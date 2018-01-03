После убийства Кеннеди у Хрущева забрали открытую машину

3 Янв. 2018 2018-01-03T01:56:40+03:00

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В эфире Радио «Комсомольская правда» побывал один из авторов и составителей этого уникального тома - советник директора Федеральной службы охраны (ФСО) России, доктор исторических наук, профессор Сергей Девятов.

Кремлевские историки подготовили к печати уникальную энциклопедию «История государственной охраны России».

Если бы у Александра II было свое ФСО...

- ...Сергей Викторович, а это ничего, что мы - то есть, «Комсомолка» - присутствует сейчас при рассекречивании архивных материалов, связанных со службами безопасности и российских императоров, и российских президентов?

- Куда же от вас денешься...

- Вот прямо сейчас мы с вами что конкретно рассекретим?

- Прежде всего, надо сказать, что наша служба была создана более 135 лет назад. После страшного террористического акта, в результате которого погиб император-освободитель Александр II, - произошло это 1 марта 1881 года. И именно тогда встал вопрос о том, что необходимо организовать нормальную централизованную систему государственной охраны.

Вообще - госохрана была и раньше, это понятно, что первых лиц государства охраняли.

- Стражники там всегда были вокруг царя…

- Да.

- «Федеральная служба охраны»!

- В том-то и дело, если бы это была Федеральная служба охраны... Но в условиях массового индивидуального политического террора охрана была, так скажем, децентрализована.

- А кто был первым руководителем госохраны?

- Илларион Иванович Воронцов-Дашков, генерал-адъютант Его Императорского Величества... Именно он – до момента создания госохраны подготовил все документы о её организации. Мы впервые публикуем в книге его переписку с императором по поводу организации охраны. А с осени 1881-го и до 1896 года возглавил эту структуру генерал свиты Пётр Александрович Черевин. Но сама идея формирования службы охраны принадлежит Воронцову-Дашкову, который с 1881-го по 1897 год был министром императорского двора и уделов.

- А вот кто из руководителей госохраны совершил самый такой заметный подвиг? Может быть, спас охраняемое лицо?

- Если начальнику охраны приходится совершать подвиг…

- …значит, он плохо работает?

- Значит, что-то в системе неважно. Вообще система госохраны уже с ХIХ века строилась по принципу предупреждения возможных проблем, возможных угроз, и это - главный принцип, которого и сегодня должна придерживаться охрана в любой цивилизованной стране.

Керенского спасла от большевиков охрана свергнутого им императора

- А если система самого государства разрушена... Кто же, к примеру, Александра Керенского в 1917-м охранял?

- У Керенского было несколько офицеров, которые выполняли функцию охраны... Они, собственно говоря, и помогли ему в октябре 1917 года сбежать из Зимнего Дворца и из Петербурга. Но, скажем так, централизованной системной охраны в эпоху Временного правительства не было.

А.Ф.Керенский с генералами Российской армии. Лето 1917 годФото: РИА Новости

- Но это - охрана бывшая императорская, квалифицированная?

- Нет. Это - армейские офицеры…

- …которые помогли Александру Федоровичу бежать в женском платье? Нет? Он это опровергал потом сам, кстати…

- Опровергал. Он бежал не в женском платье, а в обычной своей полувоенной форме, но - на трех автомобилях, которые ранее принадлежали императорскому гаражу, то есть - системе упраздненной государственной охраны…

- Почему на трех-то?

- Ну, сопровождение было.

- Понял. Так..

- Вот. В сторону Гатчины. Причем…

- Не бежал, а ехал?

- Ехал. Ну, реально это, конечно, в чистом виде бегство. До Гатчины дошли, правда, две машины, они, кстати, были из гаража собственно Его Императорского Величества…

- То есть, можно сказать, что отлаженная охрана императора помогла в какой-то степени и Керенскому?

- Конечно. Потому что, вот если брать личную охрану императора, то ее сотрудники оказались вне службы. Охрана в марте 1917 года была уже распущена. А вот собственный Его Императорского Величества гараж со всеми водителями, машинами перешел в ведение Временного Правительства.

Забегая вперед, замечу - Императорский гараж из рук Временного Правительства успешно перешел в руки Совета Народных Комиссаров, то есть, Советской власти, причем - вместе с водителями. Водители, которые служили при императоре, продолжали работать и при Временном Правительстве, и при Советской власти.

- То есть, они были вне политики, так, что ли?

- Дело не только в этом. Квалифицированных водителей тогда было очень мало, чрезвычайно мало. И вообще, императорский гараж был создан в 1907 году и непосредственно перед войной открыли автошколу, где обучали и водителей, и механиков. Водительский состав в то время ценился чрезвычайно высоко. Это была престижная работа...

