Перед казнью царской семьи в Екатеринбурге расстреляли родственников Ленина

Доныне идут споры, где закончил свои дни последний государь России.

Император Николай II правил в России 23 года. И вот уже 26 лет у нас не могут разобраться, чьи же кости были найдены под Екатеринбургом. То и дело появляются сенсации, что в 1998-м в Петропавловской крепости похоронили вовсе не Романовых, а совершенно чужие останки. Сама же венценосная семья благополучно избежала расстрела и эмигрировала в Бразилию.

Часть популярных мифов опроверг в "Комсомолке" старший следователь-криминалист Следственного комитета РФ Владимир СОЛОВЬЕВ, четверть века отдавший делу по убийству царской семьи. Сегодня мы продолжаем разговор.

ЗАСПИРТОВАННАЯ ГОЛОВА

- Владимир Николаевич, после убийства Романовых пошла молва, будто голову Николая II чекисты отрубили. И главный уральский большевик Голощекин срочно отвез ее в Москву Ленину. Для доказательства, что приказ Кремля выполнен. Ленин якобы хранил эту голову в банке со спиртом. Когда вождь умер, Дзержинский, Куйбышев, Сталин вскрыли его сейф и обнаружили жуткий сосуд. Потом ОГПУ, мол, замуровало голову где-то в Кремлевской стене. По другой версии, ее сжег Троцкий на глазах видных большевиков и чекистов...

- Действительно, такие слухи ходили много лет, особенно за рубежом. Друг Григория Распутина, а потом его злейший враг иеромонах-расстрига Илиодор, ставший агентом ВЧК, якобы своими глазами видел царскую голову в некой тайной комнате в Кремле… Можно привести еще не одного «свидетеля», но все их «откровения» не больше, чем слухи. Еще генерал-лейтенант Михаил Дитерихс, один из руководителей комиссии по расследованию убийства Царской семьи при Колчаке, кстати, видный монархист, писал в своей книге: «ходят анекдоты, что якобы привезли голову царя и будут выставлять ее в синематографах". АНЕКДОТЫ! Уже в наше время в «желтой прессе» сообщали, что эту голову обнаружили и она находилась в списке предметов, находившихся в кабинете В. Ленина. Мы проверяли информацию.

- И что же?

- Байка. Как и заявления о том, что военный комиссар Урала Ф. Голощекин сразу после Ипатьевской трагедии в спецвагоне перевез отрезанные головы царя и всей семьи в Москву для кремлевских руководителей. Был проверен по архивным документам каждый шаг Голощекина с начала обороны Екатеринбурга. Он был на виду, как организатор борьбы с белым движением. Документально подтверждено: с начала июля 1918 года до 1919 года он не появлялся в Москве. От Екатеринбурга отступил к Перми, а после ее сдачи перебрался в Вятку. Одним из доказательств его непричастности к «транспортировке голов» служат материалы партийно-следственной комиссии, возглавляемой И. Сталиным и Ф. Дзержинским. Ее создали 1 января 1919 года ЦК ВКП(Б) и Совет Обороны для разбора причин Пермской катастрофы – панического отступления красных войск. Уже 13 января в столицу был направлен «Краткий предварительный отчет о ходе расследования причин сдачи Перми и особенно о мерах, намеченных комиссией для восстановления положения на участке 3-й армии». Там каждый день Голощекина был расписан по часам.

Генетики подтвердили принадлежность останков царской семье, а специалисты судебные медики дали категорическое заключение, что у императора и императрицы все шейные позвонки сохранились и на них нет никаких повреждений, которые хоть как-то могли свидетельствовать об отчленении голов.

