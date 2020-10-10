Космонавта Леонова отправили на самом деле на Луну, а гуманоид Алешенька был Машенькой

В состав экипажа «Аполлона -20» входил летчик-космонавт СССР Алексей Леонов. Фото: Валентин ЧЕРЕДИНЦЕВ/TASS

«Аполлон-20» привез инопланетную Мону Лизу

По официальной и общеизвестной версии, пилотируемые экспедиции на Луну закончились в декабре 1972 года. И после того, как ее покинули Юджин Сернан и Харрисон Шмитт - члены экипажа «Аполлона-17», люди там больше не появлялись. Десятилетиями это казалось очевидным. Пока в 2007 году не появились сенсационные документальные кадры...

На них - космический корабль пришельцев, обнаруженный на Луне, и сами пришельцы, найденные внутри корабля мертвыми. Из сопровождающей информации следовало, что корабль пришельцев - эдакая огромная сигара - был замечен на одном из фото лунной поверхности. В августе 1976 года НАСА снарядила к «сигаре» секретную экспедицию - «Аполлон-20».

Кадр видео НАСА показывает кратер на Луне, где в 1976 году якобы был обнаружен корабль пришельцев. На самом деле Алексей Леонов никогда там не бывал. Фото: NASA

Какая тут связь с нашей страной? Самая прямая: полет был совместный советско-американский. В состав экипажа «Аполлона -20» входил летчик-космонавт СССР Алексей Леонов. Его сопровождали американские астронавты Уильям Рутледж и Мариета Снайдер.

Леонов и Рутледж высадились на Луну, добрались до инопланетного корабля и проникли внутрь. Снайдер оставалась на орбите в командном модуле. Снимал Рутледж. Он и рассказывал о том, что видел.

Вот самая суть повествования. Длина корабля - более 3 тысяч метров, возраст 1,5 миллиарда лет. Леонов и Рутледж добрались до рубки и нашли там останки пилотов - мужчины и женщины. Тело мужчины сильно разложилось, а женщина сохранилась хорошо. Как решили посетители, сохранности способствовала тонкая пленка, которой было покрыто тело.

Женщина лежала в рубке голой. Гениталии, грудь, кожа, волосы выглядели вполне человекоподобно. За исключением пальцев, которых было по 6 на каждой руке и ноге. К пальцам на руках и к лицу тянулись кабели и какие-то рычаги. Рост женщины составлял 165 сантиметров. Ее назвали Моной Лизой и доставили на Землю. Вместе с головой мужчины. Где сейчас инопланетяне, неизвестно.

Мумия инопланетянки Моны Лизы, якобы доставленная на Землю с Луны, - не что иное, как фейк. Фото: YouTube

Вслед за фильмом появилось интервью этого самого Уильяма Рутледжа, проживающего ныне в Африке. Он подтвердил, мол, так дело и было. А на вопрос, что же Алексей Архипович Леонов про «Аполлон-20» молчит, ответил, что его, наверное, никто не спрашивал. Если спросить Леонова неожиданно, то он признается. Но если он уже знает, что кадры существуют, то будет все отрицать.

Правда: я уж было собрался звонить Алексею Архиповичу, давнему другу «Комсомольской правды», чтобы застать его врасплох, как советовал Рутледж. Но тут появилось признание французского художника Терри Спета, который заявил, что от имени Рутледжа выступал он. То есть история про «Аполлон-20» и инопланетную Мону Лизу - это фейк, выдумка, которую он сочинил. И кадры якобы с Луны и из корабля пришельцев тоже его - француз выкладывал их сериями на YouTube, сообщая, что они переведены в видеоформат с оригинальной 16-миллиметровой пленки.

В подтверждение признания Спет продемонстрировал свою книгу Apollo 20 la mission inconnue: Memoires du Commandant de la mission William Rutledge, в которой выдуманная история представлена полностью. Жанр - квазидокументальная фантастика а-ля Дэн Браун.

- Хотелось привлечь внимание людей к тайнам космоса, - сказал в свое оправдание француз.

Итог: увы, не летал Алексей Архипович на Луну, на инопланетян не глядел.

Телекинез Нинель Кулагиной - феномен или афера?

Нинель Кулагина гремела в 60 - 70-е годы прошлого века. Многим она знакома по сенсационным документальным фильмам, которые тогда снимали. Кадры действительно завораживали: женщина силой мысли крутила стрелку компаса, двигала по столу различные предметы, демонстрируя так называемый телекинез. Тем самым убеждала окружающих, что люди способны на большее, чем это принято считать.

Благодаря Кулагиной и среди серьезных ученых нашлись энтузиасты, которые стали верить в то, что сверхъестественные способности существуют. Начали искать их источники.

Вот выдержка из одного заключения, составленного по результатам экспериментов в Институте радиотехники и электроники АН СССР: «Из ладони у нее выпрыскивается мелкими капельками гистамин, возможно, через потовые железы. Выпрыскиваясь, он образует заряженный аэрозоль, что и объясняет все наблюдаемые эффекты...»

