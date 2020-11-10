20 самых хлестких цитат Михаила Задорнова

«Ну тупые!» - фраза, которая навсегда будет ассоциироваться у нас с юмористом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Задорнов был человеком-цитатой. Посетители его концертов и зрители телепередач с его участием каждый раз хохотали над тем, как метко этот артист подмечал наши недостатки и стебал американцев. «Ну тупые!» - фраза, которая навсегда будет ассоциироваться у нас с юмористом. Вспоминаем немного грустные, но точные шутки Михаила Николаевича.

За тысячелетнюю историю России никто еще не наносил России большего вреда, чем сами русские.

Мечта российских врачей — чтобы бедные никогда не болели, а богатые никогда не выздоравливали.

Только наш человек заходит в музей, чтобы согреться.

Самая короткая шутка про Америку: «Макдоналдс» — это ресторан.

Только в этой стране могут выпить полтора литра водки, а потом сесть за руль. Мы непобедимы.

Иностранцы зря называют нас глупыми и никчемными. Они сами не шибко умные по сравнению с нами… Конечно, кое-что они тоже изобрели. Телефоны-автоматы, например. Зато мы первыми догадались, как по ним звонить без монеты: засовываешь в щель палочку от эскимо — разговариваешь сколько хочешь.

Согласно классической русской диете есть надо один раз в день. Но с утра до вечера!

Скажешь человеку, что во Вселенной 300 миллиардов звёзд, — он поверит. Скажешь, что скамейка окрашена, — он обязательно потрогает!

Только в этой стране два мужика могут стоять в минус сорок у ларька и пить пиво из кружек, прокалывая лёд грязными пальцами. Мы непобедимы.

Толстый человек это звучит оскорбительно. Надо говорить «горизонтально ориентированный».

Церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля. 30 июня 2016 года. Одна из последних фотографий Михаила Задорнова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом «Дружба» назвать бензопилу?

Только русский человек может по пьяни 2 часа внушать иностранцу, что мы страна придурков … и дать ему в рожу когда он согласится.

Я, честно говоря, уже за то, чтобы Украину быстрее приняли в Евросоюз. Чем быстрее Украина вступит в Евросоюз, тем быстрее он развалится.

«Только в России человек может на ночь напиться чая, а потом полночи думать: сейчас в туалет сходить или все-таки до утра дотерпеть?»

Знаете ли вы, что последняя надежда российского футбола — это российский хоккей.

Российские таможенники для поиска наркотиков создали отряд специально обученных голландцев.

Интересно, почему американцы показывают средний палец, а русские руку по локоть?

В Нью-Йорк на выставку отправилась известная картина русского художника Малевича «Черный квадрат». Однако политкорректные американцы, чтобы не обижать черное население Америки, выставили ее под названием «Афроквадрат».

Только русский человек, если ему разрешить делать все, что угодно, не будет делать вообще ничего.

Как относятся к морозам разные народы в разных странах:

10 (градусов) — американцев знобит, русские сажают огурцы.

2 — у итальянцев не заводятся машины, русские ездят с открытыми окнами… Наблюдают как растут огурцы.

0 — во Франции замерзает вода, в России она загустевает.

-5 - в Канаде включают отопление. Русские в последний раз выезжают на пикник, выкапывают огурцы.

-25 — в Европе не работает общественный транспорт! Русские прекращают есть пломбир на улице… Переходят на эскимо, чтобы руки не мёрзли. Закусывают огурцами.

-40 — финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта Клауса, в России готовят валенки к ВОЗМОЖНЫМ ЗАМОРОЗКАМ. Закручивают огурцы на зиму.

-113 — Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение… Замёрз этиловый спирт, огурцы приходится лизать.

-273 — Абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются: «Ну блин! Холодрыга! Язык примерзает… К огурцам».