СЕМЬ СЕМЕЙ-ДВОЙНИКОВ

- Однако ваш давний оппонент, профессор несуществующей «Российской Академии истории и палеонтологии» Вадим Винер утверждает, что Соловьев под Екатеринбургом нашел останки Филатовых, двойников Романовых. Цитирую: «У Николая Второго было семь семей двойников. Это тоже факт уже известный. Система двойников началась с Александра Первого. Когда в результате заговора был убит его отец император Павел Первый, он испугался, что люди Павла его забьют. Он дал команду подобрать себе трех двойников… У Александра Третьего двойники появились после знаменитого крушения поезда в Борках. У Николая Второго - после Кровавого воскресенья 1905 года. Причем, это были специально подобранные семьи. Только в последний момент очень узкий круг людей узнавал, по какому маршруту и в какой карете поедет Николай Второй. А так совершался одинаковый выезд всех трех карет. В какой из них сидел Николай Второй - неизвестно.»

- Видите, как красиво получается у фальшивых профессоров: «Семь семей двойников – факт уже известный». А где конкретные документы, свидетельства, как полагается у историков? Все мои попытки отыскать хоть какую-то информацию о «двойниках» окончились полным провалом. Нет таких исторических документов! Я помню, как сотрудники ФСБ делали фильм об организации охраны первых лиц государства и попросили меня помочь подготовить материалы об охране царской семьи. Их больше всего интересовали фотографии, где бы «двойники» изображали царя. Вместе со специалистами по идентификации личности пересмотрели все сохранившиеся фото. «Двойников» у царской семьи не было. Ни слова нет о них и в сохранившихся в полном объеме архивах императорского двора.

Владимир Соловьев первым официально начал расследовать убийство царской семьи. Фото: Личный архив

- Но версия-то популярная. Дескать, чекисты специально создали фальшивую могилу, чтобы замести кровавое злодеяние, пустить следователей по ложному следу.

- Да уж, версия об имитации захоронения царской семьи и ее свиты в районе Старой Коптяковской дороги в период 1918 - 1979 годов по указанию советского и партийного руководства СССР сейчас самая популярная среди оппонентов.

Напомню читателям «Комсомолки», что в 90-е годы прошлого века о захоронении в Поросёнковом логу часто говорили как о неизвестной могиле жертв советских репрессий. Сначала речь шла о девяти трупах, поскольку останки, принадлежащие Цесаревичу Алексею Николаевичу и Великой княжне Марии Николаевне, были найдены только в 2007 году.

Следствие внимательно проверяло эту версию. Мы изучили архивы ВЧК-ОГПУ-НКВД и КГБ. Установили, что с 1917 по 1991 год официальными органами расстрелы и захоронения жертв политических репрессий в этом районе, прилегающем к Верх-Исетску и Екатеринбургу, не проводились. Исключение составляло лишь захоронение царской семьи и слуг. По архивным материалам проверили данные о жертвах «белого» террора. Та же картина. Проверили архивы МВД об исполнении судебных приговоров и внесудебных решений властей с 1917 по 1991 годы. За тот же период искали факты криминальных убийств или пропажи без вести подобных групп людей. Ничего даже отдаленно похожего!

Также в архивах Свердловской области и Пермского края не были зафиксированы состоятельные семьи (отец, мать, три или четыре дочери и сын), расстрелянные или внезапно пропавшие в 1918 году. Это сейчас Екатеринбург – город-миллионник. Перед революцией в нем постоянно проживало около 55 тысяч человек. Все состоятельные семьи, в том числе дети, были на виду. Не могла такая семья пропасть без следа, уверяю вас.

В 2007 году были обнаружены «недостающие» захоронения цесаревича Алексея и великой княжны Марии и все 11 погибших по полу, возрасту, родственным связям и причинам смерти люди, захороненные в районе 184-го железнодорожного переезда, полностью совпали с членами царской семьи и слугами.

КРОВАВАЯ РУКА БЕРИИ

- И что же ваши оппоненты, Владимир Николаевич?

- Не мои, а правительственной комиссии, по решению которой в 1998 году царские останки были торжественно захоронены в Петропавловской крепости рядом с другими венценосными Романовыми. Когда аргументы о «случайной могиле» лопнули, оппонентам оставалось одно – утверждать, что власти сами создали «ложные» захоронения. Первой «ласточкой» был тот самый «псевдопрофессор» Винер. Продолжили ложь, увы, другие, куда более уважаемые лица. Церковный археолог Сергей Алексеевич Беляев, например, заявил: «В начале 20-х годов один из участников убийства семьи государя, некто Парамонов, рассказывал, что ради сокрытия истинного места ее захоронения они расстреляли и закопали поблизости купеческую семью – примерно того же состава по полу и возрасту». Эту информацию он сообщил и Святейшему Патриарху Алексию II.

