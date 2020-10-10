Что означают подарки мужчины: духи, посуда, воздушные шары и деньги...

- Когда ты говорил, что подаришь на свадьбу жилье, я как-то по-другому это представляла… Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Духи

Мужчина, который покупает туалетную воду, обычно очень занят. У него совсем не было времени искать подарок, поэтому он пошел по самому простому пути: купил любимый парфюм своей половинки. Без обид: в конце концов это означает, что мужчина хорошо знает ее вкусы, что говорит о внимательности и заботе.

Воздушные шары

В душе он романтик и ждет того же от своей подруги. Даже если раньше за ним никто не замечал проявления нежных чувств, сейчас ему очень нужны любовь и что-то возвышенное. Он очень рассчитывает на понимание и поддержку. Даже если даме его подарок покажется глупым и детским, не стоит подавать виду. Иначе можно серьезно обидеть.

Деньги

Мужчина, преподносящий конвертик, или ленив, или очень боится разочаровать свою подругу. Поэтому предоставляет ей возможность купить подарок самой. Он прагматик и уверен: презент, выбранный своими руками, сделает женщину гораздо более счастливой, чем вещь, купленная невпопад.

Посуда, кухонная утварь, фартуки

Они лучше всяких слов скажут, что в отношениях главным является мужчина. Более того, такими подарками он ясно подчеркивает роль женщины в паре. Он - добытчик, его спутница - примерная домохозяйка. Но также этот презент может намекать на недостаток домашнего тепла и уюта.

Нижнее белье

Один из самых говорящих подарков. Если мужчина дарит нижнее белье женщине, с которой у него еще не сложились достаточно интимные отношения, это сигнал к тому, что он хочет познакомиться поближе. Кстати, если он точно угадал с размером, значит, его опыту общения с женщинами можно позавидовать. Если же такой презент вручает любимый человек - кажется, у кого-то в спальне стало скучновато. И надо немедленно разнообразить сексуальную жизнь.

Сувениры

Брелки, календарики, подставки для кружек обычно привозят в подарок коллегам. Кажется, к вам кавалер относится так же.

Бытовая техника

А вот это в отличие от кухонной утвари - хороший знак. Кавалер хочет облегчить труд женщины как домохозяйки. Если пара еще не живет вместе, такой подарок - намек на то, что пора бы уже съехаться.

Путешествие

Билет на выходные в Рим, неделя у моря, отель за городом - любой вариант означает, что он соскучился по отношениям, где вы одни, вместе, вы пара. Если мужчина и женщина знакомы недавно, он рассчитывает, что такая поездка еще больше сблизит, если знакомы давно - путешествие добавит перца в отношения.

Предметы для работы

Например, органайзер, компьютерные гаджеты, термокружки - этот человек прагматичен, расчетлив и не способен воспринимать вещи просто как атрибуты красоты. По его мнению, все, даже подарки, должно служить конкретным целям - чтобы было удобнее писать, быстрее согреться, взбодриться, ускорить работу. Если его половинка такой же прагматик, им будет хорошо вдвоем. Но с другой стороны, каждая женщина мечтает о заботе и внимании. А здесь - увы! - их маловато.

Что-то очень личное

CD-диск с в любимыми песнями, сувенир из места, где он и она были вдвоем, кольцо с драгоценным камнем, которое подходит по знаку зодиака, именная сумка, автомобиль любимого цвета (мечтать не вредно!) - ради такого подарка человеку пришлось чуть больше заморочиться. Этот мужчина считает спутницу своей половинкой и хочет, чтобы она чувствовала себя с ним счастливой.