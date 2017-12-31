Порно – двигатель прогресса

СЕГОДНЯ 00:07 2017-12-31T10:57:02+03:00

- Я не такая... Я просто помогаю техническому прогрессу! Фото: Фотобанк Лори

Эта тема считается не очень приличной в продвинутом обществе. А между тем, многие современные изобретения были «спродюсированы» секс-индустрией

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Для начала цифра

$20 млрд – таков будет объем секс-индустрии к 2020 году, считает эксперт виртуального порнорынка австралийка Коул Брайони.

На самом деле, и в доцифровую эпоху порно было одной из самых продвинутых отраслей, если так можно в данном случае выразиться. Все появлявшиеся новинки – от кинематографа и фотографии до гуттаперчевого латекса - быстро приспосабливались к бизнесу на человеческих страстях.

Но с появлением компьютеров и – самое главное интернета – порно и вовсе оказалось на передних рубежах цифровой революции. Именно на порносайтах обкатывались новые технологии общения и отъема денег у озабоченной публики. На них появились многие важные фишечки, которые потом перебрались и на серьезные интернет-страницы и зажили там как ни в чем не бывало.

Компания Ричарда Гордона Electronic Card Systems первой еще в середине 90-х стала принимать к оплате кредитные карты в Интернете.Фото: EAST NEWS

Онлайн-платежи

Компания Ричарда Гордона Electronic Card Systems первой еще в середине 90-х стала принимать к оплате кредитные карты в Интернете. Как вы догадываетесь, для доступа к порно на закрытых страницах.

Считается, что первой платный сайт, где нужно было платить за просмотр видео для взрослых, запустила порноактриса Дэнни Аше еще в 1995 году.

К 1999 году порносайты заработали в онлайне $1,3 млрд. В 2006 году «подняли» $ 2,8 млрд.

Сегодня один из самых распространенных видов услуг – общение с дамами через видеочат.Фото: ТАСС

Видеочаты

Именно порно, а не необходимости проводить конференции с работниками из разных подразделений, расположенных к тому же в разных городах, должны мы быть благодарны технологии видеоконференций и различных вебинаров.

И сегодня один из самых распространенных видов услуг – общение с дамами через видеочат. Сайтов, которые предоставляют такие возможности, великое множество. Это прибыльно и гораздо безопаснее, чем проституция – никакого общения с клиентом в реале.

Кстати, и веб-камеры получили развитие именно благодаря порно. Эти простенькие устройства, позволявшие транслировать в сеть то, что происходит у вас дома, приспособили в дело порноспецы. Первые видеочаты появились именно на сайтах неприличного содержания.

Потоковое видео

Еще задолго до появления YouTube, где собирается самое разное видео, потоковое видео стали показывать на порносайтах. Причем, тогда это дело было очень непростое – при очень низкой скорости интернета нужно было исхитриться, чтобы передавать картинку, на которой можно было бы разглядеть детали.

В 1994 году голландская порнокомпания Red Light Distric создала первую систему онлайн-трансляции видеороликов.

Борьба за посетителя

В интернете это называется суровым словом «трафик» - им оценивается количество информации, которая скачивается с того или иного ресурса (или передается на него). Так вот, еще не был популярным Livejournal – онлайн дневники, еще не появились различные агрегаторы и специальные сервисы для продажи рекламы, а создатели порносайтов уже оптимизировали трафик, загоняя посетителя в целый “куст” сайтов – с разной тематикой и разными сервисами.

Назойливые сообщения, письма, всплывающие окна – это все впервые активно стала использовать виртуальная порноиндустрия для продвижения страничек для взрослых.Фото: EAST NEWS

Спам

Кстати, и назойливые сообщения, письма, всплывающие окна – это все впервые активно стала использовать виртуальная порноиндустрия для продвижения страничек для взрослых. Не сказать, что спам – это положительный пример прогресса. Но технологии, которые используются для рассылки навязчивых предложений – одни из самых непростых с точки зрения программистов. Особенно адресные, которые отслеживают интерес пользователя к сайтам определенного содержания и потом «долбят» владельца компьютера «заманчивыми предложениями».