Владимир Маяковский в январе 1928 -го приезжал в Свердловск. «Некто» Парамонов, председатель Свердловского окружного исполкома, показал гостю подлинное место захоронения Царской Семьи. Под впечатлением поездки тот написал стихотворение «Император»: «Здесь кедр / топором перетроган, / зарубки / под корень коры, / у корня, / под кедром, / дорога, / а в ней – / император зарыт».

Активный участник революционных событий 1918 года в Екатеринбурге А.И. Парамонов, вне всяких сомнений, точно знал, кого убили и зарыли посредине Старой Коптяковской дороги в июле 1918 года. Кстати, в своих воспоминаниях он никогда и нигде не писал и не говорил об упоминаемой церковным археологом С.А. Беляевым «купеческой семье» и «фальшивом захоронении». Маститый ученый сознательно дезинформировал общественность и Патриарха.

Ни в одном из исторических источников, мы проверяли, нет данных о создании «ложного захоронения» в 1918 году либо в ближайшие годы после занятия Екатеринбурга войсками «красных» в 1919 году. Так же безосновательны доводы украинского историка В. И. Корненко, «высосавшего из пальца» информацию, будто бы Юровский организовал расстрел «двойников» и захоронил их на Старой Коптяковской дороге.

- По мнению одного уважаемого историка-академика, фальшивую могилу создали уже после Отечественной войны.

- Знаю. Это Вениамин Васильевич Алексеев, академик РАН. Доктор исторических наук. Версия такая: в 1946 году по заданию Лаврентия Павловича Берии его заместитель по НКГБ СССР Богдан Кобулов организовал в районе Старой Коптяковской дороги захоронение, имитирующее царское.

Версия вызывает изумление.

Во-первых, в это время Л.П. Берия уже не руководил самым страшным репрессивным органом СССР. С 20 августа 45-го он целиком погрузился в «атомный проект». А в декабре официально покинул пост народного комиссара внутренних дел СССР

- Многие, возможно, удивятся, но с декабря 1945-го по 5 марта 1953 года, дня смерти Сталина, наркомом (министром) внутренних дел Советского Союза был Сергей Круглов, а не Берия.

- Во-вторых, еще в апреле 43-го Сталин вывел упоминаемый академиком НКГБ (наркомат госбезопасности) из НКВД Берии. Отдельное ведомство возглавил Меркулов. Его первый зам, генерал-лейтенант Кобулов, во время войны активно депортировавший «ненадежные» народы на Кавказе, уже 4 декабря 45-го покинул НКГБ. Стал начальником Главного управления советским имуществом за границей и прочно засел в Германии.

- Возможно, академик слегка спутал, кто был в тот момент начальником Кобулова, и дату создания «фальшивой могилы». Бывает. Но он же историк, наверняка на какие-то документы опирается.

- Я не раз встречался с В.В. Алексеевым. По словам академика, он слышал эту информацию от кого-то из сотрудников КГБ по Свердловской области. Якобы в 1948 году в Свердловске состоялось совещание местных чекистов. Там выступили участники расстрела царской семьи. Молодые сотрудники поделились с ними информацией, что они тоже «потрудились» на «царской ниве» и создали ложное захоронение царской семьи, чтобы ввести в заблуждение будущих поисковиков. Вениамин Васильевич не назвал ни одного имени из числа информаторов-чекистов, ни одного документа. Тщательные поиски в архивах КГБ, в том числе и по Свердловской области, ни к чему не привели. Ссылки академика на «секретность» и «недоступность» информации беспочвенны. Вел поиск бывший руководитель архива КГБ СССР, лучший знаток архивов ВЧК – КГБ полковник Владимир Константинович Виноградов.

