-психиатр, рекомендует устраивать паузы и время от времени по возможности полностью отключаться, хотя бы ненадолго. Дело в том, что непрерывное поступление большого количества информации приводит к стрессу. «Наш мозг эволюционно устроен так, что при получении информации автоматически начинается работа по приему решений, - поясняет Анна Морозова. - И постоянный поток запросов — независимо от того, позитивная информация или негативная — ведет к перегрузке, стрессу, а неконтролируемый стресс приводит к различным расстройствам тревожно-депрессивного спектра. Считается, что именно это является одним из объяснений увеличения заболеваемости депрессиями у современных людей».

Словом, то, что по-модному называют «цифровым детоксом», а попросту временным отключением всех гаджетов, в отпуске или на выходных вам точно не повредит.

ИТОГО

5 шагов для улучшения работы мозга

1. Ешьте «правильные» продукты, самые полезные для мозга — содержащие кислоты омега-3, витамины Д и группы В (см. в тексте).

2. Старайтесь поддерживать более-менее постоянный режим сна и бодрствования. Желательно ложиться и вставать в выходные хотя бы не более чем на полтора — два часа позже, чем в будни. Мозг привыкает к определенному режиму и лучше всего работает, когда этот график не нарушается, поясняют эксперты.

3. Физнагрузки обязательны! Они не только улучшают кровообращение во всем теле и в мозге. Исследования показали, что разумные физнагрузки повышают синтез так называемого мозгового нейротрофического фактора — он защищает наш мозг от стрессовых воздействий, улучшается состояние всех видов памяти, а также повышается концентрация внимания.

4. Обучайтесь новым навыкам. Самым эффективным считается изучение иностранных языков: доказано, что это снижает риск болезни Альцгеймера.

5. Стремитесь избавиться от вредных привычек: отказаться от курения, которое ведет к воспалению стенок кровеносных сосудов, в том числе в головном мозге, и не злоупотреблять алкоголем. Относительно безопасными (при отсутствии противопоказаний) по рекомендациям Международной ассоциации специалистов в области наркологии считаются до двух бокалов красного сухого вина в день для мужчин и не более одного бокала для женщин несколько раз в неделю.

Сочные новости.