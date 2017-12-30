Вячеслав Рогожников, доктор медицинских наук, профессор: Шампанское в космосе не пьют. Но тост за Новый год обязательно будет

СЕГОДНЯ 01:06 2017-12-30T01:09:16+03:00

Замруководителя Федерального медико-биологического агентства при Минздраве РФ - в эфире Радио "Комсомольская правда" - о том, кто и как встречает праздник на орбите [фото, аудио]

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- Обычно в эти предновогодние дни - вот уже несколько лет подряд - я приглашаю в эфир моего давнего друга, еще по Забайкалью, Вячеслава Рогожникова... Профессия у него не совсем обычная. Потому что работа его состоит в том, что он провожает космонавтов… Раньше была песня «Как провожают пароходы», так вот, как провожают космонавтов – это про Вячеслава Александровича.

- Ну, я и встречаю космонавтов тоже - в казахстанской степи. И провожаю, и встречаю…

- Да. Ну, и обычно вот ты нам рассказываешь - кто встречает Новый год на космической орбите?

Вячеслав Рогожников рассказывает, кто и как встречает Новый год на орбите 00:00 00:00

- Александр, сейчас у нас на орбите многонациональный коллектив, состоящий из шести космонавтов и астронавтов.

Руководит международной космической станцией, экипажем, Александр Мисуркин, наш российский космонавт. С ним же находится на орбите Антон Шкаплеров. В экипаж также входят астронавты НАСА Джозеф Акаба, Ванде Хай, Тинг Скотт и Норисигэ Канаи – представитель Японии, он врач по базовому образованию, очень грамотный, для меня приятно, что он будет много медицинских экспериментов проводить.

- Как в целом дела на МКС?

- Станция работает в совершенно нормальном режиме, никаких отклонений в ее техническом состоянии, инженерном, нет, ребята дружные, готовятся встретить Новый год.

Но сначала было католическое Рождество – это праздник для большой части экипажа....

- Давай подробнее - про Новый год. Вот как наши космонавты его встретят? Будут ли пить шампанское? И - чем закусывать? Что-то вы туда им отправили, да? Или, наоборот, следите, чтобы - не дай Бог...

- Полетные врачи, конечно, постоянно наблюдают за самочувствием космонавтов, практически каждый день мы имеем информацию на этот счёт. Состояние здоровья у всех членов экипажа позволяет им полностью выполнить всю намеченную программу, отклонений каких-либо нет.

Вячеслав Рогожников на рабочем месте. ФОТО fmbaros.ru

Каждый год ты у меня спрашиваешь - как космонавты на орбите отмечают Новый год? Конечно, и на этот раз - те, кто находится в космосе, будут его праздновать.

17 декабря мы отправили на МКС экипаж, в котором как раз Тинг Скотт, Антон Шкаплеров и Нарисигэ Канаи. Так вот - мы передали на борт и грузы, скажем так, - не научного назначения, а просто подарки - от семей космонавтов, от Роскомоса, от друзей...

В космосе Новый год можно праздновать и 24 раза. Но российские космонавты отметят его вместе с нами - по московскому времени.

Конечно, у них откуда-то найдется и небольшой презент, что ли, с алкогольным напитком, но это не те объемы, которые могут возбудить мужскую часть нашего населения, это очень небольшие дозы.

А шампанское традиционно не пьют в космосе, поскольку там избыточное давление… Ну, ты представляешь, даже в земных условиях не каждый мужчина может блестяще открыть бутылку с шампанским, а в космосе это как бы чревато теми или иными изменениями, поэтому лучше - более крепкие напитки, традиционные для российских космонавтов, и это - коньяк.

- Наш, российский?

- Да, безусловно. Ну как же, тут другого быть не может, патриотизм должен стоять на первом месте.

Космонавты с борта МКС поздравляют россиян с наступающим Новым годом.Фото: YouTube

- А друзей-иностранцев тоже угощают?

- Ну, как ты себе представляешь русского человека, который будет где-то там в своей каюте тайно праздновать? Конечно, все совместно.

И потом, экипаж – это другие совершенно взаимоотношения, чем мы наблюдаем на Земле, в других сферах деятельности. Я очень давно с космосом связан, и по большому счету наши экипажи – и российские, и Европейского космического агентства, и Японского, и Американского – это как единая команда, где никаких противоречий, никаких споров, а уж тем более политических, - нет. И вот когда в земных условиях я с ними встречаюсь, все они ратуют за возобновление нормальных человеческих отношений между нашими странами.

