2018-01-03T01:56:40+03:00
История современности

После убийства Кеннеди у Хрущева забрали открытую машину

Кремлевские историки подготовили к печати уникальную энциклопедию «История государственной охраны России»
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
К.Е.Ворошилов, президент Египта Гамаль Абдель Насер и Н.С.Хрущев. Москва. 1950-е годы. Фото из архива ФСОК.Е.Ворошилов, президент Египта Гамаль Абдель Насер и Н.С.Хрущев. Москва. 1950-е годы. Фото из архива ФСО
Изменить размер текста:

В эфире Радио «Комсомольская правда» побывал один из авторов и составителей этого уникального тома - советник директора Федеральной службы охраны (ФСО) России, доктор исторических наук, профессор Сергей Девятов.

Кремлевские историки подготовили к печати уникальную энциклопедию «История государственной охраны России».

Кремлевские историки подготовили к печати уникальную энциклопедию «История государственной охраны России».

Если бы у Александра II было свое ФСО...

- ...Сергей Викторович, а это ничего, что мы - то есть, «Комсомолка» - присутствует сейчас при рассекречивании архивных материалов, связанных со службами безопасности и российских императоров, и российских президентов?

- Куда же от вас денешься...

- Вот прямо сейчас мы с вами что конкретно рассекретим?

- Прежде всего, надо сказать, что наша служба была создана более 135 лет назад. После страшного террористического акта, в результате которого погиб император-освободитель Александр II, - произошло это 1 марта 1881 года. И именно тогда встал вопрос о том, что необходимо организовать нормальную централизованную систему государственной охраны.

Вообще - госохрана была и раньше, это понятно, что первых лиц государства охраняли.

- Стражники там всегда были вокруг царя…

- Да.

- «Федеральная служба охраны»!

- В том-то и дело, если бы это была Федеральная служба охраны... Но в условиях массового индивидуального политического террора охрана была, так скажем, децентрализована.

- А кто был первым руководителем госохраны?

- Илларион Иванович Воронцов-Дашков, генерал-адъютант Его Императорского Величества... Именно он – до момента создания госохраны подготовил все документы о её организации. Мы впервые публикуем в книге его переписку с императором по поводу организации охраны. А с осени 1881-го и до 1896 года возглавил эту структуру генерал свиты Пётр Александрович Черевин. Но сама идея формирования службы охраны принадлежит Воронцову-Дашкову, который с 1881-го по 1897 год был министром императорского двора и уделов.

- А вот кто из руководителей госохраны совершил самый такой заметный подвиг? Может быть, спас охраняемое лицо?

- Если начальнику охраны приходится совершать подвиг…

- …значит, он плохо работает?

- Значит, что-то в системе неважно. Вообще система госохраны уже с ХIХ века строилась по принципу предупреждения возможных проблем, возможных угроз, и это - главный принцип, которого и сегодня должна придерживаться охрана в любой цивилизованной стране.

Керенского спасла от большевиков охрана свергнутого им императора

- А если система самого государства разрушена... Кто же, к примеру, Александра Керенского в 1917-м охранял?

- У Керенского было несколько офицеров, которые выполняли функцию охраны... Они, собственно говоря, и помогли ему в октябре 1917 года сбежать из Зимнего Дворца и из Петербурга. Но, скажем так, централизованной системной охраны в эпоху Временного правительства не было.

А.Ф.Керенский с генералами Российской армии. Лето 1917 год Фото: РИА Новости

А.Ф.Керенский с генералами Российской армии. Лето 1917 годФото: РИА Новости

- Но это - охрана бывшая императорская, квалифицированная?

- Нет. Это - армейские офицеры…

- …которые помогли Александру Федоровичу бежать в женском платье? Нет? Он это опровергал потом сам, кстати…

- Опровергал. Он бежал не в женском платье, а в обычной своей полувоенной форме, но - на трех автомобилях, которые ранее принадлежали императорскому гаражу, то есть - системе упраздненной государственной охраны…

- Почему на трех-то?

- Ну, сопровождение было.

- Понял. Так..

- Вот. В сторону Гатчины. Причем…

- Не бежал, а ехал?

- Ехал. Ну, реально это, конечно, в чистом виде бегство. До Гатчины дошли, правда, две машины, они, кстати, были из гаража собственно Его Императорского Величества…

- То есть, можно сказать, что отлаженная охрана императора помогла в какой-то степени и Керенскому?