Нинель Кулагина уверяла, что может с помощью телекинеза передвигать любые предметы. Фото: YouTube

Правда: в феномене Кулагиной неплохо разобрался артист оригинального жанра Юрий Горный, сотрудничавший со знаменитой комиссией по лженауке. Вот что он писал: «Во всех своих трюках Кулагина применяла сильные магниты и тонкие нити, незаметные для наблюдателя. Иногда делала это изощренно. Например, просила спички накрыть стаканом, а они все равно двигались, изменяя направление, которое она задавала. В спички предварительно загонялись тонкие стальные иглы, на которые осуществлялось воздействие с помощью магнитов, расположенных у нее в обуви и в области живота».

Если верить скептикам, то магнитами - мощными и компактными самарий-кобальтовыми - Кулагину снабжал муж-инженер.

Один из главных скептиков, член-корреспондент РАН Алексей Иваницкий, наблюдал, как Кулагина двигает по столу колпачок шариковой ручки. Долго не мог понять, в чем секрет. Пока на кинопленке не увидел, что женщина сдвигает колпачок чем-то тонким - похожим на волос с узелками. Оказалось, что это капроновая нить, закрепленная на животе. Несколько таких приспособлений нашли у Нинель, когда ее обследовали в психиатрической клинике.

С другой стороны... В одном из экспериментов Кулагина разделила сырые яйца, вылитые в воду, на белки и желтки. В другом засветила фотопленку, помещенную в закрытый футляр.

Итог: в каких-то опытах Кулагина мухлевала - уж очень многие ее уличали. Но объяснены далеко не все «шарлатанские трюки» Нинель Сергеевны, ветерана Великой Отечественной войны, кстати. Что оставляет поле для сомнений. А вдруг дело не только в магнитиках, иголочках и ниточках?

Роботы-пришельцы из деревни Конанцево

События, которые развернулись 6 июня 1989 года в Вологодской области, стали самыми знаменательными в истории отечественной уфологии. Во-первых, о них сообщило ТАСС - Телеграфное агентство Советского Союза, что было невероятно для того времени. Суть информации сводилась к следующему: в деревне Конанцево, расположенной недалеко от города Харовска, приземлилась целая эскадрилья неопознанных летающих объектов. Очевидцы - местные школьники.

За ТАСС потянулись газеты - от «Правды» до «Социалистической индустрии», в которой я тогда работал. На место событий выехала экспедиционная группа АН СССР. Был там и тогдашний председатель секции по изучению аномальных явлений Всесоюзного астрономо-геодезического общества (ВАГО) Анатолий Листратов. Он и рассказал мне, что удалось разведать.

Началась история с харовской районной газеты «Призыв». Именно туда прибежали возбужденные школьники - ученики 3-го и 5-го классов, которые стали очевидцами сверхъестественных событий. Дети заметили в небе светящуюся точку, которая за несколько секунд увеличилась в размерах, опустилась и превратилась в яркий шар диаметром около 4 метров. Шар коснулся небольшого пригорка, скатился с него и остановился в кустах у реки.

Далее шар раскрылся, и из него появилась фигура, похожая на человека без головы. «Тело» - плоское. Черные «ноги», «туловище» - короткое и чуть светлее, верх желтый, мерцающий, на уровне «груди» - яркий светящийся диск. «Руки» длинные - гораздо ниже «колен». Таким увидели пришельца наблюдатели.

Фигура двинулась к околице, переставляя «ноги» и при этом не сгибая их, дошла до столба с трансформатором и там остановилась. Шар в этот момент уже растворился в воздухе - потемнел и исчез. Но прибыл другой - с таким же существом, которое исчезло, пройдя всего несколько метров.

За полчаса у деревни Конанцево приземлились четыре одинаковых шара, которые выпустили четверых одинаковых «людей в черном». А потом все исчезли - и шары, и «люди».

Правда: ученые исключили мистификацию и массовую галлюцинацию - НЛО видели не только школьники. Военные с радиолокаторами в тот день ничего сверхъестественного не заметили. Но рассказали, что регулярно наблюдают на экранах странные следы. Накануне «Харовского визита» НЛО наблюдал замдиректора местной школы Василий Прудников: светящийся «гриб» стоял у дороги - ножка около двух метров высотой, шляпка - чуть больше. На ней - раструбы.

Разумных объяснений случившемуся не было и нет. Чертовщина какая-то! Но она наводит на мысль: а вдруг пришельцы и в самом деле уже здесь?

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Чудеса высшей пробы

Есть еще несколько загадочных историй, известных на весь мир. По ним написаны книги, сняты документальные и даже художественные фильмы. К этим историям регулярно возвращается многочисленная пишущая и снимающая братия.

