Самые важные изменения рынка новостроек Москвы за 4 года

28 Дек. 14:24 2017-12-28T14:39:35+03:00

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Четыре года – это приличный срок для рынка жилья. Тренды меняются практически каждый месяц, чего уж там говорить о годах. Специалисты ИНКОМ-Недвижимость рассказали, какие изменения произошли за этот период с новостройками Москвы. На минуточку, квартиры в новых домах стали самыми популярными на сегодняшний день.

1. Срок принятия решения о покупке вырос в 3 раза

По данным наших аналитиков, москвичи стали быстрее принимать решение о покупке жилья. За последние четыре года цифра выросла в 4 раза. Причина – изобилие предложения на рынке новостроек.

- При этом запросы потенциальных покупателей стали максимально адресными, - говорит руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов. – То есть люди уже заранее знают, чего хотят.

2. Скидки

Застройщики стали предлагать будущим квартирантам хорошие скидки. Если в прошлом году дисконт достигал 15%, то в 2017-м цифра возросла до 31%! А в 2013 году покупатели и вовсе могли рассчитывать на скидку не более 5-7%.

- Строительные компании распродают жилье, которое было построено в кризисные времена, - отмечает финансовый аналитик Алена Кондратьева. – Рынок, к счастью, постепенно оживает. И чтобы квартиры не простаивали – на них делаются хорошие скидки.

3. ДДУ и ипотека

Наиболее популярной схемой покупки жилья является заключение договора долевого участия в строительстве (ДДУ) с привлечением ипотеки: сегодня эту схему используют 73% покупателей. Вторая схема по популярности – это ДДУ плюс рассрочка (беспроцентный кредит). Год назад подобные сделки занимали долю в 18%, сейчас же цифра опустилась до 15%.

4. Число покупок со 100%-ной оплатой сократилось

Есть и печальная статистика. У россиян стало меньше денег, поэтому все больше людей не могут себе позволить приобрести жилье без использования кредита. Прийти и заплатить все 100% от стоимости недвижимости.

В докризисном 2013 году покупателей, готовых внести полную стоимость при покупке новой квартиры, было 28%. Год спустя — 26%, в 2015 году число сделок с одномоментной стопроцентной оплатой не превышало 19%, в прошлом году — 17%. В 2017-м — лишь 10%. То есть за 4 года число таких сделок сократилось в 3 раза.

- На сегодняшний день полную оплату в основном вносят те покупатели, кто продал свое старое жилье, - поясняет руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов. – Все чаще москвичи избавляются от «вторички» и покупают новостройки.