- Конечно. Потому что, вот если брать личную охрану императора, то ее сотрудники оказались вне службы. Охрана в марте 1917 года была уже распущена. А вот собственный Его Императорского Величества гараж со всеми водителями, машинами перешел в ведение Временного Правительства.

Забегая вперед, замечу - Императорский гараж из рук Временного Правительства успешно перешел в руки Совета Народных Комиссаров, то есть, Советской власти, причем - вместе с водителями. Водители, которые служили при императоре, продолжали работать и при Временном Правительстве, и при Советской власти.

- То есть, они были вне политики, так, что ли?

- Дело не только в этом. Квалифицированных водителей тогда было очень мало, чрезвычайно мало. И вообще, императорский гараж был создан в 1907 году и непосредственно перед войной открыли автошколу, где обучали и водителей, и механиков. Водительский состав в то время ценился чрезвычайно высоко. Это была престижная работа...

Машину Ленина угнал начальник пожарной части

- А почему Ленину-то так не везло? То машину у вождя угонят, то ограбят его самого. Я уж не говорю о покушениях...

- Ну, конечно же, проблемы революции в Петрограде в полной мере сказывались и на обеспечении охраны. У Ленина охраны в первые дни после начала революции вообще не было, - да, такая вот странная, крайне тяжелая ситуация, предельно…

В.И.Ленин на Красной площади. 1918 год

В.И.Ленин на Красной площади. 1918 год

Ленин в первые дни после революции ездил на автомобиле марки «Тюрка Мэри». По тем временам это была совершенно замечательная машина, очень хорошая, то есть, действительно, потрясающе сделанная. Но стоянка у нее находилась у Смольного института, и вот через несколько дней после Октябрьской революции эту машину успешно угнали от Смольного.

- А кто?

- Нашли. "Тюрка Мэри" понравилась начальнику одной из пожарных частей Петрограда.

- Ясно. А вот еще был случай, когда Владимир Ильич – он даже приводил потом его в работах своих, как образ - что вот они ехали-ехали, на них напали разбойники какие-то и они отдали им машину…

- Да это тоже было...

А первое покушение было совершено 1 января 1918 года. Группа офицеров обстреляла открытую машину Ленина во время его проезда по улицам Петрограда. Помимо водителя, там находился еще и швейцарский социал-демократ Фриц Платен. Вот он и закрыл собой Ленина, получив одно ранение в руку.

А. Я. Беленький, начальник охраны В.И.Ленина. 1920 год

А. Я. Беленький, начальник охраны В.И.Ленина. 1920 год

Ну и, наконец, покушение, которое произошло 30 августа 1918 года на заводе Михельсона, после окончания митинга, где выступал Ленин. (Этот завод находится в Замоскворечья, в районе современной Люсиновской улицы.) Стреляла Фанни Каплан. У водителя, у Гиля, было с собой оружие, но предотвратить покушение он не смог.

После того случая была серьезно поставлена задача об обеспечении безопасности руководителей государства. И тогда охрану Ленина возглавил Абрам Яковлевич Беленький...

Сталина долге всего охранял генерал Власик

Н.С.Власик

Н.С.Власик

- Перелистнем еще несколько страниц вашей энциклопедии...

- Ну, вот, мы доходим до 30-40-50-х годов, в это время государственная охрана называлась по-разному… Это был и Первый отдел Главного Управления государственной безопасности, и Шестое управление Наркомата государственной безопасности, и позднее - Главное управление охраны, которое возглавлял генерал-лейтенант, человек абсолютно легендарный, - Николай Сидорович Власик. Начальником охраны он стал в 1938 году, и реально занимал этот пост до 1952-го.

- Помню его слова, где-то не раз читанные. Он сказал, якобы - уйду я, не будет и Сталина.

- Ну, это, так скажем, из области легенд… То есть, это некая красивая придумка – таких слов Николай Сидорович не говорил.

Это действительно уникальная личность. Но в конце 1952 года, еще при жизни Сталина, Власик был арестован. Ему вменялось в качестве такой недоказанной вины участие в заговоре против товарища Сталина, подготовка покушения на товарища Сталина, что само по себе является, конечно, нонсенсом.

С.М.Киров и И.В.Сталин у Кремлевского арсенала. За спиной - сотрудники охраны. 1930-е годы. Фото из архива ФСО

С.М.Киров и И.В.Сталин у Кремлевского арсенала. За спиной - сотрудники охраны. 1930-е годы. Фото из архива ФСО

Кстати, Власик был замечательным фотографом, и с 30-х годов, наверное, большая часть фотографий Сталина на различных официальных, неофициальных мероприятиях, в том числе и тех снимков, которые публиковались в газетах, принадлежала именно ему.