Машину Ленина угнал начальник пожарной части

- А почему Ленину-то так не везло? То машину у вождя угонят, то ограбят его самого. Я уж не говорю о покушениях...

- Ну, конечно же, проблемы революции в Петрограде в полной мере сказывались и на обеспечении охраны. У Ленина охраны в первые дни после начала революции вообще не было, - да, такая вот странная, крайне тяжелая ситуация, предельно…

В.И.Ленин на Красной площади. 1918 год

Ленин в первые дни после революции ездил на автомобиле марки «Тюрка Мэри». По тем временам это была совершенно замечательная машина, очень хорошая, то есть, действительно, потрясающе сделанная. Но стоянка у нее находилась у Смольного института, и вот через несколько дней после Октябрьской революции эту машину успешно угнали от Смольного.

- А кто?

- Нашли. "Тюрка Мэри" понравилась начальнику одной из пожарных частей Петрограда.

- Ясно. А вот еще был случай, когда Владимир Ильич – он даже приводил потом его в работах своих, как образ - что вот они ехали-ехали, на них напали разбойники какие-то и они отдали им машину…

- Да это тоже было...

А первое покушение было совершено 1 января 1918 года. Группа офицеров обстреляла открытую машину Ленина во время его проезда по улицам Петрограда. Помимо водителя, там находился еще и швейцарский социал-демократ Фриц Платен. Вот он и закрыл собой Ленина, получив одно ранение в руку.

А. Я. Беленький, начальник охраны В.И.Ленина. 1920 год

Ну и, наконец, покушение, которое произошло 30 августа 1918 года на заводе Михельсона, после окончания митинга, где выступал Ленин. (Этот завод находится в Замоскворечья, в районе современной Люсиновской улицы.) Стреляла Фанни Каплан. У водителя, у Гиля, было с собой оружие, но предотвратить покушение он не смог.

После того случая была серьезно поставлена задача об обеспечении безопасности руководителей государства. И тогда охрану Ленина возглавил Абрам Яковлевич Беленький...

Сталина долге всего охранял генерал Власик

Н.С.Власик

- Перелистнем еще несколько страниц вашей энциклопедии...

- Ну, вот, мы доходим до 30-40-50-х годов, в это время государственная охрана называлась по-разному… Это был и Первый отдел Главного Управления государственной безопасности, и Шестое управление Наркомата государственной безопасности, и позднее - Главное управление охраны, которое возглавлял генерал-лейтенант, человек абсолютно легендарный, - Николай Сидорович Власик. Начальником охраны он стал в 1938 году, и реально занимал этот пост до 1952-го.

- Помню его слова, где-то не раз читанные. Он сказал, якобы - уйду я, не будет и Сталина.

- Ну, это, так скажем, из области легенд… То есть, это некая красивая придумка – таких слов Николай Сидорович не говорил.

Это действительно уникальная личность. Но в конце 1952 года, еще при жизни Сталина, Власик был арестован. Ему вменялось в качестве такой недоказанной вины участие в заговоре против товарища Сталина, подготовка покушения на товарища Сталина, что само по себе является, конечно, нонсенсом.

С.М.Киров и И.В.Сталин у Кремлевского арсенала. За спиной - сотрудники охраны. 1930-е годы. Фото из архива ФСО

Кстати, Власик был замечательным фотографом, и с 30-х годов, наверное, большая часть фотографий Сталина на различных официальных, неофициальных мероприятиях, в том числе и тех снимков, которые публиковались в газетах, принадлежала именно ему.

Это было расценено как подготовка к террористическому акту. Власик как бы документировал пребывания Сталина в тех или иных местах, ну и плюс, судя по материалам сфальсифицированного уголовного дела, Николая Сидоровича пытались обвинить в том, что именно он не разглядел врачей-вредителей, которые…

Тир в Кремле. Тайницкий сад. 1934 год. Фото из архива ФСО

- …хотели навредить товарищу Сталину?

- Не только товарищу Сталину. Потому что речь шла и о том, что неправильно лечили Жданова. О том, что не так лечили Максима Горького. Там достаточно много было обвинений, но сразу после смерти Сталина, 5 марта 1953 года, это дело сразу же закрыли. Потому что, конечно же, оно абсолютно сфальсифицировано было…

- Но Власика реабилитировали же в конце концов, да?

- Да, хотя изначально он был осужден на 10 лет ссылки. В 1956 году его помиловали, но - без возвращения генеральского звания и наград. Но в итоге, конечно же, правда восторжествовала, генерал Власик полностью реабилитирован.

- А можете вот рассказать нам какие-то секретные вещи, связанные со Сталиным?

- Ну, был один ужасный случай в первой половине 30-х годов, когда Сталин отдыхал на Черноморском побережье Кавказа, и на небольшом катере вышел в море, а система оповещения пограничников не сработала. (То есть, заранее их об этом не предупредили.) И, как результат, - с берега, с погранзаставы, катер был обстрелян из пулемета. В данном случае, в чистом виде системный сбой во взаимодействии госохраны и погранслужбы.