Ловушки в виде всплывающих окон

Эти «игривые» штучки тоже одними из первых стали использовать порнодельцы. И тоже для одной цели – не отпустить забредшего на их сайт посетителя. Сегодня всплывающие окна – распространенная технология подачи рекламы онлайн.

Чаты с исчезающими фото

Популярный на Западе, но не очень прижившийся у нас Snapchat, знаменитый тем, что отправленная в нем фотография спустя очень короткое время исчезает, сначала был приложением для виртуального секса.

ЧТО БУДЕТ?

Понятно, что и сегодня порноиндустрия тут же подхватывает все новинки, приспосабливая их под свои возбуждающие дела.

Новые материалы

Специальные институты разрабатывают материалы для порноигрушек. Один из самых модных - «живая кожа» - он же киберскин, или футуротик, или ультра реалистик. По фактуре он практически не отличим от кожи человека. Создается из резины особого состава.

С появлением таких материалов уходят в прошлое знаменитые надувные куклы, напоминающие крокодилов. Сегодня появляются неживые «партнеры», тактильно не отличимые от партнера живого.

Дальше – больше. Уже несколько компаний представили робота-андроида, полностью копирующего человека. Один из самых известных таких роботов сегодня – симпатичная София, способная на своем лице воспроизводить 60 человеческих эмоций. София имеет зачатки искусственного интеллекта и в своих ответах на вопросы весьма находчива (правда, в рамках заложенной в нее программы). Как вы думаете, когда проект будет доведен до ума и София получит красивое тело (пока она представляет собой только голову с торсом), где этот робот найдет себе работу, в первую очередь?

Футурологи уже предупреждают: появление подобных существ в секс-индустрии может серьезно сказаться на уровне рождаемости. Зачем долго ухаживать, тратить деньги на походы в кафе и кино, растрачивать эмоции, когда можно получить секс, просто нажав кнопку «вкл.»?

Уже несколько компаний представили робота-андроида, полностью копирующего человека.Фото: EAST NEWS

Удаленное общение

Правда, другие знатоки виртуального секса, считают, что современные технологии помогают сберечь семью и наполнить ее жизнь более мощными ощущениями. Например, уже сейчас есть игрушки для удаленного секса. Один партнер использует это устройство, подключенное к интернету с помощью того же Wi-Fi, а другой, оказавшийся в далекой поездке (командировке – скажем так) – управляет этой штукой. И таким образом как бы и сам участвует в процессе.

Секс-аналитик Коул Брайони, говорит, что таким образом могут сексом заниматься удаленно оба партнера. И никаких измен!

Ну а с появлением шлемов виртуальной реальности и партнер не нужен – ни реальный, ни из «живой кожи». Технологии погружения в такую реальность разрабатываются. Еще пару лет, и надев такой шлем, вы вообще не поймете в каком мире оказались – виртуальном или почти-почти взаправдашнем.

Ну а дальше – голограммы как партнеры. Секс со знаменитостями. Хочешь Бейонсе или Светлану Лободу – пожалуйста. Скачал программу, погрузился в цифровой мир. Любой каприз выполним!

Поиск пары

Пока на самом деле трудно сказать, чем для человечества обернется цифровизация секса. С одной стороны, утверждают психологи, уровень сексуальной агрессии падает – особо озабоченному человеку нет надобности искать в реальном мире, на кого бы излить свою хлещущую через край энергию. В Сети можно найти себе подобных и заниматься непристойностями за закрытыми дверями.

С другой стороны, маньяки и прочие извращенцы научились умело пользоваться социальными сетями, растлевая неискушенных дураков и дурочек. И, временами, они просто опасны – потому что выманивают жертв на общение в реальности и там уж творят нехорошее. Таких историй достаточно.