Это было расценено как подготовка к террористическому акту. Власик как бы документировал пребывания Сталина в тех или иных местах, ну и плюс, судя по материалам сфальсифицированного уголовного дела, Николая Сидоровича пытались обвинить в том, что именно он не разглядел врачей-вредителей, которые…

Тир в Кремле. Тайницкий сад. 1934 год. Фото из архива ФСО

Тир в Кремле. Тайницкий сад. 1934 год. Фото из архива ФСО

- …хотели навредить товарищу Сталину?

- Не только товарищу Сталину. Потому что речь шла и о том, что неправильно лечили Жданова. О том, что не так лечили Максима Горького. Там достаточно много было обвинений, но сразу после смерти Сталина, 5 марта 1953 года, это дело сразу же закрыли. Потому что, конечно же, оно абсолютно сфальсифицировано было…

- Но Власика реабилитировали же в конце концов, да?

- Да, хотя изначально он был осужден на 10 лет ссылки. В 1956 году его помиловали, но - без возвращения генеральского звания и наград. Но в итоге, конечно же, правда восторжествовала, генерал Власик полностью реабилитирован.

- А можете вот рассказать нам какие-то секретные вещи, связанные со Сталиным?

- Ну, был один ужасный случай в первой половине 30-х годов, когда Сталин отдыхал на Черноморском побережье Кавказа, и на небольшом катере вышел в море, а система оповещения пограничников не сработала. (То есть, заранее их об этом не предупредили.) И, как результат, - с берега, с погранзаставы, катер был обстрелян из пулемета. В данном случае, в чистом виде системный сбой во взаимодействии госохраны и погранслужбы.

И.В.Сталин, за ним (слева направо) Л.П.Берия, А.И.Микоян, Г.М.Маленков - направляются на Парад Победы. 24 июня 1945 год. Фото из архива ФСО

И.В.Сталин, за ним (слева направо) Л.П.Берия, А.И.Микоян, Г.М.Маленков - направляются на Парад Победы. 24 июня 1945 год. Фото из архива ФСО

Была попытка покушения на Сталина в середине 20-х годов на улице Ильинка. Он шел с работы из здания Центрального Комитета партии в Кремль, в сопровождении сотрудника охраны, который и заметил, что к Сталину приближается террорист. И тот не смог выполнить задачу, в общем, он не был смертником, что называется, понимал, что обнаружен. И скрылся. Через несколько дней его задержали. Это был бывший царский офицер, у которого была цель убить Сталина. И тогда вот впервые встал вопрос о том, что нужно организовывать охрану более мощную, многократно эшелонированную.

То есть, конечно же, попытки покушения были, я рассказал только о двух. А вообще, есть такой общий принцип – если покушение удается предотвратить, о нем рассказывать нецелесообразно.

Террорист принял космонавта Берегового за Брежнева

- Во времена Брежнева не было ни одного сообщения о целенаправленном каком-то террористическом акте. Хорошо работала его охрана?

- Был один эпизод, о котором сейчас уже известно. В советские времена о нем абсолютно ничего не рассказывали. Речь - о случае начала 1969 года, когда террорист произвел несколько выстрелов по правительственному автомобилю у Боровицких ворот Московского Кремля...

- Вы имеете в виду случай с космонавтами?

- Да.Террорист стрелял сразу из двух пистолетов по кортежу.

Ю.С.Плеханов

Ю.С.Плеханов

- Но Брежнева же в машине не было?

- Нет, не было, террорист принял за Брежнева космонавта Берегового. Тогда погиб наш сотрудник - водитель основной машины. Был ранен один из офицеров почетного мотоциклетного эскорта, который и направил свой мотоцикл на стрелявшего и практически закрыл собой правительственную машину, - получил две пули. Но, слава Богу, выжил.

- В машине еще находились Валентина Терешкова и Андриян Николаев.

- Да. Террорист был задержан. Именно после этого инцидента, по инициативе руководства 9-го Управления КГБ СССР, были спроектированы и изготовлены первые бронированные машины. Ну, сейчас практически все руководители крупных стран мира ездят на бронированных автомобилях.

- А почему мы с вами в этой энциклопедии предшественника Леонида Ильича - Никиту Сергеевича пропустили?

- Ну, сейчас вспомним... Хрущев, кстати, очень любил передвигаться в открытых машинах.

- Что, охрана так хорошо работала, что позволяли ему так ездить?