И.В.Сталин, за ним (слева направо) Л.П.Берия, А.И.Микоян, Г.М.Маленков - направляются на Парад Победы. 24 июня 1945 год. Фото из архива ФСО

Была попытка покушения на Сталина в середине 20-х годов на улице Ильинка. Он шел с работы из здания Центрального Комитета партии в Кремль, в сопровождении сотрудника охраны, который и заметил, что к Сталину приближается террорист. И тот не смог выполнить задачу, в общем, он не был смертником, что называется, понимал, что обнаружен. И скрылся. Через несколько дней его задержали. Это был бывший царский офицер, у которого была цель убить Сталина. И тогда вот впервые встал вопрос о том, что нужно организовывать охрану более мощную, многократно эшелонированную.

То есть, конечно же, попытки покушения были, я рассказал только о двух. А вообще, есть такой общий принцип – если покушение удается предотвратить, о нем рассказывать нецелесообразно.

Террорист принял космонавта Берегового за Брежнева

- Во времена Брежнева не было ни одного сообщения о целенаправленном каком-то террористическом акте. Хорошо работала его охрана?

- Был один эпизод, о котором сейчас уже известно. В советские времена о нем абсолютно ничего не рассказывали. Речь - о случае начала 1969 года, когда террорист произвел несколько выстрелов по правительственному автомобилю у Боровицких ворот Московского Кремля...

- Вы имеете в виду случай с космонавтами?

- Да.Террорист стрелял сразу из двух пистолетов по кортежу.

Ю.С.Плеханов

- Но Брежнева же в машине не было?

- Нет, не было, террорист принял за Брежнева космонавта Берегового. Тогда погиб наш сотрудник - водитель основной машины. Был ранен один из офицеров почетного мотоциклетного эскорта, который и направил свой мотоцикл на стрелявшего и практически закрыл собой правительственную машину, - получил две пули. Но, слава Богу, выжил.

- В машине еще находились Валентина Терешкова и Андриян Николаев.

- Да. Террорист был задержан. Именно после этого инцидента, по инициативе руководства 9-го Управления КГБ СССР, были спроектированы и изготовлены первые бронированные машины. Ну, сейчас практически все руководители крупных стран мира ездят на бронированных автомобилях.

- А почему мы с вами в этой энциклопедии предшественника Леонида Ильича - Никиту Сергеевича пропустили?

- Ну, сейчас вспомним... Хрущев, кстати, очень любил передвигаться в открытых машинах.

- Что, охрана так хорошо работала, что позволяли ему так ездить?

- Ну, скажем так, - до убийства в США президента Джона Кеннеди Хрущев, - как и руководители ряда других государств - часто пользовался машинами с открытым верхом. Кеннеди застрелили, когда он проезжал как раз в открытом автомобиле… После этой трагедии Никита Сергеевич, а за ним - все остальные лидеры нашего государства так рискованно уже не ездили...

Кто в августе 1991-го вооружил в Форосе охрану Горбачева? ​

- ...Скажите, а вот в августе 1991-го, когда грянул путч ГКЧП, - кто был руководителем госохраны в структуре КГБ?

- Генерал-лейтенант Плеханов.

- И он выполнял приказ главы КГБ Крючкова, который входил в ГКЧП?

- Нет, ну как всякий офицер, он обязан был выполнить приказ вышестоящего начальника…

- А у него не Горбачев был разве вышестоящий начальник? Крючков?

- Система госохраны входила в Комитет Государственной безопасности СССР, а там первое лицо был - Крючков. Личная охрана оставалась с Горбачевым…

В.Т.Медведев за спиной двух президентов - М.С.Горбачева и Р.Рейгана. Конец 1980-хФото: РИА Новости

- Судя по фото, они даже с автоматами были там. В Форосе. И в случае чего, готовы были отразить атаку… Вполне возможно, что это по приказу самого Михаила Сергеевича его охрана была вооружена автоматами?

- Нет, это был приказ генерал-майора Медведева, который возглавлял охрану Горбачева.

- А ему Плеханов никаких не давал вводных,так скажем?

- Плеханов его тогда же отстранил от должности.

- Кто был прав? Медведев или Плеханов? Или прав и тот, и другой?

- С точки зрения юридической, Плеханов выполнял, как офицер, приказ вышестоящего начальника, то есть, здесь все понятно…

- Главы КГБ Крючкова.

- Да. Медведев, конечно, должен был подчиниться приказу, но в данном случае, так скажем, с моральной точки зрения он выполнил ту задачу, к которой его всю жизнь готовили. То есть, главным посчитал необходимым обеспечение охраны первого лица...