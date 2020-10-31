Четыре верных признака, что муж изменяет

Жены, подозревающие мужей в изменах, оказываются правы в 80 случаях из 100.
В австралийской компании Lipstick Investigations, которая более 20 лет «выводит на чистую воду» неверных супругов, обобщили накопленный опыт. И теперь уверяют: признаки измен универсальны. Теоретически они подходят, как мужчинам, так и женщинам. Но представители сильного пола демонстрируют эти признаки чаще и ярче. Поэтому распознать в них неверность проще.
Статитстика свидетельствует: почти все мужья-изменщики, встав на скользкую и порочную дорожку, начинают вести себя определенным образом. Как именно? Об этом рассказывает глава компании Дэвид Кинг (David King).
Признаки супружеской неверности могут показаться банальными. Но Дэвид настаивает: ничего вернее их, простите за каламбур, нет. Разве что произойдет уж совсем очевидное - жена застукает мужа с любовницей непосредственно в процессе измены.
1. Не такой, как прежде
Муж, который редко мылся, брился и душился, вдруг начинает это делать чаще — например, каждый день. Сама по себе тяга к чистоте и опрятности ничего — в смысле угрозы супружеской верности — не значит. Важна резкая перемена.
Дополняет картину одежда: муж начинает красиво и аккуратно одеваться. То ли, скотина, на кого нацелился, то ли уже изменяет.
Муж, внезапно ставший элегантным, подозрителен.
2. Какой-то он скрытный
На смартфон изменщика начинают приходить сообщения, которые могут показаться странными, а то и бессмысленными. В адресной книге появляется некий, допустим, Лёня или Натан или Василий — подозрительными мужскими именами изменщики обычно шифруют своих любовниц.
Пароль для входа в смартфон и короткие разговоры, когда жена рядом, с односложными ответами — тоже поводы заподозрить супруга в неверности.
Тайны изменщиков хранят смартфоны.
3. Муж часто злится и скандалит
Как правило, после интенсивного и страстного секса с любовницей мужчине не хочется интимно общаться с женой. Но ведь она может настаивать. В таких случаях изменщики устраивают небольшой скандальчик, после которого можно «обидеться» и тем самым отказаться от исполнения супружеского долга. Чем чаще подобные скандалы — особенно перед сном — тем обоснованнее подозрения в измене.
Кстати, и психологи полагают, что частые скандалы - это не случайно. Изменщики могут чувствовать за собой вину и от этого раздражаться, придираясь по пустякам.
После скандала, супружеский долг можно и не отдавать.
4. Буду поздно, не жди, ложись спать
Изменщику надо выкроить время на общение с любовницей. И не только на интимное. С ней сходить куда-то надо — в театр или хотя бы в кино. Поэтому изменщик ищет поводы уйти из дома, как правило, вечерами или по выходным. Ищет и находит — прикрывается совещаниями, встречами по работе, вплоть до деловых обедов, неожиданными командировками, сверхурочной работой. Или даже «начальник позвал в баню, посидим с одним мужиками, потолкуем, ты знаешь, я этого не люблю, но надо...»
Поведение подобного рода, вошедшее в норму, один из самых серьезных симптомов.
Изменщики ищут поводы уйти из дома - скажем, на совещение.
Дэвид подчеркивает: какой-нибудь один признак не должен вызывать сильное подозрение. Но все вместе ничего хорошего они не сулят.
Исключения бывают, но редко. По словам поднаторевшего в супружеских изменах исследователя, подозрения женщин оправдываются в 80 случаях из 100.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Зачем гадать изменяет или нет, когда есть умный матрас с системой распознавания любовников?
Смартрас, он же умный матрас (smarttress) - от слов смарт и матрас - так назвали свое изобретение новаторы из испанской фирмы Durmet. Это упруго-мягкое чудовище определяет, один ли человек на нем лежит или несколько. Например, двое. Что иной раз выглядит весьма подозрительно - допустим, в тех случаях, когда жена осталась одна дома, а муж ушел на работу. Или наоборот,.
Далее матрасу хватает ума, чтобы понять, насколько оправданы предварительные подозрения. Он анализирует характер движений, которые совершают лежащие. И распознает ритмичные, которые, как правило, сопутствуют прелюбодеянию. А нехарактерные движения - скажем, прыгающих на кровати детей, матрас в рассмотрение не берет.
Схема умного матраса с ультразвуковыми датчиками.
Матрас такой умный не сам по себе, а из-за вмонтированной внутрь «сигнализации» - под названием Lover Detection System (Система распознавания любовников). Работает система совместно с пружинами матраса и 24 ультразвуковыми датчиками, которые позволяют микрокомпьютеру создать динамичный 3D отпечаток взаимодействующих на поверхности матраса тел.
Lover Detection System посылает on-line картинку на смартфон заинтересованного пользователя. А он или она уже решают что делать: то ли бежать и ловить любовников на месте «преступления» - то есть, прямо на умном матрасе, то ли подшить компромат к делу для последующего уличения в супружеской измене в суде. Чтобы правильно поделить имущество.
Информацию о творящемся на матрасе матрас передает на смартфон.
Скрытно установленная Lover Detection System позволяет либо подтвердить подозрения из числа перечисленных Дэвидом Кингом, либо опровергнуть их ему же на зло.
Производство умных матрасов налажено. Ревнивцы не будут спать спокойно.