- Ну, скажем так, - до убийства в США президента Джона Кеннеди Хрущев, - как и руководители ряда других государств - часто пользовался машинами с открытым верхом. Кеннеди застрелили, когда он проезжал как раз в открытом автомобиле… После этой трагедии Никита Сергеевич, а за ним - все остальные лидеры нашего государства так рискованно уже не ездили...

Кто в августе 1991-го вооружил в Форосе охрану Горбачева? ​

- ...Скажите, а вот в августе 1991-го, когда грянул путч ГКЧП, - кто был руководителем госохраны в структуре КГБ?

- Генерал-лейтенант Плеханов.

- И он выполнял приказ главы КГБ Крючкова, который входил в ГКЧП?

- Нет, ну как всякий офицер, он обязан был выполнить приказ вышестоящего начальника…

- А у него не Горбачев был разве вышестоящий начальник? Крючков?

- Система госохраны входила в Комитет Государственной безопасности СССР, а там первое лицо был - Крючков. Личная охрана оставалась с Горбачевым

В.Т.Медведев за спиной двух президентов - М.С.Горбачева и Р.Рейгана. Конец 1980-х Фото: РИА Новости

В.Т.Медведев за спиной двух президентов - М.С.Горбачева и Р.Рейгана. Конец 1980-хФото: РИА Новости

- Судя по фото, они даже с автоматами были там. В Форосе. И в случае чего, готовы были отразить атаку… Вполне возможно, что это по приказу самого Михаила Сергеевича его охрана была вооружена автоматами?

- Нет, это был приказ генерал-майора Медведева, который возглавлял охрану Горбачева.

- А ему Плеханов никаких не давал вводных,так скажем?

- Плеханов его тогда же отстранил от должности.

- Кто был прав? Медведев или Плеханов? Или прав и тот, и другой?

- С точки зрения юридической, Плеханов выполнял, как офицер, приказ вышестоящего начальника, то есть, здесь все понятно…

- Главы КГБ Крючкова.

- Да. Медведев, конечно, должен был подчиниться приказу, но в данном случае, так скажем, с моральной точки зрения он выполнил ту задачу, к которой его всю жизнь готовили. То есть, главным посчитал необходимым обеспечение охраны первого лица...

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Как Ельцин освободил зятя-коррупционера Брежнева из тюрьмы в Нижнем Тагиле
После смерти тестя первый замминистра МВД СССР Юрий Чурбанов угодил в тюрьму за взятку. Только сейчас его надзиратели согласились рассказать журналистам "КП", как высокопоставленный зек тянул лямку
Новости 24
Вокруг посольства РФ в Тегеране усилены меры безопасности
Ученые: Алкоголь сильнее воздействует на сердце бедных, чем богачей
Совбез ООН пока не планирует заседаний по событиям в Иране
США собираются наказать Пакистан за поддержку терроризма
ЦИК: Заявку на участие в президентских выборах подали 43 самовыдвиженца
Белый дом назвал события в Иране «народным восстанием»
Паустовский был номинирован на Нобелевскую премию в 1967 году
Ростуризм просит туроператоров предупреждать клиентов о событиях в Иране
США в ближайшее время созовут экстренную сессию ООН из-за событий в Иране
Андрей Данилко выступил против запрета российских фильмов на Украине
Главы МИД Украины и Германии посетят Донбасс
Киев не готов назвать подозреваемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе
В Вильнюсе скончалась советская актриса театра и кино Татьяна Майорова
Премьер-министр Литвы призвал восстановить контакты с российским руководством
Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца
Трамп удовлетворен эффективностью санкционного давления на Северную Корею
Додон о своем временном отстранении: Конституционный суд грубо нарушил законные процедуры
Порошенко: Украина получит американское летальное оружие в 2018 году
Украинская полиция рассматривает несколько версий убийства правозащитницы Ирины Ноздровской
В Молдавии осквернили мемориал, посвященный советским воинам-освободителям
Трамп призвал отправить в тюрьму помощницу Клинтон, нарушившую протоколы информационной безопасности
Аятолла Али Хаменеи обвинил в организации протестных акций «врагов» Ирана
В России возобновили разработку многоразовой ракеты-носителя
Латвийские власти задержали журналиста из России
Трамп: Народ Ирана наконец выступил против жестокого и коррумпированного режима
Конституционный суд Молдавии позволил спикеру парламента или премьеру назначать членов правительства
В Польше вандалы атаковали офисы депутатов правящей партии
Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения
Индия закупит у России 240 высокоточных авиационных бомб