Тайна «Перевала Дятлова»

Вряд ли кто не слышал о «Перевале Дятлова» - трагедии, случившейся зимой в горах Северного Урала в далеком 1959 году. По необъяснимым причинам тогда погибли 9 студентов, отправившихся в поход, включая их руководителя Игоря Дятлова. Они зачем-то спешно вылезли из палатки, в которой ночевали, разрезав ее, разбрелись по склону горы. Одни развели костер, другие оборудовали настил из веток. Всех в итоге нашли мертвыми. Одеты погибшие были несуразно - на одних оказались вещи других.

Понять, что выгнало туристов из палатки и в итоге погубило, не удалось до сих пор. Версий десятки: от нападения инопланетян до испытания некоего секретного оружия...

Поиски правды продолжаются. «Комсомолка» принимает в них самое деятельное участие, раскрывая все новые и новые детали трагедии.

Окаменевшая Зоя

В новогоднюю ночь на 1 января 1956 года молодая жительница города Куйбышев Зоя Карнаухова, находясь в квартире по адресу улица Чкаловская, дом 84, взяла икону Святителя Николая и пошла с ней танцевать. Через некоторое время помещение, в котором были устроены танцы, озарил яркий свет, грянул гром. Танцующие попадали, а когда пришли в себя, то увидели, что Зоя застыла с иконой в руках.

Прибывшие врачи помощь оказать не смогли - иголки шприцев гнулись и не могли проткнуть затвердевшую кожу. Отодрать девушку от пола пытались милиционеры. Но она словно бы приросла к нему. Так, не шевелясь, и простояла сто дней. Место стояния было оцеплено, его осаждали толпы местных жителей, которым хотелось взглянуть на чудо.

Таков миф. Постепенно он оброс совсем уж невероятными слухами. Будто пробовали вырубить Зою из пола топором - вместе с досками. Но из досок брызгала кровь...

А в чем правда? Самарский краевед Валерий Ерофеев, который провел, пожалуй, самое полное расследование этой истории, пришел к выводу: ни Зои, ни ее стояния на самом деле не было. Просто в январе 1956 года невесть откуда появился слух о чудесным образом окаменевшей девушке. Мол, произошло чудо в доме зеленого цвета на улице Чкаловской. Толпа народа хлынула к дому, требуя показать «окаменевшую девку». Больше недели жильцы отбивались от любопытных. Но им никто не верил, а жаждавшая чуда толпа все росла. В конце концов все угомонились, но слух оброс «подробностями» и превратился в легенду.

Карлик не того пола

Фото жуткой 25-сантиметровой мумии, обнаруженной летом 1996 года на севере Челябинской области недалеко от города Кыштым в поселке Каолиновый, облетела, без преувеличения, весь мир. Кыштымский карлик - так официально окрестили существо. По самой увлекательной версии, существо это явилось с другой планеты. То есть было пришельцем-гуманоидом.

Алешенькой гуманоида назвала его «хозяйка» - слегка тронутая Тамара Просвирина. Она якобы нашла карлика на кладбище еще живым, принесла домой, кормила. А через несколько дней попала в психушку. Алешенька умер от голода.

В мире есть несколько похожих «мумий пришельцев». Но Алешенька - самый известный. Фото: Вадим ЧЕРНОБРОВ/«Космопоиск»

Трупик завернутого в тряпочку гуманоида обнаружил некто Владимир Нуртдинов, пробравшийся в квартиру Просвириной с преступными целями. Унес, спрятал в гараже с целью по случаю продать столь необычно выглядевшую мумию. Нутрудинова, подозреваемого в краже медного провода, задержал следователь Кыштымского ГОВД Владимир Бендлин. После этого мумия попала к нему. Бендлин организовал ее изучение, приняв за основу версию, что происхождение карлика внеземное. Постепенно история распространилась вместе с действительно шокирующими фото. Многие поверили, что Алешенька - инопланетянин.

Мумия в итоге пропала - ее увезли то ли уфологи, то ли сектанты. Вроде бы похоронили. А может быть, где-то прячут (журналисты «КП» пытаются найти тельце - см. kp.ru). Поэтому серьезно исследовать Алешеньку ныне не представляется возможным. А о результатах давнишних экспертиз уже мало кто вспоминает. Хотя медики, имевшие дело с уже изрядно иссушенной мумией, сделали вывод, что кыштымский карлик - это преждевременно родившийся - примерно на 24-й неделе беременности - человеческий младенец с многочисленными отклонениями в развитии.

В Институте общей генетики РАН провели анализ крови, пропитавшей тряпочку, в которую был завернут Алешенька. Из нее выделили человеческую ДНК, в которой оказались только женские Х-хромосомы. То есть принадлежала она не мальчику, а девочке, которую вполне можно было бы назвать Машенькой. В мире существуют еще несколько таких мумий - даже еще меньше, чем наша. Их тоже выдают за останки инопланетных существ. Но Алешенька-Машенька - все-таки самая известная.