- Скажи, пожалуйста, а остальные подарки – что они собой представляют?

- Ну, это – рисунки от детей, открытки, письма, конфеты...

- Вот какие-то забавные случаи, связанные с космическими полетами, может быть, вспомнишь?

- Ну, я ведь не собиратель забавных случаев… А потом - на борту ведь работают профессиональные космонавты и астронавты – это люди, глубоко занятые своим делом, там, в космосе - каждый день расписан…

На МКС есть и ёлка и даже носки для подарков от Санта Клауса.Фото: NASA

- А туристы?

- А у них как бы своя программа… Заплатил деньги, сам составляешь себе график... Ну, естественно, с помощью команды, которая вместе с тобой на орбите. Выполнил ты программу или нет - от этого не зависит оценка твоего труда, что сделал, то и сделал. Поэтому туристы имеют как бы свободную программу.

- Кстати, выход в открытый космос для них сколько стоит?

- Этого мы не прописываем. Во-первых, туристы не выходят в открытый космос. Это одна из сложнейших операций, которую совершают космонавты и астронавты. Сколько бы там времени ни прошло – уже свыше 30 лет - после выхода Алексея Архиповича Леонова в открытый космос, все равно, это - крайне рискованная и крайне сложная операция, требующая особых навыков. Так что - это не для туристов.

- Курьезы какие-то космические можешь вспомнить?

- Ну, вот слушай - однажды было такое. Один из космических туристов подплывает к командиру корабля и спрашивает: что я могу сделать, чтобы помочь вам? Тот говорит – да вот надо унитаз помыть. Турист соглашается – миллионер, американец!

А потом и говорит: «Никогда не думал, что я за 25 миллионов долларов буду еще и унитаз на космической станции мыть».

- Да, курьез... И еще одна традиция. Ты обычно рассказываешь нашим радиослушателям, посетителям сайта, как нужно вести себя в эти новогодние дни, чтобы не перебрать и "не улететь" куда-нибудь…

- Ну, чтобы не перебрать и "не улететь"... Надо всегда держать себя в руках, это однозначно. Знать меру – это первое. Второе – хорошие напитки есть хорошие напитки, этот - те, которые в нормальном магазине приобретены. Я сторонник – был, есть и буду – российских напитков. Прежде всего, это, конечно, вино. Только не говори мне, что я это из патриотических побуждений. Крымские вина считаются одними из лучших.

Если водка – то немного. Поскольку, если говорить про биохимию процесса, то водка значительно лучше переваривается, чем виски и иные напитки импортного производства.

Если говорить о закуске, то, конечно, по большому счету - это те закуски, которые сформировали уже традиционно русский стол, - оливье, та же картошечка зажаренная, она абсорбирует алкоголь, поэтому ты не пьянеешь так быстро, как если бы закусывал сугубо белковой пищей, типа мяса. Если говорить о тех, кто не прислушался к совету и выпил больше, чем нужно, то для этого...

- Рассольчик! На утро...

- Да - огуречный – это первое. А второе, самое лучшее, - щи (где есть все, что надо), которые как раз абсорбируют и приводят человека в нормальное состояние.

- Ну, конечно! Так, и еще по традиции – твои поздравления и космонавтам, и их семьям, и тем, кто празднует Новый год на Земле.

- Я счастлив, что судьба меня свела со столь яркой профессией, как космонавт, что я работаю и с астронавтами, и с представителями других космических агентств мира. Желаю, чтобы космонавты как можно дольше сохраняли творческое долголетие... Чтобы у них были прекрасные семьи, чтобы их дети продолжили профессию – ну, во всяком случае, если не чисто космическую, то нашли бы достойное применение в жизни. А тем, кто занят в ракетно-космической отрасли, пожелаю, чтобы у них было счастье в семье, успехи в работе и достижения в космосе. Всего самого наилучшего!

- Отлично. А - землянам?

- Ну, наверное, это будет нескромно, но, тем не менее, - тем, кто находится на Земле, - всегда надо стремиться к чему-то лучшему. Высокому. Вот космонавты, видите, стремятся в космос, летчики - в небо. И тогда и мы, если будем следовать их примеру - каждый в своей профессии - не собьемся с курса, будем развиваться. Мы станем лучшей державой в мире!

- Спасибо! И тебе всего самого наилучшего от имени наших радиослушателей и посетителей сайта!

- Обнимаю! Удачи!