Единственный источник, который мне удалось найти – легкомысленную, рассчитанную на простаков информацию об «имитации захоронения» в «желтой прессе» Екатеринбурга за 1991 года.

- Надежный источник!

- Пытаясь найти ответ на заявления некоторых ученых о «ложной» могиле, я внимательно изучил уголовные дела, которые велись в 30-40-е годы против уральских большевиков, принимавших участие в трагедии царской семьи, главных «врагов народа» Ф.И. Голощекина, А.Г. Белобородова, Г.И. Сафарова, Р.И. Берзина. Вдруг что-то там всплывет? Тоже никаких намеков на «ложную могилу».

МОНАРХИЮ ПОГУБИЛА …КОРЬ

- А еще пишут, что «фальшивую могилу» чекисты создали в годы застоя по приказу Юрия Андропова. И ловко навели на ее след известного советского сценариста, кинорежиссера Гелия Рябова. Именно он вместе с уральским геологом Александром Авдониным и обнаружили те останки.

- Извините, я устал опровергать все нелепые слухи. Но если они так распространены, то попытаемся рассмотреть версию об имитации «царской могилы», откровенно попахивающую шизофренией.

Конечно, всё это за гранью разумного, но рассмотрим некие «версии», которые выдвигают не очень знающие авторы. Послушаем их и предположим, что Ленин позвал Свердлова и предложил создать «ложную могилу». Или Сталин приказал Берии заняться такой фальсификацией. А, может быть, «дорогой Леонид Ильич» поручил это министру МВД Щелокову или главе КГБ Андропову. Сойдем с ума и предположим, что Горбачев, испугавшись английской королевы, пошел на эту авантюру. Нам безразлично, кто приказал, ведь некомпетентные люди в сотнях публикациях говорят нам, что фальшивая могила – факт установленный.

Антропологические исследования (а за прошедшие годы провели их множество) показывают, что по полу, возрасту, росту, пропорциям люди, захороненные в «екатеринбургском могильнике», полностью совпадали с подобными данными у царской семьи и слуг, расстрелянных в Ипатьевском доме. Выходит, перед казнью чекисты провели полное антропологическое исследование своих жертв. В подборе «двойников» должны были участвовать специалисты высочайшего класса. Это у «профессора» Винера всё просто. Дескать, до революции было 7 комплектов неких людей, как две капли воды похожих на Царскую Семью. Но, повторяю, все мои попытки отыскать хоть какую-то информацию о «двойниках» окончились полным провалом. А ведь были еще и слуги в Ипатьевском доме. На них уж точно «двойников» при жизни не заводили.

Уверяю вас, руководивший расстрелом чекист Юровский, в условиях дефицита времени (Белая армия подходила к городу!) не смог бы отыскать в 55-тысячном Екатеринбурге группу людей, по всем параметрам «дублирующую» царскую семью и слуг. Предположим, какую-то случайную семью все-таки убили в 1918-м, а в 1946 году заменили на более «подходящую».

- Каким образом?

- Предупреждаю еще раз – это глупость. В общественном сознании на Западе сложилось мнение, что членов царской семьи и слуг после расстрела сожгли. Всех бы удовлетворило обнаружение неких обожженных костей и никто не надеялся найти полное, хорошо сохранившееся захоронение. Но есть в мире неадекватные люди. Последуем за их логикой. Сталин, фантазируем, дал личное задание Берии. Лаврентий Палыч имел возможность создать любой грандиозный проект, не считаясь ни с деньгами, ни с людьми. Представим себе алгоритм действий всесильного злодея. Берия получает из архивов подробные антропологические данные Юровского на казненных Романовых и их слуг (опять же фантазируем, поскольку следы таких измерений не обнаружены). В «шарашке» собирают крупнейших антропологов, понимающих, как должен выглядеть череп Императора, его супруги, детей… По всему Советскому Союзу рассылают тайных агентов, которые дежурят в местах скопления народа, ходят по лагерям, школам, институтам, больницам и моргам, изучают антропологические коллекции. Цель – найти людей, как две капли похожих на жертв Ипатьевского дома. Их арестовывают, приводят в «шарашку», там ученые определяют степень схожести. Наиболее подходящих кандидатов расстреливают, хранят в холодильниках до того времени, когда соберут «полную коллекцию», а потом хоронят в фальшивой могиле.

