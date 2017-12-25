2017-12-25T15:10:57+03:00
Общество

"Зачет" за итоговое сочинение получили 98% старшеклассников

Остальные написали слишком короткие или "заимствованные" тексты
Ксения КОНЮХОВА
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Рособрнадзор опубликовал итоги проверки выпускного сочинения.Рособрнадзор опубликовал итоги проверки выпускного сочинения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рособрнадзор опубликовал итоги проверки выпускного сочинения, которое 11-классники писали в начале декабря.

Всего этот экзамен сдавало более 645 тысяч человек, и лишь 2% из них получили «незачет». Из них 0,67% не смогли написать сочинение нужного объема (минимум 250 слов), а еще 0,77% работ, по мнению экспертов, ученики писали не самостоятельно.

Для этих выпускников будут проводиться еще две пересдачи, в феврале и в мае. Без «зачета» за сочинение школьник не допускается к сдаче ЕГЭ.

Самой популярной темой стала «Равнодушие и отзывчивость», на втором месте - «Верность и измена», а третьей самой распространенной темой стала «Смелость и трусость».

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