Ученые математически доказали невозможность бессмертия

Российский биохакер Сергей Фаге заявил, что намерен стать первым бессмертным существом на планете Земля

Перспектива жить вечно с недавних пор замаячила перед человечеством на горизонте. За последние 100 лет средняя продолжительность жизни людей увеличилась вдвое. Сегодняшний рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман, она провела на этом свете 122 года, 5 месяцев и 14 дней.

Однако, исследование ученых из университета Аризоны, похоже, ставит крест на идее превращении человека в Кощея Бессмертного. Старение и смерть являются математически неизбежными процессами, доказывают профессор Джоанна Масель и ее коллега Пол Нельсон, представляющие факультет экологии и эволюционной биологии Университета Аризоны. Их статья «Межклеточная конкуренция и неизбежность многоклеточного старения» была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

- Мы создали математическую модель конкуренции клеток в нашем организме, - объясняет Джоанна Масель. - Ведь перед каждой клеткой стоят противоположные задачи. С одной стороны, это собственное выживание, а с другой - поддержка всего организма, иначе клетка просто погибнет вместе со своим «хозяином». Конфликт между этими миссиями и является причиной старения и смерти.

Как работает этот механизм? Организм стареет, потому что в нем накапливается много «потрепанных жизнью» клеток, которые функционируют плохо. Например, если клетки ответственные за выработку красящего пигмента меланина, снижают свою работоспособность, то волосы человека начинает седеть. На первый взгляд, есть отличная идея, чтобы решить эту проблему: надо стимулировать естественный отбор среди клеток. Тогда выживать будут сильнейшие, а слабые и не приспособленные клетки отправятся на «свалку истории». Таким образом, организм очистится от «бракованных» клеток и омолодится. Однако математическая модель показала: повышение уровня конкуренции среди клеток приводит к тому, что наиболее агрессивные клетки начинают расти бесконтрольно и организм поражают раковые заболевания.

- Получается замкнутый круг! - говорит Пол Нельсон. - Если вы избавляетесь от плохо функционирующих клеток, то это позволит раковым клеткам размножаться. А если вы избавитесь от раковых клеток, то это позволяет нежизнеспособным клеткам накапливаться. С помощью этой уловки природа сделала смерть неотъемлемым свойством живого организма. Вы можете решить либо одну, либо другую задачу. Но никогда не справитесь с ними одновременно.

Природа чаще всего выбирает старение как меньшее из двух зол. Интересы выживания организма в целом берут верх, и клетки выбирают тактику сотрудничества, а не индивидуального успеха. Поэтому с возрастом клеток-лентяев становится больше и мы уже не бегаем, как в былые годы, петь серенады под окном любимых. «Что поделать - старость приходит!» - разводим мы в таких случаях руками.

Естественный отбор за время существования жизни на Земле сумел найти выходы из самых тупиковых ситуаций. Но даже за миллиарды лет эволюция не смогла обойти эту ловушку и победить старение.

Поэтому о бессмертии нам, вероятно, придется забыть. Однако науке по силам замедлить старение и подарить людям долгие годы деятельной жизни. И это не так уж плохо.