Дети Николая II после болезни (слева направо): Анастасия, Ольга, Алексей, Мария, Татьяна. Март 1917 г. Фото: из архива эксперта Сергея Никитина

- При столь массовой чекистской «охоте за черепами» где-нибудь что-нибудь обязательно просочилось бы. И стало сенсацией в годы перестройки.

- Опустим эту «неувязку». Самое слабое место – сами черепа. Я был знаком с академиком РАН Валерием Павловичем Алексеевым, выдающимся русским антропологом, историком и археологом, специалистом в области исторической антропологии и географии человеческих рас. Он рассказывал мне как о необыкновенном событии, что в поле зрения антропологов попали два черепа людей, живших в разные столетия и на значительном расстоянии друг от друга. Черепа, удивительно похожие друг на друга. Если в практике академика-антрополога такой случай имел место единственный раз в жизни, то представляете, как сложно было агентам Берии найти не просто похожего на Царя человека, но и людей, похожих на членов Семьи и слуг! Не надо забывать, что в то время не могли учесть данные генетики, в сталинские времена на официальном уровне считавшейся «продажной девкой империализма».

- А вы почему уверены, что найденные вами черепа правильные, романовские?

- В дни февральской революции Николай Второй был в Ставке в Могилеве. На всероссийском хозяйстве оставил супругу. Но в царском дворце вспыхнула эпидемия кори. Заболели все дети. Корь осложнилась воспалением легких. Государыне было уже не до России. Ходила даже шутка, что если бы не корь, Февральская революция не свершилась бы и Романовы сохранили трон. Когда девочки выздоровели, у них стали клоками выпадать волосы. Их наголо побрили. И они сфотографировались анфас и с затылка. Цесаревич, чтобы поддержать сестер, тоже постригся. На этих фото они все пятеро. Снимки высококачественные, хорошо видны обводы голов, поэтому перепутать формы черепов царевен было совершенно невозможно.

Я уж не говорю про многочисленные генетические экспертизы, подтвердившие подлинность останков. Но оставим в стороне ДНК. Даже если бы в 1918 или 1946 годах чекистам удалось создать фальшивую могилу с трупами «двойников», остается самый главный вопрос – кому и зачем нужна была эта «имитация»?

- Следы заметали!

- После колчаковского следователя Соколова до экспедиции Авдонина-Рябова в 1979 году ни один православный человек не искал «царскую» могилу! А если бы и нашел, то, не зная содержания «записки Юровского» и других документов из спецхранов, обнаруженных нашей следственной группой (это отдельная большая история), никогда бы не догадался, кто был зарыт на Старой Коптяковской дороге. Считалось истиной в последней инстанции утверждение следователя Соколова о полном сожжении останков в районе Ганиной Ямы.

Меня всегда удивляла логика людей, легкомысленно заявлявших о создании «ложной могилы» как об установленном историческом факте.

УБИЛИ КУЗЕНА ИЛЬИЧА

- Владимир Николаевич, а кто отдал приказ уральским чекистам казнить Романовых? Заокеанский банкир Шифф, финансировавший революцию? Могущественные лидеры некой тайной секты, устроившие ритуальную казнь самодержца? Ленин? Свердлов? Троцкий?

- Президиум Верховного суда РФ в 2008 году дал такой ответ: решение о расстреле царской семьи вынес Уралоблсовет. Решение было коллегиальным.

- Какой-то Уралоблсовет? Самого Царя? Что за самоуправство?

