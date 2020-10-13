Как сантехники и доярки становятся звездами кино

Актер победил в Игоре Костолевском инженера-строителя, к огромной радости зрителей, а особенно зрительниц, которые по-прежнему считают народного артиста России одним из самых красивых мужчин нашего кино. На фото - кадр из фильма «Звезда пленительного счастья». Фото: Кадр из фильма

Хотя за красивым фасадом скрываются свои пригорки-ручейки. И не сразу для всех зазвучали медные трубы. Многие народные любимцы прежде поработали в других профессиях, очень далеких от светской жизни.

ФИЗИКИ

Игорь Костолевский два года проводил испытания в НИИ кварцевой промышленности. После этого решил стать инженером-строителем и поступил в МИСИ (но инженерный вуз все-таки бросил и пошел в театральный).

Александр Филиппенко после окончания школы с золотой медалью поступил в Московский физтех (Физико-технический институт). Он окончил факультет молекулярной и химической физики по специальности «физика быстропротекающих процессов» - так в советское время шифровали теорию взрыва, пояснил нам актер. Прежде чем читать с эстрады Зощенко он работал старшим инженером в Институте геохимии Академии наук СССР, занимался изучением комплексов редкоземельных элементов методом электронного парамагнитного резонанса (уф, не выговоришь). А потом перешел в лирики - в актеры Театра на Таганке.

Секретный физик, а ныне народный артист России Александр Филиппенко в роли Азазелло из телесериала «Мастер и Маргарита». Фото: Кадр из фильма

- Вот так причудливо тасуется карточная колода, - резюмировал Филиппенко. - Это был серьезный шаг. Я должен был сделать выбор: либо уходить из Института геохимии, либо бросать сцену. В институте меня рекомендовали руководителем группы, а там была своя форма допуска к секретности. И я ушел из физиков, о чем никогда не жалел. Но Физтех прекрасно разработал мои мозговые серые клеточки, и до сих пор это помогает. Когда приходит какой-то проект, я сразу вижу: синтетический он, поролоновый, бадузан-пена или чистый чернозем, на котором проклюнется росточек и даст хорошие плоды. Этому меня научила физика.

ВРАЧИ, ПСИХОЛОГИ И... ОЗЕЛЕНИТЕЛИ

Александр Калягин после окончания медучилища по специальности «акушер», в течение двух лет работал фельдшером на «Скорой помощи» в 50-й больнице Тимирязевского района Москвы. И только потом окончил театральное училище и стал актером Театра на Таганке.

Даниил Спиваковский после школы собирался поступать на факультет психологии в МГУ (у него мама - психотерапевт, профессор МГУ, доктор наук). Но срезался на экзамене и устроился санитаром в психиатрическую больницу. Через год все-таки в МГУ поступил, но вскоре загремел в армию. Но когда вернулся к учебе, его поманила сцена. И он поступил в ГИТИС, где учился параллельно с психфаком. И сейчас в перерывах между съемками и игрой в театре Спиваковский иногда вспоминает о своем первом дипломе и проводит тренинги по психологии общения.

Ия Саввина променяла журналистику на сцену и стала народной артисткой СССР. На фото она в кинокомедии «Гараж». Фото: Кадр из фильма

Савелий Крамаров учился в Московском лесотехническом институте на факультете озеленения. И даже работал по специальности, которую сейчас красиво называют ландшафтным дизайнером. Кстати, этот же Лесотехнический вуз окончил и будущий олигарх Борис Березовский. Правда, с Крамаровым они не сидели за одной партой - не совпали ни по времени, ни по специальности. А решив стать актером, разослал свои фотографии по всем киностудиям страны. На одной заинтересовались парнем с оригинальной внешностью.

ЛИРИКИ

Актер Владимир Юматов («Исаев», «Мосгаз», «Паук», «Шакал» и многие другие сериалы) окончил философский факультет МГУ. Прикладная социология так захватила его в молодости, что он пошел в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию в Академии общественных наук на тему «Духовное общение в трудовых коллективах». Теперь понятно, почему он так духоподъемно играет в кино.

Бывший кузнец, народный артист РСФСР Алексей Петренко скончался 22 февраля, но остались его замечательные роли, например, Мокия Парменыча из «Жестокого романса». Фото: Кадр из фильма

Алла Демидова мечтала стать актрисой еще в школе. Но двери в театральный вуз для нее были закрыты: Демидова не выговаривала букву «ш», с такой дикцией ее не брали ни в один актерский институт. Поэтому она поступила на экономический факультет МГУ и после его окончания стала преподавать полит-экономию для студентов философского факультета. Уж что она рассказывала про базис и надстройку, сейчас и не вспомнить. Но в результате педагогической работы Демидова пришла к антимарксистским выводам, что «великие общественные сдвиги происходят не по экономическим или производственным, а по иррациональным причинам. И не зависят ни от материальных причин, ни от человеческой воли». Она занималась с логопедом и стала прекрасной актрисой.

Сергей Бодров-младший учился на истфаке МГУ, изучал живопись венецианского Возрождения. В студенческие годы уезжал в Италию, где подрабатывал спасателем на пляже. А на заработанные деньги путешествовал и знакомился с итальянским искусством. Первую большую роль он получил почти случайно: отправился с отцом, режиссером Сергеем Бодровым, в киноэкспедицию в Дагестан, собираясь быть просто полезным съемочной группе, а в результате сыграл одну из главных ролей в фильме «Кавказский пленник».

Ия Саввина окончила журфак МГУ и собиралась стать корреспондентом - игру на сцене Студенческого театра она считала лишь хобби. Но вместо этого стала «Дамой с собачкой» и ведущей актрисой МХАТа. Правда, очерки об Ульянове, Раневской, Орловой все же написала...

Народная артистка России Елена Яковлева начинала библиотекарем. На фото: в роли путаны из фильма «Интердевочка». Фото: Кадр из фильма

РАБОЧАЯ КОСТОЧКА

Алексей Петренко долго не мог поступить в театральный вуз. Чтобы не сидеть на шее у родителей, махал молотом в кузнице в Чернигове. Тем и зарабатывал на жизнь.

Андрей Соколов окончил курсы слесарей-сантехников и еще школьником шабашил. «Мы монтировали все водоснабжение, начиная от котельных и компенсаторов, заканчивая сантехникой. На первую зарплату я купил маме стиральную машинку», - рассказывает Соколов. После такой практики ему светил технический вуз, и он со второй попытки поступил в Московский авиационно-технологический институт. Во время учебы поехал на полгода строить БАМ. И только потом понял, что актерская профессия - это его путь, окончил Театральное училище им. Щукина и был приглашен в труппу «Ленкома».

Елена Яковлева после окончания школы устроилась библиотекарем в Харьковский государственный университет. Потом работала комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры. Зарабатывала деньги на поездку в Москву, где собиралась учиться на артистку.

Анна Ардова очень плохо училась в школе, родители говорили ей, что живет она без цели. После 9-го класса из школы ее выперли, и она поехала к тете в Волгоградскую область. Там на занятиях УПК (учебно-производственный комбинат) осваивала профессию доярки. «Сначала было страшно, а потом как оператор машинного доения доила 40 коров, причем после аппарата додаивала их руками», - вспоминает былое актриса. В театральный институт она поступила с пятого раза. К тому времени она уже поработала младшим экономистом, продавцом, гардеробщицей и вахтером.