С одной стороны, считает Кларисса Смит, профессор сексологии в университете города Сандерленд (Великобритания), цифровой мир позволят испытать такие эротические впечатления, которые доселе человеку доступны не были. И, по ее мнению, это укрепляет семью. (Когда пара охладевает друг к другу она может попробовать для разнообразия новые технологии и это, порой, спасает отношения).

С другой, виртуальный секс и партнеры-роботы могут доставить такие ощущения, которые в реале и невозможны. Есть опасность, что человек подсядет на цифровое порно и уже не соскочит с этой дурной иглы.

Приложения для поиска партнера

Зато вот что точно – интернет-эпоха позволит многим перебороть стыдливость и начать откровенный разговор со своим партнером. Психологи и сексологи говорят: проблема многих пар в том, что они стесняются говорить своему визави о своих сексуальных фантазиях, особенностях, предпочтениях, считая такое дело неприличным. Во многих религиях секс табуирован, расписан чуть ли не по движениям и выход за рамки канона – грех. Между тем, именно неудовлетворенная сексуальность становится причиной многих трагедий.

И вот тут в помощь специальные приложения для смартфонов и планшетов. Они появились не так давно, кстати, в отличие от монстра порноиндустрии, поселившегося в Сети с момента ее возникновения.

Эти приложения помогают найти партнера для секса (или для общения или для создания семьи – каждый тут выбирает то, что ему нужно), исходя из предпочтений каждого. Не нужно стесняться – вы ведь в виртуале, можно откровенно поболтать и понять, подходит ли тебе человек.

Появились приложения и для того, чтобы разнообразить отношения в уже существующих парах.

- По данным исследования компании YouGov, 17% устоявшихся пар в возрасте от 18 до 44 лет имели сексуальные контакты с другими партнерами с согласия основного партнера, - рассказывает активист в сфере сексуального образования Андрей Ярошенко. – Такие отношения предпочитает социально активная аудитория — пользователи, которые хотят получать новый опыт, но при этом не готовы обманывать партнера.

Мы, конечно, адюльтер не поддержим. Но в жизни не важно, есть у такого поведения поддержка общества или оно его осуждает. Само явление-то есть. И теперь и такие отношения тоже «обслуживает» цифровой мир.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Антон Головенькин, интернет-аналитик:

- Сегодня треть трафика в интернете дают порносайты – то есть фигурально выражаясь, треть Сети – это порно. У одного из самых крупных порносайтов в мире Xvideos около 5 миллиардов просмотров в месяц – втрое больше, чем у любого новостного ресурса, блога или медиахолдинга. Для того, чтобы обеспечивать такой трафик – а большая часть здесь видео. Поэтому нужно использовать самые современные технологии передачи видеоконтента, его хранения и обработки. То есть чем более продвинутый сайт, тем легче с него грузится видео, чем удобнее навигация – тем больше прибыли он принесет. Но верно и обратное – владельцам порно-сайтов невероятно выгодно вкладывать деньги в самые новые интернет-технологии так как они позволят развивать сервисы и, естественно, принесут новую прибыль.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Опасный контент

Анна Михайлова, блогер:

- С порно не случайно борются власти многих стран. У нас тоже по решению суда были закрыты наиболее одиозные сайты. Дело в том, что в погоне за прибылью они переходят всяческие моральные и уголовные границы. На таких сайтах несложно найти и секс с несовершеннолетними, и сцены развращения детей, и сцены насилия. А они, в свою очередь, провоцируют насилие и в реальной жизни.

Другое дело, что при сумасшедших деньгах, которые крутятся в этом бизнесе, запрет одного, двух или даже нескольких десятков сайтов мало что дают. Они возрождаются под другим названием и на другом сервере. Так что тут, я думаю, единственный способ борьбы с порно – воспитание правильных семейных ценностей, уважения к институту брака.