- Это при Сталине все приказы отдавал Кремль и на местах брали под козырек. А в 18-м году Советская власть только утверждалась. Местные власти очень часто проявляли самоуправство. Сами себе хозяева. Вы знаете, что в том же Екатеринбурге в январе 18-го красноармейцы после допроса у будущего цареубийцы Якова Юровского, якобы при попытке к бегству, застрелили двоюродного брата Ленина Виктора Ардашева? Эти люди прекрасно знали, что убивают близкого родственника вождя мирового пролетариата. Летом 1918 года там же арестовали и готовили к расстрелу большую семью другого двоюродного брата Ленина нотариуса Ардашева. Вождь отправил в Екатеринбург телеграмму: "Прошу расследовать и сообщить мне причины обыска и ареста Ардашевых. Предсовнаркома Ленин". После этой телеграммы Ардашевы смогли выехать из Екатеринбурга и спастись. Кроме племянника Ильича Григория Ардашева, которого в июле 1918 года собственноручно застрелил цареубийца Ермаков.

Куда важнее не то, кто отдавал приказ о казни Романовых, а что случилось потом.

- И что же?

- Председатель Уралоблсовета Белобородов отправил в Кремль Ленину и Свердлову секретную телеграмму об убийстве царя. «Семью постигла та же участь, официально она погибнет при эвакуации». Так началась первая фальсификация.

Кремль был напуган. Если расстрел Царя можно было хоть как-то оправдать «революционной ситуацией», да и никто о нем в России в ту пору не горевал, кроме самых отъявленных монархистов, то казнь детей и слуг не входила ни в какие рамки. Согласно декретам советской власти, лиц, не достигших 18 лет, нельзя было не только лишить жизни, но и держать под стражей. Какие обвинения можно было предъявить молоденьким царевнам или лицам из свиты? Расстрелять повара за то, что приготовил невкусный суп, а лакея за то, что вовремя не почистил обувь? В любом обществе расстрел этих людей вызвал бы негодование и негативно сказался бы на авторитете большевиков. Я не говорю уже о международной реакции. Царская Семья была тесно связана родственными узами с германским, английским, датским, греческим и другими королевскими дворами Европы. Подтвержденные данные о расстреле всех членов Царской Семьи грозили крушением власти большевиков, возобновлением военных действий с Германией. Единственный выход для Ленина, Свердлова - это дезинформация о том, что семья жива и переведена в «надежное место». В первые годы так и говорили - расстрелян только царь! Эта дезинформация и породила множество «чудом спасшихся из Ипатьевского дома» лже-Анастасий, Алексеев, Ольг, Марий, Татьян, версии о двойниках, фальшивых могилах…

228 ДЕТЕЙ РОМАНОВЫХ

- Википедия насчитала по миру аж 228 самозванных «ДЕТЕЙ РОМАНОВЫХ». Одних Алексеев – свыше 80… «Историк» Желенков, чья биография и научные труды покрыты мраком неизвестности, утверждает даже, что советский премьер Алексей Косыгин был на самом деле царевичем Алексеем. Ему, дескать, протежировал сам Сталин, двоюродный брат Николая Второго. Маразм, как говорится, крепчал.

- В начале двухтысячных была еще одна фантастическая история. Известный профессор-историк Сироткин, группа бывших высокопоставленных чекистов и комсомольцев пытались выдать за Анастасию умершую уже грузинку. Даже хотели организовать ее встречу с Путиным. Речь шла о получении царского золота в западных банках… Корреспонденты «Комсомолки» первыми разобрались, где «мёртвые души», а где живые и обнародовали информацию о том, что многочисленные заявления Правительству и Президенту делаются от лица давно умершей женщины.

- А как вы прокомментируете недавнюю сенсацию Александра Невзорова, что Николай Второй благополучно закончил дни свои в солнечной Бразилии?

- Спросите лучше у самого Невзорова. И попросите его предоставить хоть какие-то документы, подтверждающие сенсацию о «счастливом спасении» императора.

Я же могу сказать одно. Судя по многим антропологическим, генетическим и прочим исследованиям в российских и зарубежных лабораториях, Царская Семья и вся обслуга были действительно расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме. И тайно захоронены под Екатеринбургом на Старой Коптяковской дороге. Не спасся никто.

Эксперт-криминалист Сергей Никитин и реконструированные им головы царской семьи. Фото: Сергей СУББОТИН/РИА Новости

- Хорошо, Владимир Николаевич, Невзорова спрошу. Но и к вам вопрос имеется. Если, как вы говорите, есть все доказательства подлинности царских останков, почему Русская Православная Церковь их до сих пор не признала? Хотя и объявила Государя с Государыней святыми.

- Вопрос следует адресовать официальным представителям РПЦ. Сейчас и Следственный комитет, и Русская Православная Церковь серьёзнейшим образом, что называется «с нуля», перепроверяет всю информацию о гибели и захоронении царской семьи. Думаю, не стоит их торопить с ответом. Ответ будет объективным, обоснованным и исчерпывающим.

- А ваше скромное мнение, почему Церковь не признала останки царскими?

- В 1990-е годы на Церковь и общество обрушился шквал дезинформации о «екатеринбургских останках». Трудно было разобраться, где правда, а где ложь. Нет ничего удивительного в том, что Церковь вела себя осторожно. Не надо забывать, что в 1998 году, когда проходило захоронение останков в Петропавловской крепости, у РПЦ были сложные отношения с Русской Зарубежной Православной Церковью, имевшей свое мнение о гибели Романовых. Сейчас положение кардинально изменилось. Вопрос о признании или непризнании «екатеринбургских останков» уже «перезрел». Святейший патриарх Кирилл обратился в Правительство и Следственный комитет России с просьбой провести дополнительные полные и исчерпывающие исследования с участием представителей церковного сообщества. Осенью 2015 года была создана новая правительственная группа под началом Руководителя Аппарата Правительства вице-премьера Сергея Приходько. Одновременно Церковью создана своя комиссия под руководством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В церковной комиссии активно и плодотворно работает викарий Патриарха архимандрит Сретенского монастыря Тихон Шевкунов. Пока работа не закончена, вполне понятно, что результаты её деятельности не обнародуются. С осени 2015 года я не принимаю участие в расследовании. Мне известны те, кто занимается вопросами, связанными с гибелью царской семьи, как со стороны Следственного комитета России, так и со стороны Церкви. Это достойные, опытные и знающие люди. Думаю, что тем выводам, которые будут получены в будущем, можно полностью доверять. Очень надеюсь на то, что работа не затянется и в обозримом будущем в деле о «екатеринбургских останках» окончательно будет поставлена точка. И жителей России больше уже не будут тревожить сомнения.

ВОПРОС-РЕБРОМ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ГОСУДАРЬ СПАССЯ В БРАЗИЛИИ?

Звоню известному публицисту, телеведущему Александру НЕВЗОРОВУ.

- Здравствуйте, Александр Глебович! «Комсомолка» беспокоит. Вы заявили недавно по ТВ, что Николай Второй избежал расстрела, перекрасил усы, бороду и благополучно закончил свои дни в Бразилии. У вас есть документы на этот счет?

- Это одна из версий. Их существует множество. Версия расстрела - наиболее распиаренная, выгодная на данный момент. Я не занимаюсь конспирологией, не говорю, что я знаю, как это было. Бразилию употребил в качестве метафоры, некой теплой, уютной на тот момент, достаточно комфортной страны. Было бы предельно бесстыдно, глупо и некорректно на этом настаивать. Но вероятность того, что не было злодеяния, расстрела остается очень высокой, поскольку никаких останков на данный момент никто предъявить не может. Во всяком случае, они спорны. Японская генетическая экспертиза однозначно говорит, что никакого отношения к Романовым эти останки не имеют. Нет останков, нет трупов - нет преступления. Надо жить с сознанием того, что есть версия романтическая (назовем ее именем Поклонской) о царе-мученике. Более трезвая, о спасении в Латинской Америке, тоже имеет право на существование. Царебожникам, по идее, она должна греть сердце. Все закончилось хорошо.

(Мнение старшего следователя СК РФ В.Соловьева о генетической экспертизе японца Тацуо Нагаи 2001 года – в первой части расследования).

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